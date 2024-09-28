¡ÈÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¡ÉÉü³è¤ò¤«¤±¡Ä¡Ä29ºÐ¤Î¿·¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¢ÊÆ¹ñÊ³Æ®µ¡¡¡ÖºÇÀèÃ¼¡×¤Ø¤ÎÄ©Àï¡¡¡È2¤Ä¤ÎÊÉ¡É¤Ë°Àï¶ìÆ®¡Øevery.ÆÃ½¸¡Ù
¤«¤Ä¤Æ¤Ï¡ÈÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢À¤³¦¤ò¥ê¡¼¥É¤·¤Æ¤¤¤¿ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡£¤½¤ì¤¬¤¤¤Þ¡¢À¤³¦¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÉü³è¤ò¤«¤±¡¢ÆüËÜ¤Î¼ã¼ê¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤¿¤Á¤¬³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇÀèÃ¼¤Îµ»½Ñ¤Î³ÍÆÀ¤Ë¸þ¤±¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÄÉ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢£ÊÆ¹ñÀ¸³è¤ò»Ï¤á¤¿¿·¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
ÁáÄ«6»þ²á¤®¤Î¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¡£¡Ö¤Ï¤¸¤á¤Ï¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤Êª¤¹¤ë¤Î¤â¶ÛÄ¥¤·¤¿¤ê¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤ÈÏÃ¤¹¤Î¤Ï¡¢8·î¤«¤é²ÈÂ²¤È¤È¤â¤Ë¿ÍÀ¸½é¤Î¥¢¥á¥ê¥«À¸³è¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿ÀÐ¸¶Ô÷ÂÀ¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£
ËÜÃª¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶µ²Ê½ñ¤¬ÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¤µ¤ó
¡ÖÈ¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ë¶á¤¤¤Î¤À¤±»ý¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï2024Ç¯½Õ¡¢ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¿·¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£
¢£¡ÈºÇÀèÃ¼¡É¤ÎÂçÎÌÀ¸»ºÌÜ»Ø¤¹¥é¥Ô¥À¥¹
¤½¤Î²ñ¼Ò¤Ï¡¢¤ª¤È¤È¤·ÆüËÜ¤ÇÎ©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¥á¡¼¥«¡¼¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¡×¡£¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¤Ê¤ÉÆüËÜ¤ÎÂç¼ê´ë¶È8¼Ò¤Î»Ù±ç¤â¼õ¤±¡¢ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÀéºÐ»Ô¤Ç¤Ï¹©¾ì¤Î·úÀß¤¬Ãå¡¹¤È¿Ê¤ß¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¡ÈºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡É¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥·¥§¥¢ÄãÌÂ¡Ä¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë
È¾Æ³ÂÎ¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤ÎÀ¸³è¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤â¤Î¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä²ÈÅÅ¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ê¤É¡¢¤¢¤é¤æ¤ë¤â¤Î¤òÆ°¤«¤¹¡ÈÆ¬Ç¾¡É¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢1980Ç¯Âå¤ËÀ¤³¦¥·¥§¥¢50¡óÂæ¤ò¸Ø¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹â¤¤µ»½ÑÎÏ¤«¤é¡ÈÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢È¾Æ³ÂÎ¤Î¹âÀÇ½²½¤È¤¤¤¦À¤³¦¤ÎÇÈ¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¡¢º£¤Ç¤Ï¥·¥§¥¢10¡ó¤Û¤É¤ÈÄãÌÂ¡£¥¢¥á¥ê¥«¤ä´Ú¹ñ¡¢ÂæÏÑ¤Ê¤É¤Î´ë¶È¤Ë¤ª¤¯¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ï¡¢¡ÈºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¡É¤¬ÆüËÜ¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹¤òº¸±¦¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¥é¥Ô¥À¥¹¤Ë9000²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ë»Ù±ç¤ò·èÄê¡£¹ñ²È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤·¤Æ¡¢´±Ì±°ìÂÎ¤ÇÄ©¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Ì¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ëIBM¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ
¤½¤ÎÌ¿±¿¤òº¸±¦¤¹¤ë¾ì½ê¤¬¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤ÎÊë¤é¤¹¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ËÍè¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¤Û¤Ü±¿Å¾¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡Ä¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ëÀÐ¸¶¤µ¤ó¡£¸þ¤«¤Ã¤¿Àè¤Ï¡¢À¤³¦Åª¤ÊIT´ë¶È¡¦IBM¤Î¸¦µæ³«È¯µòÅÀ¤Ç¤¹¡£
IBM¤Ï¡ÈºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¡É¤òºî¤ëµ»½Ñ¤òÂ¾¼Ò¤ËÀè¶î¤±¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥é¥Ô¥À¥¹¤Ï¤³¤³¤Ç¡¢¶¦Æ±¤Ç¸¦µæ³«È¯¤ò¼Â»Ü¡£ÆüËÜ¤«¤é´û¤Ë140¿Í¤Û¤É¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÇÉ¸¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤â¡¢¤³¤Î¸¦µæµòÅÀ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Î°ì¿Í¡£¤½¤³¤Ç¤Ï¡¢Æñ²ò¤ÊÀìÌçÍÑ¸ì¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦²ñµÄ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐ¸¶¤µ¤ó
¡Ö¥Ù¡¼¥¹¤Î3¤ÄÄó°Æ¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡£»È¤¦¤Î¤Ï¥á¥¿¥ë¤È¡¢¥¢¥â¥ë¥Õ¥¡¥¹¥·¥ê¥³¥ó¤ÎÀÑÁØ¹½Â¤¤ò»È¤Ã¤Æ¡Ä¡×
ÊÌ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¡Ö¥½¡¼¥¹¡¦¥É¥ì¥¤¥ó¤ÎºàÎÁ¡¢¥²¥ë¥Þ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥·¥ê¥µ¥¤¥É¤Ë¤¹¤ë¤È¤³¤í¤ò¡Ä¡×¡Ö¥²¥ë¥Þ¤Ç¤âÆ±¤¸¤Õ¤¦¤Ë¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¥²¥ë¥Þ¤Ë¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥²¥ë¥ÞÃ±ÂÎ¤Ç¤â¤¤¤±¤ë¤À¤í¤¦¤È¡×¡ÖÈ¿±þ¤µ¤¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤ì¤Ð¡×¤ÈÅú¤¨¤Þ¤¹¡£
¢£¥é¥Ô¥À¥¹¤ÎÄ©Àï¤Ë´õË¾¤òÊú¤¤¤ÆÆþ¼Ò
Æñ¤·¤¤ÍÑ¸ì¤òÏÃ¤·Â³¤±¤ëÈà¤é¤â¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤¯º£Ç¯¥é¥Ô¥À¥¹¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î¿·¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¹¡£½Ð¿ÈÂç³Ø¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡Ö¡ÊÂç³Ø±¡¤Ï¡ËÅìµþÂç³Ø¤Î¹©³Ø·Ï¸¦µæ²Ê¡£¡ÊÂç³Ø¤Î¡Ë³ØÉô¤ÏµþÅÔÂç³Ø¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Î3¿Í¤âÅìËÌÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡¢ÅìµþÍý²ÊÂç³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¤È¡¢¡ÈÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¡ÉÉü³è¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÎ©¤Ä¤À¤±¤¢¤Ã¤Æ¡¢4¿Í¤È¤â¹â³ØÎò¤Ç¤·¤¿¡£
¤¤¤Þ¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿¡ÈÍ¥½¨¤ÊÆ¬Ç¾¡É¤¬Google¤äApple¤Ê¤É³¤³°¤Î´ë¶È¤ËÎ®½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬²ÝÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â4¿Í¤Ï¡¢ºÇÀèÃ¼¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤òÆüËÜ¤Çºî¤ë¤È¤¤¤¦¥é¥Ô¥À¥¹¤ÎÄ©Àï¤Ë´õË¾¤òÊú¤¡¢Æþ¼Ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£
1¿Í¤Î¿·¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥ê¥¹¥¯¤è¤ê¤â¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¡¢ÌÌÇò¤½¤¦¡¢¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ó¥°¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬Àè¹Ô¤·¤¿¤«¤é¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡£ÊÌ¤Î¿·¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤â¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÊÑ¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ëÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¸À¸ì¤ÈÃÎ¼±¤Î¡Ö2¤Ä¤ÎÊÉ¡×¤ËÄ¾ÌÌ
ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤Ï¡¢¥é¥Ô¥À¥¹¤ÈIBM¤Î¹çÆ±²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¥½¡¼¥ê¡¼¡ª¡¡»ñÎÁ¤¬¤Ê¤¤¡ª¡×¤È¾Ç¤ê¤À¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥é¥¤¥É¤¬¤¦¤Þ¤¯½Ð¤»¤º¡¢°ì½Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¤Ë¡£
¡Ö¥¤¥ó¥¢¡Ä¡¢¥¤¥ó¥¶¡Ä¡¢¥¤¥ó¥¶¥¤¥á¡¼¥¸¡×¡£´·¤ì¤Ê¤¤±Ñ¸ì¤Ç¤ÎÈ¯É½¤Ë¤â°Àï¶ìÆ®¡£¡ÖWhich area¡©¡Ê¤É¤Ã¤Á¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¡©¡Ë¡×¤Ê¤É¤È¤Ù¥Æ¥é¥ó¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤«¤éÄ¾ÀÜ¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¤¬¡¢Åú¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¼þ¤ê¤ÎµÄÏÀ¤Ë°µÅÝ¤µ¤ì¡¢¥á¥â¤ò¼è¤ë¤³¤È¤ËÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÖÆñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤â¤Þ¤À¤Þ¤ÀÍý²ò¤¬ÄÉ¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡×¤ÈÀÐ¸¶¤µ¤ó¡£¸À¸ì¤ÎÊÉ¤ÈÃÎ¼±¤ÎÊÉ¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤ÈÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤ë¡£ºÇ¶á¤Ï¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò´èÄ¥¤í¤¦¤«¤Ê¤È¡Ä¡£Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡£2¤Ä¤ÎÊÉ¤ò¤É¤¦¤Ë¤«±Û¤¨¤è¤¦¤È¡¢ÌÜ¤ÎÁ°¤Î»Å»ö¤ËÊ³Æ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤Ë¤·¤¿¤¤¡Ö2¥Ê¥ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡×
¡ÈÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¡ÉÉü³è¤Î¤¿¤á¡¢¤¤¤ÞÆüËÜ¤¬¤É¤¦¤·¤Æ¤â¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤¤¥â¥Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¼ÂÊª¤òº£²óÆÃÊÌ¤Ë¡¢IBM¥ê¥µ¡¼¥Á¤ÎÈ¾Æ³ÂÎÉôÌç¥È¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë¥à¥±¥·¥å¡¦¥«¥ì¤µ¤ó¤¬¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£½ý¤ä±ø¤ì¤¬ÉÕ¤¯¤Î¤òËÉ¤°¤¿¤á¡¢¿¨¤ì¤ë¤Ë¤Ï¼êÂÞ¤¬É¬¿Ü¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤Ï¡Ö2¥Ê¥ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡×¡£¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤Â®ÅÙ¤Ç¹âÅÙ¤Ê·×»»¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¡¢¹âÀÇ½¤Ê¼¡À¤Âå¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤ÎAI¤ä¼«Æ°±¿Å¾¤Ê¤É¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬ÌÜ»Ø¤¹¤Î¤Ï¡¢¤³¤Î¡Ö2¥Ê¥ÎÈ¾Æ³ÂÎ¡×¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¡£À¤³¦¤Ç¤Ï¤Þ¤À¡¢¤É¤Î¥á¡¼¥«¡¼¤â¼Â¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£ÁõÃÖ¤ò¤ß¤ë¤È¡×¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»ëÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÈ¢¤Î¤è¤¦¤Êµ¡³£¤¬¡¢ÂçÎÌÀ¸»º¤ÎÀ®¸ù¤Î¸°¤ò°®¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£Ç¯12·î¤Ë¤Ï¡¢¤³¤³¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤è¤ê¤â¤µ¤é¤ËºÇ¿·¤Î¤â¤Î¤¬¥é¥Ô¥À¥¹¤ÎËÌ³¤Æ»¤Î¹©¾ì¤ËÈÂÆþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
ÀÐ¸¶¤µ¤ó
¡Ö²¿ÂæÉ¬Í×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢ÎÌ»º¤À¤Ã¤¿¤é¡£1Âæ¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¡¢¤À¤Ã¤Æ¡×
ÊÌ¤Î¿·¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢
¡Ö¡Ê1Âæ¤Ç¤Ï¡ËÀäÂÐ¤ËÌµÍý¤Ç¤·¤ç¡£3¡ÊÂæ¡Ë¡¢2¡ÊÂæ¡Ë¡Ä¡©¡×
ÀÐ¸¶¤µ¤ó
¡Ö³Ú¤·¤ßÈ¾Ê¬¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¤È¤¤¤¦¿´ÇÛ¤âÈ¾Ê¬¡×
¢£¿Í°÷¡¢·Ð¸³¡ÄÂçÎÌÀ¸»º¤Î¼Â¸½¤Ø²ÝÂê¤â
¤¿¤ÀÀìÌç²È¤«¤é¤Ï¡¢¡ÈºÇÀèÃ¼È¾Æ³ÂÎ¡É¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
²£ÉÍ¹ñÎ©Âç³Ø¡¦¹©³Ø¸¦µæ±¡¤Î°æ¾å»ËÂç½Ú¶µ¼ø¤Ï¡Ö¥é¥Ô¥À¥¹¤Ï¡ÊÂæÏÑ¡¦TSMC¤Ê¤É¡ËÂåÉ½Åª¤ÊÂ¾¼Ò¤ÈÈæ¤Ù¡¢¸½»þÅÀ¤ÇÎÌ»º¤Î¤¿¤á¤ËÉ¬Í×¤Ê¿Í°÷¤¬1000¿ÍÄøÅÙÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£·Ð¸³¤âÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¡ÖÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¡×
ÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ë¡¢2027Ç¯¤Þ¤Ç¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤Ï¼Â¸½¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¥é¥Ô¥À¥¹¤Î¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤òÂ«¤Í¤ëÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥·¥Ë¥¢¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤ÎÊ¡粼Í¦»°¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖÁ´ÂÎÅª¤ÊÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¤Þ¤À4Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤ÎÃ£À®¤¹¤ë¥¹¥Ô¡¼¥É¤Ç¤ÎÃ£À®ÅÙ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤Ï¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤É¤ª¤ê¡×¡£ÌÜÉ¸Ã£À®¤Ø¤Î·×²è¤Ï½çÄ´¤À¤È¡¢¤¤Ã¤Ñ¤ê¸ì¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤¿¤Á¤âÄ©Àï¤Ø¤Î·è°Õ¤ÏÍÉ¤é¤®¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÉ¬¤ºÀ®¸ù¤µ¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡£À®¸ù¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ÏÁ´Éô¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¤¿¤á¤ËÎÌ»º¤Þ¤Ç¿È¤òÊû¤²¤ë³Ð¸ç¤Ç¡×
¡ÈÆü¤Î´ÝÈ¾Æ³ÂÎ¡É¤¬Éü³è¤¹¤ëÌ¤Íè¤ÏË¬¤ì¤ë¤Î¤«¡£ÀÐ¸¶¤µ¤ó¤é¿·¿Í¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤ÎÊ³Æ®¤ÏÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡Ê9·î24Æü¡Ønews every.¡Ù¤è¤ê¡Ë