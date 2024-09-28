Ý¯ºä46¡¦»³ºêÅ·¤¬19ºÐ¤Ë¡¡ºÇÇ¯¾¯¤Î13ºÐ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊÑ²½¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡Ý¯ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¡¦»³ºêÅ·¤¬¡¢28Æü¤Ç19ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12ºÐ¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ëÝ°ºä46¤ËÆ´¤ì¡¢13ºÐ¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¹ç³Ê¡£¥°¥ë¡¼¥×²þÌ¾¤â·Ð¤Æ¡¢²ÃÆþ6Ç¯ÌÜ¤Î»³ºê¤¬Êâ¤ó¤Ç¤¤¿µ°À×¤È¤Ï¡£³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤Ò¤â¤È¤¯¡Êºê¤ÎÀµ¼°É½µ¤Ï¡Ö¤¿¤Ä¤µ¤¡×¡Ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46¡¦»³ºêÅ·¡¡15ºÐ¤È17ºÐ¤Î¤È¤¤Î»Ñ¡¡¤°¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¢£Ý°ºä46¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¤â¡×¤¬²ÃÆþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î»³ºê¤Ï¡¢2018Ç¯12·î³«ºÅ¤Î¡ØÝ°ºä46Æó´üÀ¸/¤±¤ä¤ºä46»°´üÀ¸¡Ö¤ª¸«Î©¤Æ²ñ¡×¡Ù¤ÇÝ°ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤ÎÇ¯Îð¤Ï13ºÐ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡²ÃÆþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁ°Ç¯¡¢12ºÐ¤Ç¼õ¤±¤¿¡ÖºäÆ»¹çÆ±¿·µ¬¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¤À¡£2022Ç¯10·îÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Øß·ËÜ¡¦¸¢È¬¤Î¤¹¤°¤Ë½ª¤ï¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£¡Ù¡ÊTOKYO FM¡¿Ëè½µÆüÍË24»þ¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤ÏÀµÄ¾¡¢1²ó¤â¤Ê¤¯¤ÆÆ´¤ì¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ý°ºä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×¤¬¤¹¤´¤¯¹¥¤¤Ç¡¢Ý°ºä¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡×¤È¡¢¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¸³¤ÎÇØ·Ê¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¾®³Ø5Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ý°ºä46¤Î5th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¤â¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¡£Ý°ºä46¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ê1st¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎMV¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È°Õ³°¤Ê´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¤â¡×¤Ç¡Ö¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²þÌ¾¤ò·Ð¤¿Ê¬´ôÅÀ¤Î³Ú¶Ê¡ÖBuddies¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì
¡¡²ÃÆþÅö½é¤«¤é¡È¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¤ÎÝ°ºä46¤«¤éÝ¯ºä46¤Ø¤Î²þÌ¾¸å¤Ë°ìÌö¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆ¬³Ñ¤òÉ½¤¹¡£
¡¡Ý¯ºä46¤Î1st¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖNobody¡Çs fault¡×¤Ç¡¢15ºÐ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢10·î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Þ¤Ç¡¢10ºîÉÊÏ¢Â³¤ÇÉ½Âê¶Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¤ò´§¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖBuddies¡×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½é¤á¤ÆÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤ÎºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤Ë¤¿¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡²þÌ¾¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¡¢Æó´üÀ¸¤¬¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNobody¡Çs fault¡×¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¡£°Ê¹ß¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÇØÉé¤¦Î©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¤Ï¡¢16ºÐ¤Ç3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ®¤ìÃÆ¡×¤Ç¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£4th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¸Þ·î±«¤è¡×¤Ç¡¢¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î²»¿§¤â¼ª¤Ë»Ä¤ë¡Ö¸Þ·î±«¤è¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤«¤¿¤ä¡¢Æ±´ü¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤È¤Î¡ÈW¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤Ç¡ÈÌîÀ¸¤ÈÍýÀ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAs you know?¡×¼ýÏ¿¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖËà»¤·¸¿ô¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£É½Âê¶Ê¤Ç½é¤á¤Æ°ì´üÀ¸¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ê¡¢Æó´üÀ¸¤È»°´üÀ¸¤Î¤ß¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹½À®¤·¤¿8th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆþ¤«¤é5Ç¯¶¯¡¢18ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍ¦¤Þ¤·¤¯Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ê¤É¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³°ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÄÞº¯¤â
¡¡´ÓÏ½¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»³ºê¡£15ºÐ¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖViVi¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÑÛ¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È½½Âå¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤â¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µÆüÍË24»þ50Ê¬¡Ë¤Î´ë²è¡Ö³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢¤«¤±»»¤Î¡È8¤ÎÃÊ¡É¤ò²óÅú¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¡Ö8¡ß1¡á1¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ²óÅú¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¯º©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×³°¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾å¤ÎÆ°²è¡Ö¡Ú¿À²óÉü³è¡ÛÝ¯ºä46»³ùõÅ· µÈÂ¼¤ÎÂç¿Í¤ÊÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ä¡©Éð¸µÍ£°á¡ÖÅ·¡¢¹â¹»À¸¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Î¡ÈËÜµ¤¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÊ±¤¹¤ë»³ºê¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÅú¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡12ºÐ¤ÇÝ°ºä46¤ËÆ´¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»³ºê¤Ï½½Âå¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£ÊÑ²½¤ÎÂ³¤¯Ý¯ºä46¤òÃ´¤¦Ãì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤Â³¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÊ¸¡§¥«¥Í¥³¥·¥å¥¦¥Ø¥¤¡Ë
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯ºä46¡¦»³ºêÅ·¡¡15ºÐ¤È17ºÐ¤Î¤È¤¤Î»Ñ¡¡¤°¤Ã¤ÈÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿
¢£Ý°ºä46¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¤â¡×¤¬²ÃÆþ¤Î¤¤Ã¤«¤±¤Ë
¡¡ÂçºåÉÜ½Ð¿È¤Î»³ºê¤Ï¡¢2018Ç¯12·î³«ºÅ¤Î¡ØÝ°ºä46Æó´üÀ¸/¤±¤ä¤ºä46»°´üÀ¸¡Ö¤ª¸«Î©¤Æ²ñ¡×¡Ù¤ÇÝ°ºä46¤ÎÆó´üÀ¸¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Åö»þ¤ÎÇ¯Îð¤Ï13ºÐ¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×ºÇÇ¯¾¯¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«¿È¤¬¾®³Ø5Ç¯À¸¤Îº¢¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Ý°ºä46¤Î5th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¤â¡×¤À¤Ã¤¿¤È¤â¡£Ý°ºä46¤ÎÂåÉ½¶Ê¤Ç¤¢¤ê1st¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¡×¤ÎMV¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Åö½é¤ÏÉÝ¤«¤Ã¤¿¤È°Õ³°¤Ê´¶ÁÛ¤òÅÇÏª¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖÉ÷¤Ë¿á¤«¤ì¤Æ¤â¡×¤Ç¡Ö¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¥Þ¥¸¥ç¥ê¥Æ¥£¡¼¡Ù¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤À¤Ã¤¿¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬180ÅÙÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤³¤Ç°ìµ¤¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¼õ¤±¤Æ¤ß¤è¤¦¤«¤Ê¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤«¤é±þÊç¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£²þÌ¾¤ò·Ð¤¿Ê¬´ôÅÀ¤Î³Ú¶Ê¡ÖBuddies¡×¤Ç¥»¥ó¥¿¡¼¤òÂ÷¤µ¤ì
¡¡²ÃÆþÅö½é¤«¤é¡È¤Æ¤ó¤Á¤ã¤ó¡É¤Î°¦¾Î¤Ç¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë»³ºê¤Ï¡¢2020Ç¯10·î¤ÎÝ°ºä46¤«¤éÝ¯ºä46¤Ø¤Î²þÌ¾¸å¤Ë°ìÌö¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÇÆ¬³Ñ¤òÉ½¤¹¡£
¡¡Ý¯ºä46¤Î1st¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡ÖNobody¡Çs fault¡×¤Ç¡¢15ºÐ¤Ç¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ°Ê¹ß¡¢10·î23Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë10th¥·¥ó¥°¥ë¡ÖI want tomorrow to come¡×¤Þ¤Ç¡¢10ºîÉÊÏ¢Â³¤ÇÉ½Âê¶Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î°¦¾Î¤ò´§¤·¤¿1st¥·¥ó¥°¥ë¼ýÏ¿¶Ê¡ÖBuddies¡×¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤ò½é¤á¤ÆÂ÷¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ì¤Íè¤ò¸«±Û¤·¤Æ¤ÎºÓÇÛ¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÏÁÛÁü¤Ë¤¿¤ä¤¹¤¤¡£
¡¡²þÌ¾¤ò¶¤Ë¤·¤Æ¡¢Æó´üÀ¸¤¬¡Ö¥°¥ë¡¼¥×¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¼þ¤ê¤«¤é¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤â¤½¤¦´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢1st¥·¥ó¥°¥ë¡ÖNobody¡Çs fault¡×¥ê¥ê¡¼¥¹Åö»þ¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤À¡£°Ê¹ß¡¢Ì¾¼Â¤È¤â¤Ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÇØÉé¤¦Î©¾ì¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¤Ï¡¢16ºÐ¤Ç3rd¥·¥ó¥°¥ë¡ÖÎ®¤ìÃÆ¡×¤Ç¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥Õ¥í¥ó¥È¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡£4th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö¸Þ·î±«¤è¡×¤Ç¡¢¼«¿È½é¤ÎÉ½Âê¶Ê¥»¥ó¥¿¡¼¤ò¼Í»ß¤á¤¿¡£
¡¡¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¤Î²»¿§¤â¼ª¤Ë»Ä¤ë¡Ö¸Þ·î±«¤è¡×¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤Ï¡¢À²¤ì¤ä¤«¤Ê¾Ð´é¤ò¸«¤»¤ë¡£¤«¤¿¤ä¡¢Æ±´ü¤Î¿¹ÅÄ¤Ò¤«¤ë¤È¤Î¡ÈW¥»¥ó¥¿¡¼¡É¤Ç¡ÈÌîÀ¸¤ÈÍýÀ¡É¤òÉ½¸½¤¹¤ë1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖAs you know?¡×¼ýÏ¿¤Î¥ê¡¼¥É¶Ê¡ÖËà»¤·¸¿ô¡×¤Ç¤Ï¡¢Ä©È¯Åª¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡£É½Âê¶Ê¤Ç½é¤á¤Æ°ì´üÀ¸¤¬ÉÔºß¤È¤Ê¤ê¡¢Æó´üÀ¸¤È»°´üÀ¸¤Î¤ß¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¹½À®¤·¤¿8th¥·¥ó¥°¥ëÉ½Âê¶Ê¡Ö²¿ºÐ¤Îº¢¤ËÌá¤ê¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡×¤Ç¤Ï¡¢²ÃÆþ¤«¤é5Ç¯¶¯¡¢18ºÐ¤È¤Ê¤Ã¤¿»³ºê¤¬¥»¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÍ¦¤Þ¤·¤¯Î©¤Á¿¶¤ëÉñ¤¦¤Ê¤É¡¢É½¸½¤ÎÉý¤ÏÄìÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¢£¤¢¤É¤±¤Ê¤µ¤ò¸«¤»¤ë¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï³°ÈÖÁÈ¤Ç¤ÎÄÞº¯¤â
¡¡´ÓÏ½¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦°ìÊý¡¢¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»³ºê¡£15ºÐ¤Ç½÷À¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó»ï¡ÖViVi¡×¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤ËÈ´¤Æ¤¤µ¤ì¤¿¡£Åö»þ¡¢ºäÆ»¥°¥ë¡¼¥×»Ë¾åºÇÇ¯¾¯¤Ç¤ÎÀìÂ°¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢¡ÖÅìµþ¥¬¡¼¥ë¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥·¥ç¡¼¤Ç¤Ï¡¢ÑÛ¡Ê¤ê¤ó¡Ë¤È¤·¤¿É½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Ë¤Ê¤ë¤È½½Âå¤µ¤Ê¤¬¤é¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤Ê°ìÌÌ¤ò¸«¤»¡¢¤½¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤Ë¤â¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤³¶Ê¤¬¤Ã¤¿¤é¡¢Ý¯ºä¡©¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡¿Ëè½µÆüÍË24»þ50Ê¬¡Ë¤Î´ë²è¡Ö³ØÎÏ¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¡¢¤«¤±»»¤Î¡È8¤ÎÃÊ¡É¤ò²óÅú¤¹¤ëÌäÂê¤Ç¡Ö8¡ß1¡á1¡×¤È¤Þ¤µ¤«¤ÎÄÁ²óÅú¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡Ö¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¡Á¤¤¡×¤È¡¢¤¢¤É¤±¤Ê¤¯º©´ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ïº£¤Ê¤ª¡¢»×¤¤½Ð¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëÌ¾¾ìÌÌ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥°¥ë¡¼¥×³°¤ÎÈÖÁÈ¤ÇÄÞº¯¤ò»Ä¤·¤¿¤³¤È¤â¡£¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤·¤¯¤¸¤êÀèÀ¸ ²¶¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤Ê!!¡Ù¸ø¼°YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾å¤ÎÆ°²è¡Ö¡Ú¿À²óÉü³è¡ÛÝ¯ºä46»³ùõÅ· µÈÂ¼¤ÎÂç¿Í¤ÊÎø°¦ÁêÃÌ¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¡Ä¡©Éð¸µÍ£°á¡ÖÅ·¡¢¹â¹»À¸¤À¤±¤É¡Ä¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤¬·ë²Ì¤Ï¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¡¦Ê¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¤ÎµÈÂ¼¿ò¤Î¡ÈËÜµ¤¤ÎÎø°¦ÁêÃÌ¡É¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¥é¥¸¥ª¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ËÊ±¤¹¤ë»³ºê¤¬¥Ï¥¤¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÅú¤¨¤ë»Ñ¤Ë¡¢»×¤ï¤º¾Ð¤ß¤¬¤³¤Ü¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡12ºÐ¤ÇÝ°ºä46¤ËÆ´¤ì¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ÃÆþ¤«¤é6Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿»³ºê¤Ï½½Âå¤Î¥é¥¹¥È¥¤¥ä¡¼¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡£ÊÑ²½¤ÎÂ³¤¯Ý¯ºä46¤òÃ´¤¦Ãì¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âµ±¤Â³¤±¤ë¤Ï¤º¤À¡£¡ÊÊ¸¡§¥«¥Í¥³¥·¥å¥¦¥Ø¥¤¡Ë