全30フレーバーリニューアル！彩の日「うどん粉シフォン」

彩の日「うどん粉シフォン」全30フレーバーリニューアル

商品名 :うどん粉シフォン

発売日 :2024年9月18日(水) ※リニューアル後の商品

価格 :プレーン 180円(税込)

その他 250円(税込)

内容 :1個

フレーバー:全30種

美黄卵のプレーン、朝霧のビターチョコ、静岡の紅ほっぺ、岡部のまっ茶、長田の桃、駿河の塩カラメル、浜松のやきいも、富士山のフルーツヨーグルト 他

販売場所 :・本格讃岐うどん こころ彩

・JR静岡駅 グランドキヨスク

・JR静岡駅 ベルマートキヨスク静岡東

彩の日は、同社が製造・販売する人気シフォンケーキ「うどん粉シフォン」全30フレーバーをリニューアルし、2024年9月18日(水)から静岡県内にて販売中。

■「うどん粉シフォン」について

「うどん粉シフォン」は、彩の日が運営する静岡市の人気うどん店「本格讃岐うどん こころ彩(こころいろ)」の自慢のうどん粉を使用した「もっちりしっとり食感」が特徴のシフォンケーキ。

JR静岡駅でも販売する、大人気スイーツです。

■リニューアルポイント

今回のリニューアルでは製法を変え、もっちりしっとりとした食感がアップし、リニューアル前に比べ風味もより豊かに感じられるシフォンケーキに仕上がっています。

本格讃岐うどん こころ彩(静岡市駿河区高松)、JR静岡駅のグランドキヨスク、ベルマートキヨスク静岡東では9月18日よりリニューアル後のシフォンケーキを販売しています。

■「本格讃岐うどん こころ彩」について

築150年の古民家で日本庭園を眺めながら本格讃岐うどんを楽しめる人気うどん店です。

讃岐うどん以外にも、「うどん粉シフォン」「ソフトクリーム」「平日限定彩りパフェ」のスイーツを提供しています。

所在地 :静岡県静岡市駿河区高松2576番地

電話 :054-659-9700

営業時間:うどんのお食事 11:00〜14:30ラストオーダー

シフォンケーキ 11:00〜16:00

ソフトクリーム 11:00〜16:00

定休日 :火曜日(祝日の場合は営業)

静岡市にあるうどん屋「こころ彩」

古民家で本格讃岐うどんを提供

