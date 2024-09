ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、ペットのベッドとしても使うことができる、ディズニーデザイン「足入れクッション」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「足入れクッション」くまのプーさん

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

価格:5,990円(税込)

サイズ:約幅90cm、奥行95cm

品質:【側地】ポリエステル100%、【下層中わた】ポリエステル100%

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「くまのプーさん」デザインの足入れクッション。

足をすっぽり入れて座れるビッグなクッションで、足を入れてあぐら座りもOKです。

「くまのプーさん」の大好きなハニーポットデザインで、コロンとしたフォルムがかわいらしく、ポットの上からはとろ〜りと垂れているはちみつも!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

下部には気持ちよさそうにお昼寝をしている「くまのプーさん」の姿も☆

そんな「くまのプーさん」の姿を眺めているだけで癒されます。

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

<素材アップ>

下側はわた入りでふかふか、内側はボアでぬくぬく!

© Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

足を入れてぬくぬくするのはもちろん、時にはペットと一緒に入ったり、ペットベッドとして使うこともできます。

座布団のように上に座ったり、クッションのように寝転がったり、使い方は自由◎

そこにあるだけでほっこり和みそう!

ペットのベッドとしても使うことができる、ディズニーデザイン「足入れクッション」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

