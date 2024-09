好きな絵柄とアイテムを自分で選べる！MashRoom Cafe「ピングー」お誕生日記念企画

ソニー・クリエイティブプロダクツは、オンラインストア『MashRoom Cafe(マッシュルームカフェ)』において、10月28日に誕生日を迎える「ピングー」の商品を期間限定で販売開始します。

MashRoom Cafe「ピングー」お誕生日記念企画

■「ピングー」お誕生日記念企画

10月28日の「ピングー」のお誕生日企画を記念して、好きな絵柄とアイテムを自分で選べるグッズを発売します。

販売期間:2024年9月26日(木)11:00〜2024年10月15日(火)12:00

その他詳細は下記『MashRoom Cafe』内募集ページより確認してください。

募集ページ: https://mashroomcafe.com/pingu

■「ピングー」とは

スイスの映像作家オットマー・グットマンによって誕生したストップモーション・アニメーション。

1980年に「ピングー」の原型となるテストフィルムが制作されてから2020年で40周年を迎えました。

1990年以降、TVシリーズは世界155以上の国と地域で放送され、ペンギンの男の子「ピングー」と仲間たちが繰り広げるあたたかでユーモアある物語は、世界中の人々に愛されています。

(C)2024 JOKER

