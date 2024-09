ミルクの甘みが広がる！ブルボン「贅沢ルマンド芳醇ミルク」

ブルボンは、「贅沢ルマンド」シリーズに、ミルクの甘みが広がる「贅沢ルマンド芳醇ミルク」を2024年10月1日(火)より発売します。

ブルボン「贅沢ルマンド芳醇ミルク」

商品名 :贅沢ルマンド芳醇ミルク

内容量 :9本

発売日 :2024年10月1日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、

小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :12カ月

「贅沢ルマンド芳醇ミルク」は、バターと北海道産生乳の生クリームを練り込んで焼きあげたミルククレープ生地を幾重にも折り重ねています。

さらに表面を全粉乳やバターオイルなどの乳原料をたっぷりと使用したミルククリームで包み、乳のコクを存分に感じられるように仕上がっています。

濃厚なミルクの風味と甘みを楽しめます。

