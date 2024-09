“水光肌“に導く攻めのホームケアアイテム！エクスビアンス「おうちで水光キット」

リツビが日本総代理店となり、2人の皮膚科学専門医によってアメリカで誕生したセラピックコスメブランド『エクスビアンス』より新2アイテムを発表。

内側から水のように輝く“水光肌”を手に入れるサロンケア、水光ピール(TM)をホームケア商品にとりいれた「おうちで水光キット」を2024年10月1日(火)よりリリースします。

また、新アイテムにプレゼントがついたお得な限定コフレも同時に、全国のエクスビアンス取扱店で利用できます。

エクスビアンス「おうちで水光キット」

【背景】

昨今、美容ブームが加速するなかホームケアアイテムにもさらなる結果が求められる時代に突入しています。

美容市場では、内側から水を蓄えたようにツヤのある健康的な肌“水光肌”を目指す声が多く聞かれるなか、『エクスビアンス』では真の水光肌をつくるために「肌再生×ツヤ」に着目。

皮膚科学の研究機関が開発した確かなアイテムで、透明感のあるツヤ肌を実現し肌悩みにとらわれない次世代の美をサポートします。

【おうちで水光キット詳細について】

■おうちで水光キット

セット内容:・ピール・グロウ・パッド 58mL(36パッド)

・ピール・グロウ・セラム 27mL

価格 :47,355円(税込)

(1) ピール・グロウ・パッド

<使うたびに現れる艶肌 60秒水光*1)ピール*2)パッド>

独自のアンフォテリック処方で肌のざらつきや凹凸を滑らかに。

毎日のスキンケアにピールを取り入れられる拭き取りワンステップパッド。

代表成分 :クエン酸(AHA)*3)

容量&価格:58mL(36パッド)/定価 26,565円(税込)

*1)うるおいと艶を与えること *2)パッドにより古い角質をふき取るピール *3)製品のpH調整、収れん作用

(2) ピール・グロウ・セラム

<光を纏うつややかさ 新しい*4)タイプのオイルセラム>

7種類の植物オイルをリッチにブレンドしたセラム。

肌をしっとりと包みこみ弾力を与え、使うたびにまるでシルクのような滑らかな艶肌に仕上げます。

代表成分 :シトラフィル*5) ビタミンA*6)C*7)E*8) 7種のボタニカルオイル

容量&価格:27mL/定価 21,945円(税込)

*4)エクスビアンスブランドにおいて *5)クエン酸トリチル *6)肌のキメを整えハリを保つ *7)製品の安定化剤 *8)保湿と柔軟性のサポート

【お得な限定コフレも登場!】

リリース記念としておうちで水光キットにプレゼントがついたお得な限定コフレが登場。

PHA*9)/AHA配合の洗顔で古い角質や黒ずみを除去し、滑らかな肌に導く「コンディショニング・ジェル」のジュニアサイズ(60ml)をプレゼント。

*9)エクスビアンスの生みの親である世界的皮膚科学研究機関「ネオストラータ社」が研究・開発をした特許成分のこと

■SUIKOU SPECIAL CARE COFFRET

〜エクスビアンスのNewアイテムで艶めく水光肌*10)を自宅で叶える〜

セット内容:・ピール・グロウ・パッド ×1個

・ピール・グロウ・セラム ×1個

+コンディショニング・ジェル ジュニアサイズ(60mL) ×1個

価格 :47,355円(税込)

*10)キメが整って潤いのある肌

2024年10月1日(火)より全国のエクスビアンス取扱店で利用できます。

※サロン専売ブランド

取扱店検索: https://www.ritsubi.co.jp/search/

【エクスビアンスの特徴】

110以上の特許を取得し、皮膚科学の世界的権威として知られるアメリカのネオストラータ社が長年にわたる臨床研究の中で生まれたスキンケアブランド。

あらゆる肌トラブルの原因の60%は表皮のターンオーバーの異常(シミ、シワ、たるみ、ニキビ、吹き出物、乾燥等)が原因であると考えられています。

古い不要な角質を除去し、肌の生まれ変わりをサポートするピーリングやスキンケアにより約3カ月で肌の変化、効果を実感することができます。

ホームケアと、プロフェッショナルトリートメントであるサロンケア、この2つを組み合わせることによって短期間で効果を出し、その効果を維持することを得意としています。

エクスビアンス製品の特徴成分として肌にとって重要な「ターンオーバー」の正常化をサポートするAHA/PHAという成分があります。

