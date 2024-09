日々のキレイと元気をサポートする自然派栄養ドリンク！ハーバー研究所『酵素熟成ハトムギ青汁』

ハーバー研究所は、生搾り製法の大麦若葉とオリジナル素材「ハーバー酵素熟成ハトムギ(R)」を使用した『酵素熟成ハトムギ青汁』を、2024年11月19日(火)より通信販売(オンラインショップは11:00頃更新予定)および全国のショップハーバーにて発売します。

ハーバー研究所『酵素熟成ハトムギ青汁』

商品名:『酵素熟成ハトムギ青汁』

内容量:96g(3.2g×30スティック)

価格 :3,618円(税込)

日本の成人1日あたりの野菜摂取量は現在280グラム程度に留まり、国が提唱する摂取目標量(350グラム)を大きく下回っている状況です※1。

株式会社アイスタットが実施したアンケートでは、野菜不足を自覚している人は全体の6割強を占めますが、その中の過半数が「直近一年以内に野菜代替のサプリメントや飲料を摂取した」と回答し、主な摂取理由として「栄養補給」や「健康増進」を挙げています※2。

健康意識が高い人は、野菜の摂取量を補うため、サプリメントや飲料を積極的に利用していることがうかがえます。

このような現況を踏まえて、ハーバーの『酵素熟成ハトムギ青汁』は、野菜の栄養素を手軽に効率よく摂取するため、植物原料の製法に着目しました。

ビタミンやミネラル、食物繊維などを豊富に含む大麦若葉を、生搾り製法でぎゅっと凝縮。

酵素をいきたまま抽出し、より吸収されやすい状態で届けます。

さらに、滋養豊かなハトムギを殻ごと微粉砕して熟成させたオリジナル素材「ハーバー酵素熟成ハトムギ(R)」を使用し、植物のめぐみでキレイと元気を引き出します。

野菜不足が気になる方はもちろんのこと、食生活のバランスを整えたい方や、体の内側から美しくなりたい方におすすめです。

※1 厚生労働省「令和元年 国民健康・栄養調査結果の概要」より

※2 株式会社アイスタット「2024年 野菜を食べようアンケート(n=300)」より

≪ハーバー 内外美容(R)≫

「HABA(ハーバー)」の社名はHealth Aid Beauty Aidの略で、「美と健康を助ける」ことを意味しています。

ハーバーは創業以来、美しさには内側と外側からのケアが重要であると考え、「内外美容」を提唱しています。

美と健康は切り離して考えることはできません。

肌の美しさも同様、自然から授かった力を大切にし、健康に保つことで、いきいきと輝かせます。

≪『酵素熟成ハトムギ青汁』商品概要≫

商品名 :酵素熟成ハトムギ青汁

発売日 :2024年11月19日(火)

内容量 :96g(3.2g×30スティック)

価格 :3,618円(税込)

賞味期限 :1.5年

一日摂取目安量:1スティック

摂取の方法 :1日1スティックを目安に約100mlの水や牛乳などに溶かしてお召し上がりください。

※お湯を使用になると、一部の酵素などの活性が低下し、固まることがあります。

商品特長:

1. 植物のめぐみを凝縮!厳選素材と製法にこだわった自然派バランス栄養ドリンク。

ビタミンやミネラル、食物繊維など、野菜の栄養成分を効率よく摂取するために、植物由来の原料をバランスよく組み合わせて、製法を厳選。

美と健康に欠かせない栄養素をたっぷり届けます。

植物のめぐみをたっぷり

2. いつでもどこでも手軽に飲める粉末スティックタイプ。

素材本来の味を活かしながら、おいしく飲みやすい風味に仕上げました。

◎栄養成分表示[1スティック(3.2g)当たり]

エネルギー 11kcal、たんぱく質 0.3g、脂質 0.08g、炭水化物 2.5g、食塩相当量 0.03g、ビタミンC 2.9mg、ビタミンB1 0.7mg、ビタミンB2 0.4mg、ビタミンB6 0.4mg、ナイアシン 0.6mg、パントテン酸 0.07mg、鉄 0.5mg、亜鉛 0.1mg、セレン 1.5μg

[製造時配合量]

ハトムギ分解物:750mg

※ハトムギ分解物は、ハーバー酵素熟成ハトムギ(R)を示します。

◎原材料名

大麦若葉エキス(大麦若葉(九州産)、デキストリン)、ハトムギ分解物、還元麦芽糖水飴、有機ハトムギ若葉(島根県産)、アムラ果実抽出物、ホーリーバジル抽出物、レモン果皮抽出物、カレーリーフ抽出物、グァバ葉抽出物

◎保存方法

直射日光・高温多湿を避け冷暗所に保存してください。

◎摂取上の注意

※ 妊娠・授乳中の方は医師にご相談の上、お召し上がりください。

※ 体質に合わない時は使用をおやめください。

場合によっては医師にご相談ください。

※ 食品によるアレルギーが認められる方は、原材料名を確認してください。

※ 開封後はなるべく早めにお召し上がりください。

※ 乳幼児の手の届かない場所に保管してください。

※ 植物由来の原料が含まれていますので、製品により色や味にばらつきがでることがありますが品質に問題はありません。

※3 「栄養素等表示基準値」及び「令和元年国民健康・栄養調査の成人平均値」より算出

※4 日本食品標準成分表(八訂)増補2023年より算出

※5 皮なし、生の人参

※6 五訂増補 日本食品標準成分表2015より算出(植物由来成分ですので、数値に多少の変動があります)

※7 一般財団法人日本食品分析センター測定値

