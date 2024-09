サバイバル番組『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』第2話にて、TEMPESTのルーが強烈なビジュアルで話題を集めた。

【映像】「あの子誰?」と話題のアイドル(全身姿も)

『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』は、7組のK-POPボーイズグループが“ACE”の座をかけて激突する番組。CRAVITY、THE NEW SIX、YOUNITE、TEMPEST、8TURN、そして2020年放送『Road to Kingdom』からの続投となるONEUS、ATBOとJUST Bが合体したプロジェクトグループThe CrewOneが参加している。MCはSHINeeのテミンが務める。

カラコンにハードなメイクで変身

ルーは過去にオーディション番組『PRODUCE 101』シーズン2に出演していたことでも知られている、TEMPESTのリーダー。第1戦の「<VS>ミッション」のステージでTEMPESTは、THE NEW SIX とStray Kidsの楽曲で対戦することになり、「MANIAC」を選曲した。ルーは本番に向けて演出のコンテを描き、リーダーとしてメンバーを情熱的に導いていく。

本番のステージでは、プラチナブロンドの髪の毛をウェービーにセットし、カラーコンタクトを装着して、普段とは異なる強烈なコンセプトで登場したルー。目の周りを囲むようなアイメイクもインパクトが強く、彼の存在感を強める。

パフォーマンスは、センターに立った囚われのルーが、鎖をちぎるところからスタート。ルーはバックダンサーに抱えられて宙を舞ったり、ベッドから起き上がったり、エースとして楽曲の世界観を見事に表現してみせた。ダンスブレイクでは雄叫びを上げるような猛々しい表情も見せ、終盤では黒い王冠を自らの頭にゆっくりと乗せて、妖艶な魅力を放った。

視聴者からはルーに対し「この爆イケの子は誰?」「白髪の子の顔が良すぎてそこばっかり見ちゃう」「素顔は可愛いのにメイクでこれだけ化けるなんて」「顔面強すぎてびっくり」「ビジュアル最強」「別グルのファンだけど気になる」とコメントが殺到。圧倒的な存在感で注目を集めていた。

(『ROAD TO KINGDOM : ACE OF ACE』/ABEMA K-POPチャンネル)