¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç³°¹ñÇÏ¤ÏÇã¤¦¤Ù¤¤«¡© ²áµî¤Ë¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿³°¹ñÇÏ¤Î¹¥Áö¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤«¤é¿äÍý
¡¡º£½µ¤Ï¡Ö¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡×¡£¤Ä¤¤¤Ë½©¤ÎGµÀïÀþ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤ÏºòÇ¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Þ¥Þ¥³¥Á¥ã¤äº£Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¥Þ¥Ã¥É¥¯¡¼¥ë¡¢¤µ¤é¤Ë¥µ¥È¥Î¥ì¡¼¥ô¤ä¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤È¤¤¤Ã¤¿²Æ¤Ë½Å¾Þ¤ò¾¡¤Ã¤Æ¤¤¿¾å¤¬¤êÇÏ¤â¤ª¤ê¡¢Èó¾ï¤ËÇ»¤¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÖÇ»¤µ¡×¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¶¥¦¥£¥Ê¡¼¡¢¥à¥²¥ó¤Î¹á¹ÁÇÏ2Æ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢Í½ÁÛ¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤Î¼ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç3Æ¬¤Î³¤³°ÇÏ¤¬¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤Î3Æ¬¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò²òÀâ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢º£Ç¯½ÐÁö¤Î2Æ¬¤¬¡ÖÇã¤¤¤«ÈÝ¤«¡©¡×¤òÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò´°Éõ¡Ê2005Ç¯/¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿¹á¹ÁÇÏ¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¹á¹ÁÃ»µ÷Î¥³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾ÇÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éG1 8¾¡¤ò´Þ¤àÌµ½ý¤Î17Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¡£ÆÃ¤Ë8Ï¢¾¡ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë½éG1¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥ê¥ë¥º¥È¥¥¡¼¤ä¹á¹ÁÃ»µ÷Î¥»°´§ÇÏ¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥é¥¤¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«»Ë¾åºÇÂ®¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥·¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤ò¹ß¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÇÏÆÃÍ¤ÎÍºÂç¤ÊÇÏ³Ê¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÏÂÎ½Å¤Ï2005Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹»þÅÀ¤Ç558kg¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ê¶ÚÆùÎÌ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¡¢¶¯¿Ù¤ÊÂ¹ø¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ç´¤ê¶¯¤µ¤¬Éð´ï¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤ÏÁ°È¾3¥Ï¥í¥ó32.9ÉÃ¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò3ÈÖ¼ê¤ÇÄÉÁö¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º²¡¤·ÀÚ¤ê¡£2Ãå¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢3Ãå¤Ë¤ÏÆ±Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´°Á´¤Êº¹¤··èÃå¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÎ®¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¿¤ë½ê°Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç±Æ¤ò¤âÆ§¤Þ¤»¤ÌÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡Ê2006Ç¯/¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÍâÇ¯¤âÆüËÜ¤ÎÃ»µ÷Î¥³¦¤Ë¹õÁ¥¤Ï½±Íè¡£Á°Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È¶¦¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶¥ÇÏÌ¾ÍÀ¤ÎÅÂÆ²¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿Ì¾ÇÏ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ï¢¾¡¤ÇG1¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å6Ï¢ÇÔ¤ò¶´¤ó¤À¤â¤Î¤Î2005Ç¯Ëö¤Ë³ÐÀÃ¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎG2¥¥ó¥°¥º¥¹¥¿¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ä¼Ç¡¢¥À¡¼¥ÈÌä¤ï¤ºÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥é¡¼¤¬»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁ°È¾3¥Ï¥í¥ó¤Ï32.8ÉÃ¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤é¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ë·Á¤ÇÆ¨¤²¤¿¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¸·¤·¤¤Î®¤ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤Î¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢À¤³¦°ì¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤âÃ»µ÷Î¥¡Á¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤Î°éÀ®¤¬À¹¤ó¤Ê¹ñ¡£¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤âÇÏÂÎ½Å¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹»þ¤Ç518kg¤ÈÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É»ýÂ³ÎÏ¤òÉð´ï¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿Íµ¤Çö¤Ç¤ÎÆ¨Ë´·à¤ÇÇÈÍð¤ò±é½Ð¡Ê2010Ç¯/¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¾¯¤·³¤³°ÇÏ¤Î»²Àï¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2009Ç¯¤Ë¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¹¥È¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»²Àï¡Ê3ÈÖ¿Íµ¤16Ãå¡Ë¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î2010Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î2Æ¬¤¬»²Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢³¤³°ÇÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎGµ¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¹ñºÝ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤ÆÅö»þ¤ÎÃ»µ÷Î¥ºÇ¶¯³Ê¤À¤Ã¤¿¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ò¹ß¤·¤Æ¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥»¥ó¥È¥¦¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¡ÖÇ»¤µ¡×¤Ë°ìÌòÇã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¥Ó¥¯¥¿¡¼¥¶¥¦¥£¥Ê¡¼¡¢¥à¥²¥ó¤Î¹á¹ÁÇÏ2Æ¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆ±»þ¤Ë¡¢Í½ÁÛ¤Ë¤ª¤±¤ëÇº¤ß¤Î¼ï¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡¹ñÆâ¥È¥Ã¥×¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤ò´°Éõ¡Ê2005Ç¯/¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡Ë
¡¡ºÇ½é¤Ë¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÀ©¤·¤¿¹á¹ÁÇÏ¤Ï¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡£¥ì¥Ù¥ë¤¬¹â¤¤¹á¹ÁÃ»µ÷Î¥³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢º£¤Ç¤â¸ì¤ê·Ñ¤¬¤ì¤ëÌ¾ÇÏ¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éG1 8¾¡¤ò´Þ¤àÌµ½ý¤Î17Ï¢¾¡¤È¤¤¤¦°µÅÝÅª¤Ê¼ÂÀÓ¡£ÆÃ¤Ë8Ï¢¾¡ÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ë½éG1¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Á°Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥ê¥ë¥º¥È¥¥¡¼¤ä¹á¹ÁÃ»µ÷Î¥»°´§ÇÏ¥°¥é¥ó¥É¥Ç¥é¥¤¥È¡¢Æî¥¢¥Õ¥ê¥«»Ë¾åºÇÂ®¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥«¥ì¥ó¥·¡¼¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÂÎÏÇÏ¤ò¹ß¤·¤¿¤³¤È¤¬É¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹ÁÇÏÆÃÍ¤ÎÍºÂç¤ÊÇÏ³Ê¤¬»ý¤ÁÌ£¤Ç¤¢¤ê¡¢ÇÏÂÎ½Å¤Ï2005Ç¯¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹»þÅÀ¤Ç558kg¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£°µÅÝÅª¤Ê¶ÚÆùÎÌ¤«¤é·«¤ê½Ð¤¹¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¡¢¶¯¿Ù¤ÊÂ¹ø¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ç´¤ê¶¯¤µ¤¬Éð´ï¡£
¡¡¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤ÏÁ°È¾3¥Ï¥í¥ó32.9ÉÃ¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò3ÈÖ¼ê¤ÇÄÉÁö¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾Àþ¤Ç¤âÀª¤¤¤Ï¿ê¤¨¤º²¡¤·ÀÚ¤ê¡£2Ãå¤Ë¤ÏÁ°Ç¯¤Î¾¡¤ÁÇÏ¥Ç¥å¥é¥ó¥À¥ë¡¢3Ãå¤Ë¤ÏÆ±Ç¯¤Î¹â¾¾µÜµÇ°¾¡¤ÁÇÏ¥¢¥É¥Þ¥¤¥ä¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤¬ÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢´°Á´¤Êº¹¤··èÃå¤Ç¤·¤¿¡£¤³¤ÎÎ®¤ì¤ò²¡¤·ÀÚ¤ì¤ë¤Î¤¬°ìÎ®¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¿¤ë½ê°Ê¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¤Ç±Æ¤ò¤âÆ§¤Þ¤»¤ÌÆ¨¤²ÀÚ¤ê¡Ê2006Ç¯/¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¡Ë
¡¡ÍâÇ¯¤âÆüËÜ¤ÎÃ»µ÷Î¥³¦¤Ë¹õÁ¥¤Ï½±Íè¡£Á°Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤È¶¦¤Ë³¤¤òÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡2012Ç¯¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¶¥ÇÏÌ¾ÍÀ¤ÎÅÂÆ²¤ËÁªÄê¤µ¤ì¤¿Ì¾ÇÏ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é7Ï¢¾¡¤ÇG1¤òÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¸å6Ï¢ÇÔ¤ò¶´¤ó¤À¤â¤Î¤Î2005Ç¯Ëö¤Ë³ÐÀÃ¡£¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¤¥®¥ê¥¹¤ÎG2¥¥ó¥°¥º¥¹¥¿¥ó¥É¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤òÀ©ÇÆ¡£¤½¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿¤Î¤¬ÆüËÜ¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡Á°Ç¯¤ÎÇÆ¼Ô¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥¦¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¤ä¼Ç¡¢¥À¡¼¥ÈÌä¤ï¤ºÍ¥¤ì¤¿¥¹¥Ô¡¼¥ÉÀÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤¿¥á¥¤¥·¥ç¥¦¥Ü¡¼¥é¡¼¤¬»²Àï¤·¤¿¤³¤È¤ÇÁ°È¾3¥Ï¥í¥ó¤Ï32.8ÉÃ¤Î¥Ï¥¤¥Ú¡¼¥¹¡£¤³¤ì¤é¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤ë·Á¤ÇÆ¨¤²¤¿¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ï¸·¤·¤¤Î®¤ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»¤º¡¢2ÇÏ¿ÈÈ¾º¹¤Î´°¾¡¤ÇÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢ºÇ½ª¥ì¡¼¥¹¤Î¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤òÂÔ¤¿¤º¤Ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥È¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÁí¹çÍ¥¾¡¤ò³ÎÄê¤µ¤»¡¢À¤³¦°ì¤Î¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î¾Î¹æ¤ò³ÍÆÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¹á¹Á¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤âÃ»µ÷Î¥¡Á¥Þ¥¤¥ëÏ©Àþ¤Î°éÀ®¤¬À¹¤ó¤Ê¹ñ¡£¥Æ¥¤¥¯¥ª¡¼¥Ð¡¼¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤âÇÏÂÎ½Å¤Ï¥¹¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¥º¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹»þ¤Ç518kg¤ÈÈó¾ï¤ËÂç¤¤¯¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É»ýÂ³ÎÏ¤òÉð´ï¤ËÆ¨¤²ÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡¿Íµ¤Çö¤Ç¤ÎÆ¨Ë´·à¤ÇÇÈÍð¤ò±é½Ð¡Ê2010Ç¯/¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¡Ë
¡¡¤½¤Î¸å¤Ï¾¯¤·³¤³°ÇÏ¤Î»²Àï¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2009Ç¯¤Ë¥·¡¼¥Ë¥Ã¥¯¥Ö¥é¥¹¥È¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤Î»²Àï¡Ê3ÈÖ¿Íµ¤16Ãå¡Ë¡£¤½¤ÎÍâÇ¯¤Î2010Ç¯¤Ë¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤È¥¦¥ë¥È¥é¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¤Î2Æ¬¤¬»²Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼Â¤Ï¤³¤ÎÇ¯¡¢³¤³°ÇÏ¤Ç¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¥°¥ê¡¼¥ó¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ÎÊý¤Ç¤·¤¿¡£Æ±Ç¯¤Ë¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¤ÎGµ¥¯¥ê¥¹¥Õ¥é¥¤¥ä¡¼¹ñºÝ¥¹¥×¥ê¥ó¥È¤Ë¤ÆÅö»þ¤ÎÃ»µ÷Î¥ºÇ¶¯³Ê¤À¤Ã¤¿¥í¥±¥Ã¥È¥Þ¥ó¤ò¹ß¤·¤Æ¾¡Íø¡£ÆüËÜ¤Ç¤â¥»¥ó¥È¥¦¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¤Ç2Ãå¤Ë¹¥Áö¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£