»°ãø·°¤Ë»Ø´ø´±¤¬à²þÁ±Í×µáá¡Ö¥¯¥í¥¹¤Ï²áÄø¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÅÓÃæ¡×¡ÖÎý½¬¤¹¤ì¤Ð¾åÃ£¤Ç¤¤ë¡×
¡¡¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤òÎ¨¤¤¤ë¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥Ï¡¼¥Ä¥é¡¼´ÆÆÄ¡Ê£³£±¡Ë¤¬½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½£Í£Æ»°ãø·°¡Ê£²£·¡Ë¤Î²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òÍ×µá¤·¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥¤¥È¥ó¤Ï£²£¸Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÌ¾Ìç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿»Ø´ø´±¤Ï°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë»°ãø¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÈà¤Ï»î¹ç¤´¤È¤ËÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ªÅª¤ËÆÀÅÀ¤È¥¢¥·¥¹¥È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡Öºòµ¨¤Î¥±¥¬¤Î¸å¡¢°ÊÁ°¤ÎÄ´»Ò¤ò¼è¤êÌá¤¹¤Î¤Ë»þ´Ö¤¬É¬Í×¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¤¢¤Þ¤ê¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥Ù¥¹¥È¤Ê¾õÂÖ¤ËÌá¤ë¤¿¤á¤Ë²¿¤ò¤¹¤Ù¤¤«¤ÏÈà¼«¿È¤¬°ìÈÖ¤è¤¯ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢¥Ï¡¼¥Ä¥é¡¼´ÆÆÄ¤ÏÆüËÜ¿Í¥É¥ê¥Ö¥é¡¼¤Î²ÝÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥¯¥í¥¹¤â¾åÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤Þ¤À²áÄø¤ÈÈ¯Å¸¤ÎÅÓÃæ¤À¤È»×¤¦¡×¤È¤·¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤ÏÆÃÊÌ¤Ê¤È¤³¤í¤â¤¢¤ë¤È»×¤¦¤¬¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¹¤ì¤Ð¾åÃ£¤Ç¤¤ë¤È¤â³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¹¤Î»ÅÊý¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¿¥Ã¥Á¤Î¼è¤êÊý¡¢Îý½¬¤ò¤¿¤¯¤µ¤ó¤¹¤ì¤Ð¾åÃ£¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤òµá¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»Ø´ø´±¤Ï¡Ö¤â¤Á¤í¤ó»°ãø¤Ï·æ½Ð¤·¤¿Áª¼ê¤Ç¤¹¡£°ã¤¤¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ëÁª¼ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¸þ¾å¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤Ï¡ØÀ®Ä¹¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡Ù¤È¤Ï¸À¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤Þ¤À¼«Ê¬¤Î²ÄÇ½À¤òÌÏº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤¬Èà¤ÎËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡×¤Èº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤Ë´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£