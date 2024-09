ブルボンは、お子さまのおやつとして体にうれしい栄養素を含んだポテトチップス「おやさいポテトしお味」「おさかなポテトしお味」を2024年10月1日(火)より発売です。

ブルボン「おやさいポテトしお味」「おさかなポテトしお味」

内容量 :90g

発売日 :2024年10月1日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

ブルボンは、お子さまのおやつとして体にうれしい栄養素を含んだポテトチップス「おやさいポテトしお味」「おさかなポテトしお味」を2024年10月1日(火)より発売します。

お子さまにとって好き嫌いが分かれる食材である「野菜」や「魚」を練り込み、食べやすい味つけのポテトチップスとすることで「食材への抵抗感を軽減し、野菜や魚を好きになってほしい」という想いを込めた商品です。

◆おやさいポテトしお味

ポテト生地に10種の野菜を練り込みました。

味付けにも野菜の旨味を効かせ、ほんのりスパイシーで甘味と塩味のバランスがよいやさしい味わいに仕上がっています。

食物繊維入りです。

◆おさかなポテトしお味

ポテト生地にちりめんじゃこの粉末を練り込み、かつおの風味がやさしく香る塩味で馴染みのある味わいに仕上がっています。

噛むたびに魚の旨味が広がります。

カルシウム入りです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 野菜に魚、親子で一緒に食べたい!ブルボン「おやさいポテトしお味」「おさかなポテトしお味」 appeared first on Dtimes.