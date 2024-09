東京ディズニーランドと東京ディズニーシーでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、スペシャルイベント“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーホテルの各レストランでも“ディズニー・クリスマス2024”にちなんだスペシャルメニューが提供されます。

今回は、そんな“ディズニー・クリスマス2024”の期間中に、ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューを紹介していきます。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー

© Disney

東京ディズニーリゾートでは、2024年11月15日(金)から12月25日(水)までの41日間、“ディズニー・クリスマス2024”を開催!

ディズニーアンバサダーホテルの「ハイピリオン・ラウンジ」でも“ディズニー・クリスマス2024”をテーマにしたスペシャルなメニューが楽しめます。

“ディズニー・クリスマス”ケーキセット

© Disney

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

価格:2,500円

提供時間:12:00〜19:00

抹茶のマドレーヌと塩キャラメルムースコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(期間限定ケーキセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分といたします。

コーヒーまたは紅茶と一緒にいただける「“ディズニー・クリスマス”ケーキセット」

抹茶のマドレーヌの上には、キャンドルに見立てた塩キャラメルムースと、ちょこんと座っている“リルリンリン”の姿が☆

フルーツも添えられ、クリスマスらしいカラフルなプレートになっています。

“ディズニー・クリスマス”プレミアムスウィーツセット

© Disney

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

価格:5,800円

提供時間:15:00〜19:30

アペタイザー・鴨もも肉のコンフィ・スモークサーモンのタルタルとリエット・カリフラワーのムース・ドライフルーツとナッツのテリーヌブレッド・彩り野菜と生ハム・ローストビーフ・タマゴとポテトのサラダ・海老とブロッコリーデザート・リンゴのクラフィティとシナモンクリーム・ブッシュ・ド・ノエルプティ・フール・チョコレート・クッキー・ゼリーコーヒー または 紅茶

予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(プレミアムスウィーツセット限定)」よりお申し込みください。

※1日の提供数に限りがあります。

※ご利用時間は90分といたします。

種類豊富なアペタイザーやスウィーツをワンプレートでいただける、「“ディズニー・クリスマス”プレミアムスウィーツセット」

クリスマスツリーやクリスマスリースなどのモチーフがところどころに取り入れられ、見た目もとっても華やか!

クリスマスならではのデザート、ブッシュ・ド・ノエルにはゴールドの斧も飾られ、遊び心たっぷりです。

“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク

© Disney

提供期間:2024年11月8日〜2024年12月25日

価格:1,500円

提供時間帯:カフェ&カクテル

カルピス、ストロベリーシロップ、アップルシロップ、アップルジュース、クランベリージュース、ストロベリーソース、コーンフレーク、金粉、カスタードホイップクリーム、チョコレート

カスタードホイップクリームに、星のチョコレートがトッピングされた「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」

カルピスがベースのドリンクで、アップルジュースやクランベリージュース、さらに甘いストロベリーソースやシロップが入り、赤いグラデーションがかった色味も素敵☆

カスタードホイップクリームの下にはコーンフレークが隠れているので、食感も楽しめます。

© Disney

「“ディズニー・クリスマス”スペシャルドリンク」には、オリジナルコースター付き。

白色の“リルリンリン”とキャンドルのアートがオシャレな、温かみのあるほっこりとしたデザインになっています◎

“ディズニー・クリスマス”ライトディナー

© Disney

提供期間:2024年12月11日〜2024年12月25日

価格:5,500円

提供時間:17:00〜19:30

スモークサーモンと帆立貝の彩りサラダ バジルドレッシングポークと茸のクリーム煮込みホワイトチョコレートムースとストロベリーのパフェコーヒー または 紅茶

ご予約方法:プライオリティ・シーティング(レストランの優先案内の受付)が必要なメニューです。

東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトの「ハイピリオン・ラウンジ(ライトディナー限定)」よりお申し込みください。

※2024年12月11日(水)〜12月19日(木)ご利用分は2024年9月19日(木)13:00より受付を承ります。

なお、東京ディズニーリゾート・オンライン予約・購入サイトでディズニーホテルの宿泊を予約された方は、2024年9月19日(木)13:00以降、宿泊予約(バケーションパッケージ、客室のみ)成立後、予約・購入履歴からもご予約いただけます。

前菜にメイン、スウィーツがいただける「“ディズニー・クリスマス”ライトディナー」

サラダには「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」モチーフにカットされたお野菜が添えられ、スモークサーモンや帆立貝もごろっと大きめサイズなので食べ応えがあります。

グラスの中に入ったパフェはインパクトも抜群!

グラスの中にはホワイトチョコレートムースとストロベリーのパフェが入っていて、中央には“リルリンリン”のクリスマスリースが、さらには蓋がビスケットになっていて、アクセントで雪の結晶ものっています。

© Disney

「“ディズニー・クリスマス”ライトディナー」には、オリジナルチャームも付属。

コロンと丸いフォルムが可愛らしい“リルリンリン”のチャームで、ピンクゴールドのチェーンがおしゃれな雰囲気です。

クリスマスらしい彩りやモチーフでいっぱいのスウィーツにドリンク。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニューの紹介でした☆

東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”まとめ 東京ディズニーリゾート“ディズニー・クリスマス2024”まとめ 続きを見る

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post リルリンリンのオリジナルチャームやコースターも!ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“ディズニー・クリスマス2024”スペシャルメニュー appeared first on Dtimes.