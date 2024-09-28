ÂçÃ«æÆÊ¿¤¬3»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¡ªµÕÅ¾3´§²¦¤ØÌÔ¥Á¥ã¡¼¥¸¡¡Âè3ÂÇÀÊ¤â±¦Á°ÂÇ¤ÇÂÇÎ¨¡¦307¤Ë¾å¾º
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡Ý¥í¥Ã¥¡¼¥º¡Ê2024Ç¯9·î27Æü¡¡¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¡Ê30¡Ë¤¬27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢Å¨ÃÏ¤Ç¤Î¥í¥Ã¥¡¼¥ºÀï¤Ë¡Ö1ÈÖ¡¦DH¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¡£Âè3ÂÇÀÊ¤â±¦Á°ÂÇ¤òÊü¤Á¡¢3»î¹çÏ¢Â³¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡4²ó1»à°ìÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè3ÂÇÀÊ¡¢·ÑÅê¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÁê¼ê2ÈÖ¼ê¡¦¥â¥ê¡¼¥Ê¤Î4µåÌÜ¡¢Äã¤á¥«¡¼¥Ö¤ò¾å¼ê¤¯¤Ò¤í¤Ã¤Æ±¦Á°¤ØÃÆ¤ÊÖ¤·¡¢¥Þ¥ë¥Á°ÂÂÇ¤È¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÇÂÇÎ¨¤Ï¡¦307¤Þ¤Ç¾å¾º¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤ÎÂè1ÂÇÀÊ¤ÏÁê¼êÀèÈ¯¡¦¥¯¥ï¥ó¥È¥ê¥ë¤Î½éµå¡¢³°³Ñ¹â¤á¤Î94¡¦7¥Þ¥¤¥ë¡ÊÌó152¡¦4¥¥í¡Ë¤Î¥·¥ó¥«¡¼¤Ë¼ê¤ò½Ð¤·¡¢Í·¥´¥í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2²ó1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè2ÂÇÀÊ¤Ï¥¯¥ï¥ó¥È¥ê¥ë¤Î³°³Ñ¥¹¥×¥ê¥Ã¥È¤òÂª¤¨±¦Á°Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á¡¢10ÀïÏ¢Â³°ÂÂÇ¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç°ì¡¢»°ÎÝ¤È¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò¹¤²¤ë¤È¡¢¼¡ÂÇ¼Ô¡¦¥Ù¥Ã¥Ä¤ÎÂÇÀÊ¤Ç¤¹¤«¤µ¤ºÆóÅð¤ËÀ®¸ù¡£Á÷µå¤¬°ï¤ì¤ë´Ö¤Ë»°ÎÝÁö¼Ô¡¦¥Æ¡¼¥é¡¼¤¬À¸´Ô¤·¡¢ÂçÃ«¼«¿È¤â»°ÎÝ¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡£º£µ¨57ÅðÎÝÌÜ¤Ç2001Ç¯¥¤¥Á¥í¡¼¡Ê¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¡Ë¤Î56ÅðÎÝ¤òÈ´¤¤¤Æ¡¢ÆüËÜÁª¼êºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Æü26Æü¡ÊÆ±27Æü¡Ë¤Î¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ï7²ó¤Ë·è¾¡¤ÎÅ¬»þÂÇ¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢3°ÂÂÇ1ÂÇÅÀ¤Î³èÌö¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤È¤Ê¤ë¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¡¢¼«¿È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤ÇÈá´ê¤Î½éÍ¥¾¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜÎÝÂÇ¡¢ÂÇÅÀ¤Ï¤È¤â¤Ë¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢»î¹ç³«»ÏÁ°»þÅÀ¤ÎÂÇÎ¨¡¦305¤â¥ê¡¼¥°3°Ì¡£¥È¥Ã¥×¤Î¥¢¥é¥¨¥¹¡Ê¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ë¤Ë7ÎÒº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡2012Ç¯¥ß¥²¥ë¡¦¥«¥Ö¥ì¥é¡Ê¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¡Ë°ÊÍè¤Î3´§²¦³ÍÆÀ¤Î²ÄÇ½À¤ò»Ä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥í¥Ð¡¼¥Ä´ÆÆÄ¤Ï¡Ö3´§²¦¤òÁÀ¤¨¤ë°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¡£ÂçÃ«¤¬½Ð¤¿¤¤¤È¸À¤¦¤Ê¤é3»î¹ç¤È¤â½Ð¾ì¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡×¤ÈÂçÃ«¤Î°Õ¸þ¼¡Âè¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥óºÇ½ª¥«¡¼¥É¤È¤Ê¤ëº£3Ï¢Àï¤¹¤Ù¤Æ½Ð¾ì¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£