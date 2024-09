温泉めぐりがもっと楽しくなる！温泉ソムリエ認定セミナーIN芦別温泉

北海道ホテル&リゾートグループが運営する「芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館」で、2024年11月17日(日)に「温泉ソムリエ認定セミナーIN芦別温泉」を開催します。

温泉ソムリエ認定セミナーIN芦別温泉

北海道ホテル&リゾートグループが運営する「芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館」で、2024年11月17日(日)に「温泉ソムリエ認定セミナーIN芦別温泉」を開催。

■11/17(日) 温泉ソムリエ認定セミナーIN芦別温泉

温泉ソムリエ認定セミナーは、「温泉の知識」と「入浴法という技術」など、温泉をより楽しむ知識を身につけることができる講座です。

難しいテストなどはなく、3.5時間の講義を受ければ、誰でも「温泉ソムリエ」として資格認定されます。

講師は温泉ソムリエ師範の山崎 寿樹がつとめます。

受講後は温泉の「成分分析表」の見方がわかるようになり、温泉巡りの楽しみが広がります。

温泉好きな方、旅行好きな方におすすめの資格です。

<芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館 温泉ソムリエ認定セミナー>

開催日 : 2024年11月17日(日)

時間 : 9:30〜13:00(講義後に認定書の授与式を行います)

開催場所: 芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館

北海道芦別市旭町油谷1

https://ofurocafe-seiyukan.com/

講師 : 温泉ソムリエ師範 山崎 寿樹 氏

受講料 : 26,400円(税込)

※テキスト代、認定料、温泉ソムリエタオル代が含まれています。

定員 : 30名

持ち物 : 筆記用具

申込締切: 2024年11月10日(日)※定員に達し次第、締切となります

【申し込み方法】

芦別温泉スターライトホテルフロントまたは、オンラインの申込フォームからお願いします。

入金いただいた時点で申込完了となります。

オンライン申込フォーム: https://forms.gle/gWq3QCiPMibEvNSz5

【受講料のお支払いについて】

銀行振込または芦別温泉スターライトホテルフロントにて事前にお支払いください。

お支払い同時に受付完了となります。

■温泉ソムリエとは

温泉ソムリエ協会が主催する民間資格。

ソムリエがワインの知識を持ち、テイスティングやデキャンタージュのような技術を持つことにならい「温泉の知識」と「入浴法という技術」を身につけようというものです。

資格取得者は2万9,000人を超え、芸能人にも多数取得者のいる人気の資格です。

http://onsen-s.com/

■講師 温泉ソムリエ師範「山崎 寿樹氏」プロフィール

温泉ソムリエ師範 山崎 寿樹氏

株式会社ONDOホールディングスおよび株式会社温泉道場 代表取締役社長。

現在、埼玉県内で8店舗の温浴施設、カフェ・キャンプ場などの複合施設と三重県に1店の温浴施設を経営。

2012年8月より一般社団法人ニッポンおふろ元気プロジェクト代表理事として『おふろ甲子園』を企画・運営。

現在も年間の温浴施設訪問回数は200回を越え、トータルでは2,600以上もの温泉を制覇。

温泉ソムリエ協会の温泉ソムリエ師範としても活躍中。

■芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館

芦別温泉スターライトホテル美肌の湯

自慢の温泉は2箇所ある源泉から毎分600リットル自然湧出しているものを引き込んでいます。

泉質は「含硫黄-ナトリウム・マグネシウム‐炭素水素塩冷鉱泉」と「含硫黄-ナトリウム-炭酸水素塩・塩化物冷鉱泉」の2種類です。

別名「美肌の湯」といわれており、なめらかな肌触りと高い保湿性で入浴後も化粧ののりがよくなると評判です。

芦別温泉スターライトホテル&おふろcafe星遊館

・所在地 : 〒075-0035 北海道芦別市旭町油谷1

・公式HP : https://ofurocafe-seiyukan.com/

