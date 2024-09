まちとビールを味わいつくす、飲み歩きフェス！コピス吉祥寺『吉祥寺BEER and WALK』

コピス吉祥寺は、2024年10月11日(金)〜10月14日(月・祝)の4日間、吉祥寺の街で街歩きとビールを楽しむイベント『吉祥寺BEER and WALK』を開催します。

コピス吉祥寺『吉祥寺BEER and WALK』

・名称 : 吉祥寺BEER and WALK

・開催日時: 2024年10月11日(金)〜2024年10月14日(月・祝)

11日(金) 16:00〜21:00

12日(土)、13日(日) 11:00〜21:00

14日(月・祝) 11:00〜19:00

・開催場所: コピス吉祥寺A館3階GREENING広場

・入場料 : 無料

・主催 : コピス吉祥寺 https://www.coppice.jp/

・後援 : 一般財団法人武蔵野市開発公社、武蔵野市、

吉祥寺元町通り商店街振興組合

・協力 : 株式会社ビデオインフォメーションセンター、

吉祥寺ワールドビアフェス2024、吉祥寺平和通り商店会協同組合、

キラリナ京王吉祥寺、株式会社横浜赤レンガ

※イベントの詳細は随時コピス吉祥寺HPで確認してください。

※雨天決行、荒天中止します。

※画像はイメージです。

※イベントは、予告なく変更・中止する場合があります。

※20歳未満の方による飲酒、及び飲酒運転は固くお断りします。

なお、自転車も車両の一種(軽車両)となります。

コピス吉祥寺は、2024年10月11日(金)〜10月14日(月・祝)の4日間、吉祥寺の街で街歩きとビールを楽しむイベント『吉祥寺BEER and WALK』を開催。

本イベントは、コピス吉祥寺A館3階屋上スペースGREENING広場で開催される「オクトーバーフェスト」をメインに、秋空の下ビールやおつまみを味わいながら街歩きを楽しむイベントです。

2024年も、コピス吉祥寺、元町通り&ペニーレーン、ハモニカ横丁の3エリアでお得に楽しめる飲み歩きチケットを販売。

地域店舗や地域イベントも巻き込みつつ、昨年以上に吉祥寺の街をより楽しめる飲み歩きフェスです。

■吉祥寺を満喫できる、『飲み歩きチケット』を限定500枚販売。

吉祥寺の3エリアを巡りながら、いろいろなビールとおつまみを楽しめる『飲み歩きチケット』を2024年も販売します。

コピス吉祥寺のGREENING広場で開催する「オクトーバーフェスト」やキッチンカー&POPUPブースエリア。

コピス吉祥寺に隣接するストリートの「元町通り」「ペニーレーン」の人気店が揃うエリア。

吉祥寺駅前の人気スポット「ハモニカ横丁」エリアの3エリアを巡り、各エリアにつき1枚使えて、4日間限定のビール&おつまみセットと交換できるお得なチケットです。

昨年は好評につき早々に売り切れてしまった為、2024年は昨年よりも枚数を増やし、限定500枚販売します。

期間中、吉祥寺3エリアの参加店舗で使える「飲み歩きチケット」は9/27(金)から事前販売開始!限定500枚の販売で、無くなり次第終了ですので、お早めにお買い求めください。

<飲み歩きチケット詳細>

吉祥寺の3エリアの参加店舗で、4日間限定のビール&おつまみセットが登場。

各エリアにつき1店舗ずつ使用できます。

(1) チケットを事前購入!

飲み歩きチケット3,300円(3エリア×1,100円)を購入してチケットとオリジナルトートバッグをゲット!

(2) チケットを持ってイベント期間中、吉祥寺に来街!

イベント開催期間中に、チケットとオリジナルトートバッグを持って各会場へ!参加店舗やメニューの情報は9/27(金)よりコピス吉祥寺で配布予定の「飲み歩きMAP」をチェック!

(3) 3つのエリアを飲み歩き!

各エリアの参加店舗から気になるお店を選んで入ろう。

入店時にスタッフさんにチケットを渡すと、イベント限定ビール&おつまみセットが出てきます。

(4) 回り切れず余ってしまったチケットは「あと飲み」へ!

イベント期間中に使用しきれなかったチケットは10/15(火)〜10/21(月)の期間、1枚あたり1,100円の金券として使用できます。

元町通り&ペニーレーンエリア、ハモニカ横丁エリアで、すべてのチケットが使用できます。

(お釣りはでません。)

●コピス吉祥寺エリア

参加店舗:オクトーバーフェスト(A館3階GREENING広場)、Dandy Kitchen(A館1階ふれあいデッキこもれび)、OGA BREWING(A館1階ふれあいデッキこもれび)

●元町通り&ペニーレーンエリア

参加店舗:吉祥寺砂場、吉祥寺DRAナイン、吉祥寺RETRO、YONA YONA BEER WORKS吉祥寺店、やきとり家 すみれ 吉祥寺店、クラフトビアマーケット 吉祥寺ペニーレーン店

●ハモニカ横丁

参加店舗:アヒルビアホール、エイヒレ、ニワトリ、ビアホールミュンヘン、ポヨ、ヤキトリてっちゃん、MOSKOW、F2(F2は五日市街道沿い店舗です。)

■飲み歩きチケットで味わえる期間限定ビール&おつまみセット(一部紹介)

●吉祥寺RETRO

<チケットメニュー>

生ビール(サントリー)&こだわり酒場のレモンチキン

2024年5月にOPENした、レトロとモダンを融合させた落ち着いた雰囲気の中で美味しい炭火焼き鳥が味わえます。

●吉祥寺砂場

<チケットメニュー>

生ビール(アサヒスーパードライ)&三種の天ぷら

ひとりで蕎麦屋でのむ。

という使い方ができる蕎麦屋。

伝統の日本蕎麦と旬のお料理のお店です。

吉祥寺砂場

●OGA BREWING

<チケットメニュー>

三鷹ペールエール(スモールサイズ)&フィッシュ&チップス

期間限定でコピス吉祥寺のA館1階ふれあいデッキこもれびPOPUPブースに、クラフトビールを初めて飲む方・飲み始めの方が驚き、ビールを好きになるビールを造る、三鷹のブルワリーが登場します。

飲み歩きチケットメニュー OGA BREWING

●アヒルビアホール

<チケットメニュー>

生ビール(カールスバーグ)&ひな鶏の唐揚げ

ハモニカ横丁にある、生ビールとフィッシュアンドチップスやピザ、大皿料理でワイワイ楽しめるお店です。

ビールだけでなくワインや日本酒もあります。

飲み歩きチケットメニュー アヒルビアホール

●ビアホールミュンヘン

<チケットメニュー>

生ビール(バドワイザー)&佐助豚バラ肉レモン添え

ハモニカ横丁にある、豊富なドイツビールとアイスバイン(豚のすね肉の塩漬け)、ソーセージなどビールに合う料理が勢ぞろいするお店です。

●オクトーバーフェスト

<チケットメニュー>

ドイツビール各種&ドイツ料理各種

期間限定でコピス吉祥寺A館3階の屋外広場で開催されるドイツのビールフェス。

屋外の気持ちの良い風の中で知らない人とも乾杯しながらビールを楽しめます。

〈チケット事前販売詳細〉

飲み歩きチケット(トートバッグ付き)

販売期間:2024年9月27日(金)〜10月10日(木)

販売価格:3,300円(税込)

販売枚数:限定500枚 ※無くなり次第終了

販売場所:コピス吉祥寺B館1階インフォメーション(10:00〜20:30)

ハモニカ横丁「ポヨ」(11:30〜23:30)

〈チケット当日販売詳細〉

イベント開催期間も、チケットに余分がある場合は販売します。

販売期間:2024年10月11日(金)〜10月14日(月・祝)

販売価格:3,300円(税込)

販売枚数:チケット残部数 ※無くなり次第終了

販売場所:コピス吉祥寺A館1階コンコース特設ブース

※チケットはコピス吉祥寺WEBページで詳細を必ずご確認の上、購入ください。

※チケットの購入は現金のみとなります。

※販売枚数が上限に達し次第、販売終了します。

※チケットの変更・キャンセル及び払い戻しは一切お受けできません。

※営利目的での転売は禁止です。

※チケットを紛失した場合、再発行及び返金は一切お受けできません。

※20歳未満の方は利用いただけません。

■コピス吉祥寺ではドイツビールが楽しめる「オクトーバーフェスト」開催!

コピス吉祥寺エリアとなる、A館3階屋上スペースGREENING広場では、2024年3回目となる「オクトーバーフェスト」を開催!オクトーバーフェストとは、ドイツ・ミュンヘンで1810年から200年以上続くビールの祭典です。

2024年も「ホフブロイ/トゥーハー」「エルディンガー」「ハッカー・プショール」の3つの特設店舗が登場します。

この時期にしか飲めない限定ビールや、ドイツ製法にこだわった本格ソーセージなど、ドイツならではの本格フードも充実。

本場の味を提供します。

また、オクトーバーフェストではお馴染みのドイツ民族音楽バンド「Alpina(アルピナ)」が2024年もコピス吉祥寺のオクトーバーフェストを盛り上げてくれます。

生演奏に合わせて歌って踊りながら、みんなで乾杯しましょう。

●ホフブロイ オクトーバーフェストビア 2024

オクトーバーフェストといえばこのビール!

爽やかな苦みとほのかな甘みが絶妙でごくごく飲めるビール。

オクトーバーフェストの為に製造されるプレミアムなビールです。

●ハッカー・プショール オクトーバーフェストビア2024

本場ドイツのミュンヘンオクトーバーフェストの公式醸造所であるハッカー・プショールが吉祥寺に初登場!数量限定!ドイツでもこの時期しか飲めないフェストビールを是非楽しめます!

●トゥーハー

職人の街、ニュルンベルクが送る絶品小麦ビール。

ヴァイツェン特有のフルーティー果実のような香り豊かなトゥーハーを味わってみてください。

【各店飲み比べも用意!】

2024年も各店で「3種飲み比べメニュー」が登場!オクトーバーフェストの中心を担う、「ホフブロイ」やトゥーハーなど試したいドイツビールの飲み比べができます。

飲み比べメニューにはミニポテトなどちょっとしたおつまみもついているので、これだけでも楽しめるメニューとなっています。

ドイツビール3種飲み比べ

ドイツ仕込みのソーセージやポテト料理など、ビールにぴったりの本格ドイツフードも。

ソーセージ8本盛り

バタープレッツェル

ツヴァイバック

■歌って踊ろう!ドイツ民謡の生演奏

オクトーバーフェストでは恒例の乾杯の歌を、ドイツ民族音楽バンド「Alpina」が生演奏で歌い、会場を一体感で包み込みます。

さらに、元町通りテーブルや、コピス吉祥寺A館1階コンコース、ペニーレーンでも練り歩きながら演奏します。

●GREENING広場(コピス吉祥寺A館3F) ※各回30分程度

10/11(金) 17:00/19:30

10/12(土)・23(日) 12:00/15:00

18:00/19:30

10/14(月・祝) 12:00/14:00

16:00/18:00

●元町通りテーブル(コピス吉祥寺A館1F ふれあいデッキこもれび) ※各回15分程度

10/11(金) 16:00/18:15

10/12(土)・23(日) 14:15/16:45

10/14(月・祝) -

■キッチンカーやPOPUPブースでクラフトビールや個性派ビールを堪能!

コピス吉祥寺エリアのA館1階ふれあいデッキこもれびには、「クラフトビールを初めて飲む方・飲み始めの方が驚き、ビール好きになるビールを造る」というコンセプトで、吉祥寺や三鷹をイメージしたビールを販売しているOGA BREWINGと、泡状にしたマシュマロを上からかけたオリジナルマシュマロビールや吉祥寺の街をお散歩しながら食べ歩きのできるチュロスを販売するDandy Kitchenが出店します!

■OGA BREWING「吉祥寺『KICHIJOJI IPA』」×吉祥寺BEER and WALK限定ラベル

イベント期間限定で、OGA BREWINGの「吉祥寺『KICHIJOJI IPA』」の吉祥寺BEER and WALK限定ラベル缶が販売されます。

この期間しか手に入れられない限定のラベル缶です。

限定本数の販売となりますので、イベントの思い出としてぜひ手に入れてください。

■続々広がる青空テーブルと地域とのコラボレーション

昨年以上に地域とのコラボレーションを実施!青空テーブルに吉祥寺駅前の平和通りも参戦。

また、キラリナ京王吉祥寺が10周年を記念して醸造したキラリナオリジナルビールも期間中に販売。

2024年はより一層吉祥寺でビールを楽しめる4日間になります。

期間中、ビールで街を一緒に盛り上げるコラボレーション企画を紹介します。

(1)青空テーブル

昨年に引き続き、コピス吉祥寺に隣接する元町通りやペニーレーンには、テーブルやチェアを設置し、街歩きの途中にほっと一息をつける青空テーブルが登場。

2024年は期間限定となりますが、平和通りも参加!

●ペニーレーン:イベント開催期間中

●元町通り :10/11(金)〜10/13(日) 14:00〜20:00限定

●平和通り :10/12(土) 13:00〜16:00限定

(2)吉祥寺ワールドビアフェス2024

吉祥寺で世界のビールが堪能できるイベントです。

期間中吉祥寺限定のクラフトビールから海外の名ブランドまで普段なかなか味わうことのできないビールに出会えます。

また参加店舗に来店し対象のビールを飲むスタンプラリーの景品として、「吉祥寺BEER and WALK 2024」の飲み歩きチケットも景品となっています。

開催日:10/4(金)〜10/14(月・祝) ※時間は参加店舗の営業時間に準ずる

◎キラリナ京王吉祥寺10周年記念「キラリナ ヴァイツェン」試飲・販売日

キラリナ屋上のキラリナテラスで育った生ホップで作ったキラリナオリジナルクラフトビールの試飲・販売します。

開催日 :10/12(土)、10/13(日)

開催時間:各日10:00〜19:00 ※無くなり次第終了

会場 :キラリナ京王吉祥寺 4階 キラリナ広場

試飲はお一人様1杯限定(30ml程度)。

「キラリナ ヴァイツェン(仮称)」各日60本限定販売(1本 330ml/880円(税込))

※試飲と合わせてなくなり次第終了になります。

■コピス吉祥寺館内でもビールのお祭り!

コピス吉祥寺館内でも期間中ビアフェスを開催しています。

各店おすすめの商品を取り揃えていますので、ぜひ館内のビアフェスもあわせて楽しめます。

●各店おすすめビアグッズ(一部紹介)

カルディコーヒーファーム

オリジナルクラフトビール ペールエール レモングラス 480円(税込)

レモンの風味香る贅沢なひとときを味わえるビールです。

Lemonade by Lemonica

ジンジャーエールレモピナ 450円(税込)

見た目はまるでビール?!なフローズン&レモネード。

ノンアルコールなのでお子様も安心!

go slow caravan

サケッシュ 7,150円(税込)

サコッシュならぬ「酒ッシュ」。

街歩きに使いやすいアイテム!

三浦屋

多摩の恵・明治復刻地ビール 550円(税込)

復刻ラベルで楽しむ古の重厚な味わいのビール。

■コピス吉祥寺施設概要

コピス吉祥寺は、『GREENINGしよう。

』(GREENING=生命力と新鮮さを回復させて、自然な状態の自分にもどすこと)というコンセプトのもと、この吉祥寺という街から、豊かな暮らし方を広めていくためのアイデアをたくさん用意しています。

(1) 施設名称 コピス吉祥寺 coppice KICHIJOJI

(2) 所在地 〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1丁目11番5号

(3) 交通 JR中央線・総武線「吉祥寺駅」北口より徒歩2分

京王井の頭線「吉祥寺駅」より徒歩2分

(4) 建築概要 延床面積 約46,000m2

建物規模 A棟 地下1階・地上7階、B棟 地下1階・地上9階

(5) 駐車場 100台

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post まちとビールを味わいつくす、飲み歩きフェス!コピス吉祥寺『吉祥寺BEER and WALK』 appeared first on Dtimes.