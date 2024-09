カリカリ、ザクザク、食感豊かなキャラメルクッキー！ブルボン「キャメルライン」

ブルボンは、ビター仕立てでキャラメル風味のクッキー「キャメルライン」を2024年10月1日(火)より発売します。

ブルボン「キャメルライン」

商品名 :キャメルライン

内容量 :14枚(2枚×7袋)

発売日 :2024年10月1日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

賞味期限 :9カ月

「キャメルライン」は、上面をウェーブ状に成形し、表面に砂糖と麦芽糖をまぶして焼きあげたキャラメル味のクッキーです。

表面のカリカリ、ザクザクとした食感、そしてクッキーのサクサクとした食感を一度に楽しめます。

キャラメルのコクのある甘さの中にほんのりと苦みを感じる飽きのこない味わいです。

