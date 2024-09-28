

●今週の業種別騰落率ランキング



※9月27日終値の9月20日終値に対する騰落率

東証33業種 値上がり： 32 業種 値下がり： 1 業種

東証プライム：1642銘柄 値上がり：1275 銘柄 値下がり： 356 銘柄 変わらず他： 11 銘柄



東証33業種 騰落率(％) 【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄

１. 機械(0265) +9.34 荏原 <6361> 、日製鋼 <5631> 、ＴＯＷＡ <6315>

２. 電気機器(0266) +7.11 日本マイクロ <6871> 、アドテスト <6857> 、安川電 <6506>

３. 非鉄金属(0263) +6.74 東邦鉛 <5707> 、住友鉱 <5713> 、フジクラ <5803>

４. ガラス・土石(0261) +5.92 日東紡 <3110> 、東洋炭素 <5310> 、ＴＯＴＯ <5332>

５. 不動産業(0282) +5.88 宮越ＨＤ <6620> 、住友不 <8830> 、霞ヶ関Ｃ <3498>

６. 精密機器(0268) +5.79 東京計器 <7721> 、ノーリツ鋼機 <7744> 、オリンパス <7733>

７. 化学(0257) +5.48 日本ペＨＤ <4612> 、アクシージア <4936> 、コーセー <4922>

８. 輸送用機器(0267) +4.83 川重 <7012> 、ＳＵＢＡＲＵ <7270> 、日野自 <7205>

９. 繊維製品(0255) +4.76 東レ <3402> 、ゴルドウイン <8111> 、ホギメデ <3593>

10. その他製品(0269) +4.39 ピジョン <7956> 、ヤマハ <7951> 、リンテック <7966>

11. 電気・ガス(0270) +4.37 北海電 <9509> 、関西電 <9503> 、東電ＨＤ <9501>

12. 卸売業(0276) +4.09 東テク <9960> 、ダイトロン <7609> 、三井物 <8031>

13. 金属製品(0264) +3.88 Ｊテック・Ｃ <3446> 、三和ＨＤ <5929> 、トーカロ <3433>

14. 海運業(0272) +3.72 川崎汽 <9107> 、郵船 <9101> 、飯野海 <9119>

15. 食料品(0254) +3.68 キッコマン <2801> 、寿スピリッツ <2222> 、ヤクルト <2267>

16. ゴム製品(0260) +3.16 浜ゴム <5101> 、ＴＯＹＯ <5105> 、ブリヂストン <5108>

17. 小売業(0277) +2.60 三越伊勢丹 <3099> 、マーケットＥ <3135> 、Ｊフロント <3086>

18. その他金融業(0281) +2.51 日本取引所 <8697> 、ジェイリース <7187> 、イー・ギャラ <8771>

19. 建設業(0253) +2.43 日本電設 <1950> 、三機工 <1961> 、住友電設 <1949>

20. 空運業(0273) +1.96 ＪＡＬ <9201> 、ＡＮＡＨＤ <9202>

21. 情報・通信業(0275) +1.92 パークシャ <3993> 、Ｆスターズ <3687> 、ラクスル <4384>

22. パルプ・紙(0256) +1.78 日本紙 <3863> 、北越コーポ <3865> 、大王紙 <3880>

23. 鉄鋼(0262) +1.70 愛知鋼 <5482> 、大平金 <5541> 、新日本電工 <5563>

24. 証券・商品(0279) +1.68 水戸 <8622> 、ＪＩＡ <7172> 、野村 <8604>

25. 保険業(0280) +1.49 ＦＰパートナ <7388> 、第一生命ＨＤ <8750> 、東京海上 <8766>

26. 水産・農林業(0251) +1.31 サカタタネ <1377> 、ニッスイ <1332>

27. 陸運業(0271) +1.17 ＳＢＳＨＤ <2384> 、丸全運 <9068> 、トナミＨＤ <9070>

28. 鉱業(0252) +1.12 三井松島ＨＤ <1518> 、日鉄鉱 <1515> 、ＩＮＰＥＸ <1605>

29. 倉庫・運輸(0274) +0.41 内外トランス <9384> 、日本コンセプ <9386> 、トランコム <9058>

30. サービス業(0283) +0.34 タカミヤ <2445> 、Ｍ＆Ａキャピ <6080> 、ウィルＧ <6089>

31. 石油・石炭(0259) +0.03 日本コークス <3315> 、出光興産 <5019> 、富士石油 <5017>

32. 医薬品(0258) +0.01 日本新薬 <4516> 、ツムラ <4540> 、ペプドリ <4587>

33. 銀行業(0278) -2.38 楽天銀 <5838> 、りそなＨＤ <8308> 、群馬銀 <8334>



※上記の『【株価】上昇率／下落率 上位3銘柄』は、業種別指数が前週比プラスの場合は株価上昇率の上位3銘柄、前週比マイナスの場合は株価下落率の上位3銘柄を記載。



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