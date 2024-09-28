　●今週の業種別騰落率ランキング

　　※9月27日終値の9月20日終値に対する騰落率
　　　東証33業種　　　　　　　　値上がり：　32 業種　　値下がり：　 1 業種
　　　東証プライム：1642銘柄　　値上がり：1275 銘柄　　値下がり： 356 銘柄　　変わらず他：　11 銘柄

　　東証33業種　　　騰落率(％) 　【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄
１. 機械(0265)　　　　　 +9.34 　荏原 <6361> 、日製鋼 <5631> 、ＴＯＷＡ <6315>
２. 電気機器(0266)　　　 +7.11 　日本マイクロ <6871> 、アドテスト <6857> 、安川電 <6506>
３. 非鉄金属(0263)　　　 +6.74 　東邦鉛 <5707> 、住友鉱 <5713> 、フジクラ <5803>
４. ガラス・土石(0261)　 +5.92 　日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310> 、ＴＯＴＯ <5332>
５. 不動産業(0282)　　　 +5.88 　宮越ＨＤ <6620> 、住友不 <8830> 、霞ヶ関Ｃ <3498>
６. 精密機器(0268)　　　 +5.79 　東京計器 <7721> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、オリンパス <7733>
７. 化学(0257)　　　　　 +5.48 　日本ペＨＤ <4612> 、アクシージア <4936> 、コーセー <4922>
８. 輸送用機器(0267)　　 +4.83 　川重 <7012> 、ＳＵＢＡＲＵ <7270> 、日野自 <7205>
９. 繊維製品(0255)　　　 +4.76 　東レ <3402> 、ゴルドウイン <8111> 、ホギメデ <3593>
10. その他製品(0269)　　 +4.39 　ピジョン <7956> 、ヤマハ <7951> 、リンテック <7966>
11. 電気・ガス(0270)　　 +4.37 　北海電 <9509> 、関西電 <9503> 、東電ＨＤ <9501>
12. 卸売業(0276)　　　　 +4.09 　東テク <9960> 、ダイトロン <7609> 、三井物 <8031>
13. 金属製品(0264)　　　 +3.88 　Ｊテック・Ｃ <3446> 、三和ＨＤ <5929> 、トーカロ <3433>
14. 海運業(0272)　　　　 +3.72 　川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、飯野海 <9119>
15. 食料品(0254)　　　　 +3.68 　キッコマン <2801> 、寿スピリッツ <2222> 、ヤクルト <2267>
16. ゴム製品(0260)　　　 +3.16 　浜ゴム <5101> 、ＴＯＹＯ <5105> 、ブリヂストン <5108>
17. 小売業(0277)　　　　 +2.60 　三越伊勢丹 <3099> 、マーケットＥ <3135> 、Ｊフロント <3086>
18. その他金融業(0281)　 +2.51 　日本取引所 <8697> 、ジェイリース <7187> 、イー・ギャラ <8771>
19. 建設業(0253)　　　　 +2.43 　日本電設 <1950> 、三機工 <1961> 、住友電設 <1949>
20. 空運業(0273)　　　　 +1.96 　ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>
21. 情報・通信業(0275)　 +1.92 　パークシャ <3993> 、Ｆスターズ <3687> 、ラクスル <4384>
22. パルプ・紙(0256)　　 +1.78 　日本紙 <3863> 、北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880>
23. 鉄鋼(0262)　　　　　 +1.70 　愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541> 、新日本電工 <5563>
24. 証券・商品(0279)　　 +1.68 　水戸 <8622> 、ＪＩＡ <7172> 、野村 <8604>
25. 保険業(0280)　　　　 +1.49 　ＦＰパートナ <7388> 、第一生命ＨＤ <8750> 、東京海上 <8766>
26. 水産・農林業(0251)　 +1.31 　サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332>
27. 陸運業(0271)　　　　 +1.17 　ＳＢＳＨＤ <2384> 、丸全運 <9068> 、トナミＨＤ <9070>
28. 鉱業(0252)　　　　　 +1.12 　三井松島ＨＤ <1518> 、日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605>
29. 倉庫・運輸(0274)　　 +0.41 　内外トランス <9384> 、日本コンセプ <9386> 、トランコム <9058>
30. サービス業(0283)　　 +0.34 　タカミヤ <2445> 、Ｍ＆Ａキャピ <6080> 、ウィルＧ <6089>
31. 石油・石炭(0259)　　 +0.03 　日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>
32. 医薬品(0258)　　　　 +0.01 　日本新薬 <4516> 、ツムラ <4540> 、ペプドリ <4587>
33. 銀行業(0278)　　　　 -2.38 　楽天銀 <5838> 、りそなＨＤ <8308> 、群馬銀 <8334>

※上記の『【株価】上昇率／下落率　上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。

株探ニュース