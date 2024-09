バンプレストのクレーンゲーム景品に、アニメ「ハイキュー!!」のアイテムが登場!

今回は、白熱の試合風景の一場面を切り取った孤爪 研磨と黒尾 鉄朗のポージングフィギュアを紹介していきます。

バンプレスト「ハイキュー!! ポージングフィギュア-孤爪研磨-」「ハイキュー!! ポージングフィギュア-黒尾鉄朗-」

今回紹介するのは、2024年9月よりクレーンゲーム景品として登場するフィギュア2種。

アニメ「ハイキュー!!」より、音駒高校の孤爪 研磨と黒尾 鉄朗のフィギュアを紹介します。

ハイキュー!! ポージングフィギュア-孤爪研磨-

©古舘春一/集英社・「ハイキュー!!」製作委員会

登場時期:2024年9月10日(火)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約18cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003422/

アニメ「ハイキュー!!」より“音駒の正セッター”孤爪 研磨のポージングフィギュアが登場!

音駒高校の“背骨”で”脳”で“心臓”である研磨がツーアタックを決めているポーズを再現しています。

作中でも印象的なシーンを切り取ったフィギュア。

音駒高校の赤と黒のユニフォーム、シューズも丁寧に造形。

全身のしなやかな動きやユニフォームのシワなど、試合の緊張感がひしひしと伝わってくるフィギュアになっています。

ハイキュー!! ポージングフィギュア-黒尾鉄朗-

登場時期:2024年9月10日(火)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約20cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/title/IP00003422/

“音駒高校バレーボール部主将”黒尾 鉄朗のポージングフィギュア。

ミドルブロッカーとして、守備する黒尾をフィギュア化しました。

全身を使ってブロックする迫力あふれる造形。

挑戦的な表情やツンツンとした特徴的な髪型もしっかりフィギュアで再現されています。

音駒高校の熱戦のワンシーンを立体化!

バンプレスト「ハイキュー!! ポージングフィギュア-孤爪研磨-」、「ハイキュー!! ポージングフィギュア-黒尾鉄朗-」は2024年9月10日(火)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

