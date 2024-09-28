来週の主な予定 パウエルFRB議長とラガルドECB総裁 米雇用統計 最もハト派の野口日銀委員 中国大型連休 来週の主な予定 パウエルFRB議長とラガルドECB総裁 米雇用統計 最もハト派の野口日銀委員 中国大型連休

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来週の主な予定 パウエルFRB議長とラガルドECB総裁 米雇用統計 最もハト派の野口日銀委員 中国大型連休



・パウエルFRB議長が全米企業エコノミスト協会（NABE）で講演、ラガルドECB総裁が欧州議会に出席

・中国は国慶節大型連休、政府の消費刺激策の効果は果たして… 休み前30日に9月製造業PMIが発表される

・日銀9月主な意見、同会合では植田日銀総裁が政策判断「時間的余裕ある」との見解示し円安が進んだ

・9月米雇用統計、FRBは政策の焦点をインフレから雇用に移す 内容次第で次回会合50bp観測高まるか

・3日に「最もハト派」野口日銀審議委員の講演、7月会合では追加利上げに反対した1人（もう1人は中村氏）



30日（月）

日銀国債買い入れ予定（10月-12月）

中国製造業PMI・非製造業PMI（9月）

中国財新製造業PMI・非製造業PMI（9月）

ドイツ消費者物価指数（9月）

ラガルドECB総裁、欧州議会出席

グリーン英中銀委員、全米企業エコノミスト協会（NABE）「世界の金融政策」討論会参加

パウエルFRB議長、全米企業エコノミスト協会（NABE）で講演

スイス中銀ジョルダン総裁、退任



10月1日（火）

臨時国会召集、衆参両院本会議で首相指名選挙

日銀主な意見（9月19日-20日開催分）

日本雇用統計（8月）

日銀短観（第3四半期）

豪小売売上高（8月）

ユーロ圏消費者物価指数（9月）

米求人件数（8月）

米自動車販売（9月）

米ISM製造業景気指数（9月）

シュレーゲル・スイス中銀新総裁、就任演説

ピル英中銀チーフエコノミスト、英国産業連盟（CBI）会議出席

デギンドスECB副総裁、ECB・NY連銀・カナダ中銀合同会議開会挨拶

シュナーベルECB理事、ECB・NY連銀・カナダ中銀合同会議出席

ナーゲル独連銀総裁、ドイツ連銀主催会議出席

ボスティック・アトランタ連銀総裁、会議開会挨拶

クックFRB理事、ボスティック・アトランタ連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

コリンズ・ボストン連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、バーキン・リッチモンド連銀総裁、討論会参加

スイス中銀総裁にシュレーゲル副総裁が昇格、副総裁にマーティン理事が昇格、チュディン氏が理事に昇格

ストルテンベルグNATO事務総長、任期満了

香港市場は国慶節のため休場

中国市場は国慶節のため休場（7日まで）



2日（水）

米ADP雇用者数（9月）

英中銀金融行政委員会（FPC）議事録

シュナーベルECB理事、イベント「ユーロ圏：停滞からの脱却」講演

ホルツマン・オーストリア中銀総裁、気候変動について講演

レーンECBチーフエコノミスト、ECB・NY連銀・カナダ中銀合同会議出席

エルダーソンECB理事、国際欧州問題研究所（IIEA）で金融政策見通しについて講演

デギンドスECB副総裁、ラトビア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、欧州通貨金融フォーラム（SUERF）出席

ボウマンFRB理事、会議出席

バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「米国経済：なぜ勝利宣言しないのか？」講演（質疑応答あり）

ハマック・クリーブランド連銀総裁、クリーブランド連銀主催会議開会挨拶

ムサレム・セントルイス連銀総裁、会議開会挨拶



3日（木）

日銀「需給ギャップと潜在成長率」

野口日銀審議委員、金融経済懇談会出席（※7月会合で追加利上げに反対した1人）

英DMPインフレ調査（9月）

スイス消費者物価指数（9月）

米新規失業保険申請件数（28日終了週）

米ISM非製造業景気指数（9月）

カシュカリ・ミネアポリス連銀総裁、ボスティック・アトランタ連銀総裁、経済について講演（質疑応答あり）



4日（金）

米雇用統計（9月）

ピル英中銀チーフエコノミスト、イングランド・ウェールズ勅許会計士協会（ICAEW）年次会議出席

ビルロワドガロー仏中銀総裁、会議出席

センテノ・ポルトガル中銀総裁、エスクリバ・スペイン中銀新総裁、会議出席

ラトビア中銀総裁、リトアニア中銀総裁、エストニア中銀総裁、リトアニア中銀主催金融市場会議出席



6日（日）

ASEAN首脳会議・関連会合



※予定は変更することがあります

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