12年ぶりに再始動した「 踊る大捜査線 」の新プロジェクト、映画『室井慎次 敗れざる者』(10月11日公開)、映画『室井慎次 生き続ける者』(11月15日公開)の公開を記念して、2012年の『 踊る大捜査線 THE FINAL 新たなる希望』公開直前に放送されたスペシャルドラマ『 踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』が、BSフジで11月16日にテレビ初再放送されることが決まった。BSフジでは、その前週11月9日に映画『交渉人 真下正義』(2005年公開)もノーカットで放送。さらに、BSフジオリジナルドラマ『警視庁捜査資料管理室』シリーズの再放送も決定。

「レインボーブリッジ封鎖できません!」の名台詞を生んだ『 踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ!』(2003年公開)は、興行収入173億円を超え、20年以上たった今でも、実写日本映画No.1の座に君臨。今もなお、愛され続け、12年ぶりの再始動に沸く「 踊る大捜査線 」シリーズの世界を余すところなく堪能しよう。■『 踊る大捜査線 THE LAST TV サラリーマン刑事と最後の難事件』(2012年9月放送、世帯視聴率21.3%※ビデオリサーチ調べ)BSフジ 11月16日 後7:00〜湾岸署刑事課強行犯係係長に昇進した青島俊作( 織田裕二 )は、強行犯係のメンバーである和久伸次郎(伊藤淳史)、篠原夏美(内田有紀)、緒方薫(甲本雅裕)、栗山孝治 (川野直輝)、王明才(滝藤賢一)らと「交通 安全教室」を開催するなど、普段と変わらない日々を過ごしていた。そんな折、湾岸署署長となった真下正義(ユースケ・サンタマリア)から王刑事の結婚式が行われることが発表される。王刑事は、中国警察との国際交流の一環としての研修で湾岸署に配属されたこともあり、式には長官官房審議官の室井慎次( 柳葉敏郎 )はもちろん、中国側の高官も出席し、外交的な意味合いも含め、湾岸署あげてのイベントになるという。幹事には、真下の不安をよそに青島が立候補。強行犯係のみならず、警務課、交通課、生活安全課、地域課などを含め、入念な準備を進めていると報告する青島。しかし、署長の真下と前署長の神田総一朗(北村総一朗)が仲人をめぐる派閥争いを繰り広げたり、式の出し物はどうするかなど湾岸署はてんやんや。そんな中、国際指名手配されている結婚詐欺師が来日したとの情報が湾岸署に入る…。出演: 織田裕二 柳葉敏郎 、深津絵里、ユースケ・サンタマリア、伊藤淳史、内田有紀、イ・ヘイン、名高達男、北村総一朗、小野武彦、斉藤暁、小栗旬、ほか脚本:君塚良一プロデューサー:立松嗣章・上原寿一・安藤親広・村上公一(ROBOT)演出:本広克行■映画『交渉人 真下正義』(2005年公開)BSフジ 11月9日 後7:00〜2003 年11 月24 日、レインボーブリッジを封鎖して解決した「台場連続殺人事件」。その事件直後、真下正義警視(ユースケ・サンタマリア)は、湾岸署の前で、報道陣に取り囲まれ、警視庁初の交渉人(ネゴシエイター)として、事件解決の経過を説明していた…。あれから1年…。2004年12月24日、雪乃(水野美紀)とクリスマス・イブのデートの約束をしていた真下は、その日の午後、突然、室井管理官( 柳葉敏郎 )から呼び出しを受ける。警視庁史上最悪の緊急事態が発生。東京の地下鉄の最新鋭実験車両(通称:クモ)1両が何者かに乗っ取られたのだ。網のように張り巡らされた大都市・東京の地下鉄の盲点を突く犯行。乗降客200 万人の命が、爆走するたった1 両の車両によって危険にさらされる。犯人の狙いは、身代金?それとも…?理由なき犯罪に錯綜する捜査。犯人は、交渉の窓口として、真下を指名。姿なき犯人の知能戦の火蓋がきって落とされる。迷走する地下鉄全車両にも、時間的限界が迫りくる。そして、大切な雪乃との約束の時間も刻一刻と迫っていた…。乗降客200万人の命は?真下は、事件を解決して、雪乃のもとへ会いにゆくことができるのか!?真下と雪乃の2人の恋の行方は!?出演:ユースケ・サンタマリア、寺島進、小泉孝太郎、 柳葉敏郎 、水野美紀、石井正則、國村隼、ほか監督:本広克行脚本:十川誠志プロデューサー:亀山千広■『警視庁捜査資料管理室』シリーズすべてBSフジで放送10月20日 正午〜『警視庁捜査資料管理室(仮)』第1話〜第6話10月27日 正午〜『警視庁捜査資料管理室(仮)』第7話〜第11話11月3日 正午〜『警視庁捜査資料管理室』第1話〜第6話11月10日 正午〜『警視庁捜査資料管理室』第7話〜第11話11月17日 正午〜『警視庁捜査資料管理室〜BACK TO THE 音楽教室転落死事件〜』11月17日 後1:00〜『警視庁捜査資料管理室スペシャル〜明石幸男、最後の3日間〜』11月24日 正午〜『警視庁捜査資料管理室スペシャル〜明石幸男、最後の3日間〜』出演:瀧川英次、秋元才加、武野功雄、小橋めぐみ、向井地美音、川野直輝、甲本雅裕ナレーション:渡辺真理脚本:山内直哉企画・プロデュース:高井一郎( フジテレビ 総監督:本広克行監督:山口淳太・田中佑和プロデューサー:岡林修平(LDS)