ぬいぐるみや日用雑貨など、かわいいキャラクターグッズが多数展開されているセガプライズ。

今回は、2024年9月から全国のゲームセンターなどに順次展開されるTVアニメ『呪術廻戦』グッズを紹介します!

セガプライズ TVアニメ『呪術廻戦』グッズ

投入時期:2024年9月27日より順次

投入店舗:全国のゲームセンターなど

TVアニメ『呪術廻戦』から、エフェクトのかっこいいフィギュアがセガのプライズとして登場!

「宿儺」と第2期「懐玉・玉折」「五条悟」の迫力ある姿を楽しめます。

呪術廻戦 Luminasta “宿儺”「■」「開」

サイズ:全長約15×23cm

種類:全1種(宿儺)

TVアニメ『呪術廻戦』より、「■」「開(フーガ)」を発動する「宿儺」を立体化!

「■」「開(フーガ)」を発動する「宿儺」の姿が、靡く髪の毛や衣装のしわ感で余すことなく造形されています。

戦闘で傷がつき、穴が開いた衣装も緻密な造形で表現。

エフェクトはクリアパーツとグラデーション塗装でリアルに再現されています。

「宿儺」の足元にある、ひび割れた地面も繊細に作り込まれています。

服が破れ、背中の一部があらわになっています。

「宿儺」の圧倒的な力が伝わってくるフィギュアです!

呪術廻戦 懐玉・玉折 Luminasta “五条悟”虚式「茈」

サイズ:全長約14×20cm

種類:全1種(五条悟)

TVアニメ『呪術廻戦』第2期「懐玉・玉折」より、「虚式『茈』」を放つ「五条悟」を立体化!

術式の破壊力がエフェクト造形で繊細に表現されています。

エフェクト台座やなびく衣装で、浮遊感と臨場感を再現。

「五条悟」の吸い込まれそうな美しい顔立ちもそのまま立体化されています!

今にも動き出しそうな、躍動感ある仕上がりです。

血がつき、ぼろぼろになった洋服なども、繊細に造形。

どのアングルから見てもかっこよさ溢れる「五条悟」のフィギュアです!

「宿儺」と第2期「懐玉・玉折」「五条悟」の強さが伝わる、迫力あるエフェクトがかっこいいフィギュア。

2024年9月から全国のゲームセンターなどにて順次展開される、セガプライズのTVアニメ『呪術廻戦』グッズの紹介でした!

