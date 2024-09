日本文化を守り未来へつなぐ！縁結び懐石　瑞亭「懐石料理×神話×プロジェクションマッピング」

「縁結び懐石 瑞亭」は、日本文化を未来に繋ぐための「懐石料理×神話×プロジェクションマッピング」のクラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて2024年9月12日(木)に開始しました。

縁結び懐石 瑞亭「懐石料理×神話×プロジェクションマッピング」

「縁結び懐石 瑞亭」は、日本文化を未来に繋ぐための「懐石料理×神話×プロジェクションマッピング」のクラウドファンディングを「CAMPFIRE」にて2024年9月12日(木)に開始。

「CAMPFIRE」クラウドファンディングサイト

イザナミ・イザナギの世界 魚卵の多様性

菊理姫の世界 菊花最中

龍神の竜宮城 お造り

*「瑞」:古来日本、出雲の国は「瑞穂の国」と云われ、自然の豊かな国でした。

瑞穂とはお米の稲のこと。

ロゴの一部、空色の市松模様は、青く晴れた空、そして、海をイメージ。

同時に「瑞」はおめでたさを意味しています。

「亭」:茶の湯の席での「客」と「亭主」のやり取りを表し、一期一会、懐石の心、心を込めたおもてなしを表しています。

**そこで出会ったおもてなしの体験:「来館者一人ひとりにスマートフォンを貸与し、館内での行動履歴をデータ化し、その関心事に沿ってパーソナライズされたアバターが現れ、そのアバター同士が交流することで、来館者一人ひとりが違ったクライマックスを体験出来る仕掛けとなっています。

■懐石料理×神話×プロジェクションマッピング 特徴

*ストーリーになっている懐石コース

様々な神様の神話に入り込みながら、出雲の神と一緒に打ち出の小槌を探す旅を楽しむことができるコースとなっています。

さらに、料理はそれぞれの神話に登場する物をモチーフとしており、料理も一体となって神話の世界での旅を楽しめます。

神様の誕生

因幡の白兎の世界

*思い出に残るお守りのおもてなし

「縁結び」のための懐石料理店として、お越しになられた方に一人一つその場で手作りしたお守りをプレゼントしています。

このお守りは、コース料理での旅の途中で神々からいただくプレゼントをモチーフに作られて作られており、完全なるオリジナルのおもてなしを体験出来ます。

お守りに喩えた縁結び石

神々からの贈り物

*他にはない和食の組み合わせ

これまでも多くの場所で、歴史的建造物×プロジェクションマッピング、昔話×和食のコラボは楽しまれてきました。

しかし「縁結び懐石 瑞亭」のように、和食×日本神話×プロジェクションマッピングが一体となったコース料理は存在しておらず(同店調べ)、今回のプロジェクトは新しい挑戦となります。

【プロジェクト概要】

プロジェクト名: 【動画を見て】新・懐石で文化を伝えたいけど資金が…

助けてください(泣)

期間 : 2024年9月12日(水)〜11月5日(火)23:59

URL : https://camp-fire.jp/projects/784651/view?utm_campaign=cp_po_share_c_msg_mypage_projects_show

<リターンについて>

3,500円 :縁結び石(お守りをモチーフに作ったレジンアート)

12,000円〜:島根の名所に伝わる物語を

プロジェクションマッピングと共に楽しむ、ショートコース

50,000円〜:かまぼこ以外は全てが手作り!ぎっしり詰め込んだ料亭仕込みの

豪華御節(無添加)

777,777円 :完全オリジナルマッピングをオーダーメイド作成 ロングコース

(8名様貸切)

※全ての返礼品には、御礼としてWEBページへのお名前の記載をさせていただいています。

<コース料理概要>

龍蛇伝説になぞらえた神々からのおもてなしコース

(プロジェクションマッピング懐石料理の体験型コース)

内容 : 神話世界をプロジェクションマッピングで表現し、

その物語に登場する人物(神様)に由来した

料理のコース(全9品)

サービス、接客 : 巫女衣装を着たスタッフによる物語の語り、神話に登場する神々からの贈り物をいただくという演出来店の記念品(お土産): お守りに見立てた縁結び石

神楽鈴 を振る巫女

亭主小澤友博とスタッフ

■店舗/会社概要

商号 : 縁結び懐石 瑞亭

代表者 : 代表/亭主 小澤 友博

所在地 : 〒225-0002 神奈川県横浜市青葉区美しが丘2-34-7 土屋ビル1F

アクセス: 東急田園都市線 たまプラーザ駅からバス 他

営業 : 昼の部 12:00〜14:30/夜の部 18:00〜22:00

※当日予約 10:00まで

※土日、祝日ランチも営業あり(予約制)

※予約優先、不定休

設立 : 2013年11月

事業内容: 飲食店

