¡Èµ¬³Ê³°¡É¥Ü¥Ç¥£¤Î¶ÚÆù½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¿åÃå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÇØÃæ¤¬¥ä¥Ð¤¹¤®¤ë¤ÈÏÃÂê¤Ë
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥¿¡¼¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¡È3ÅáÎ®¡É½÷»Ò¥ì¥¹¥é¡¼¤¬¿åÃå»Ñ¤Ç¶Ã¤¯¤Ù¤ÇØ¶Ú¤ò¸ø³«¡£¡È½÷¥Ï¥ë¥¯¡É¤ÎÃÃ¤¨¤¹¤®¤¿¥Ü¥Ç¥£¤ÎºÇ¿·Åê¹Æ¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¿åÃå»Ñ¤â¡ÈÈþÇØÃæ¡É¤âµ¬³Ê³°
¡¡WWE¤ÎNXT¤Ê¤É¤Ë»²Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£ÀîÊÕ¤Ç»£±Æ¤·¤¿¿åÃå¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÇØÃæ¤Î¶ÚÆù¤ÎÈ¯Ã£¤Ö¤ê¤¬¤¨¤°¤¤¤ÈÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Åê¹Æ¤Ç¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Á¤ç¤Ã¤¯¤éÄà¤ê¤Ø¡Ä¡×¤ÈËÒ²ÎÅª¤Ê¥³¥á¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë¤³¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¥Ð¥¤ËÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿ÇØ¶Ú¤ä¡¢¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥¿¡¼»Å¹þ¤ß¤ÎÂÀ¤Þ¤·¤¤ÂÜÆù¤ä¥Ò¥Ã¥×¤È¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¶§Ë½À¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¡ÖÃÃ¤¨¤é¤ì¤¿ÇØÃæ¤ÎºÇ½ª·ÁÂÖ¡×¡Ö¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¤Ê¡×¡ÖÄà¤ê¥³¥á¥ó¥È¤¬°ìÀÚÉ¬Í×¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¶Ã¤¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¿ô´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¸¥ç¡¼¥Ç¥£¥ó¤Ï¥Ü¥Ç¥£¥Ó¥ë¥À¡¼¡õ¥Ñ¥ï¡¼¥ê¥Õ¥¿¡¼¤Ç¡¢TNA¤È¤¤¤¦ÃÄÂÎ¤Î½÷»Ò¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°Ãæ¡£WWE¤Ë¤âÅÙ¡¹ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£Ç¯¤ÎÂç°ìÈÖ¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¥é¥ó¥Ö¥ë¡×¤Î½÷»Ò¥Ð¥È¥ë¥í¥¤¥ä¥ë¤ä¡¢º£·î¤ÎNXT»²Àï»þ¤Ë¤ÏÏÃÂêÊ¨ÆÃæ¤Î¥¸¥å¥ê¥¢¤È¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¥Ë¥¢¥ß¥¹¡£¸ß¤¤¥¬¥ó¤òÈô¤Ð¤·¹ç¤¦¥·¡¼¥ó¤¬Á´ÊÆ¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢º£¸å¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Ⓒ2024 WWE, Inc. All Rights Reserved.