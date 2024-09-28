ÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¡È¥«¥á¥éÌÜÀþ¡É¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬¸ø¼°X¤ËÅê¹Æ¡Ö¤ä¤Ã¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡ÊMLB¡Ë¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡¢¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò´î¤ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¡È¥«¥á¥éÌÜÀþ¡É¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ä¤Ã¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¡¦22ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿´î¤Ó¤ò²ÈÂ²¤Ç¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¸ø¼°X¤Ë¡Ö¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥ê¡¼¥°À¾ÃÏ¶è¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤ÎæÆÊ¿¤È¥Ç¥³¥¤¡Ê¥Ç¥³¥Ô¥ó¡Ë¤«¤é¡¢¤ª¤Ï¤è¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¾Ð´é¤ÎÂçÃ«¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Î¥Ç¥³¥Ô¥ó¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ÎÆü¡¢ÂçÃ«¤¬µÇ°»£±Æ¤ò¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤â¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¥«¥á¥é¤ËÌÜÀþ¤ò¹ç¤ï¤»¤º¡¢¤½¤Î°¦¤¯¤ë¤·¤¤ÍÍ»Ò¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤Î¡Èµ®½Å¡É¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸«¤¿¿Í¤«¤é¤Ï¡Ö¤ï¡¼¡¢¥Ç¥³¥Ô¥ó¥«¥á¥éÌÜÀþ¡ª¤«¤ï¤¤¤¤¤¤¤¤¡×¡Ö¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¥«¥á¥éÌÜÀþ¤Ç²Ä°¦¤¤¥ï¥ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¡×¤Ê¤É¤È¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤¢¤ê¡ÛÂçÃ«æÆÊ¿¡õ¥Ç¥³¥Ô¥ó¡È¥«¥á¥éÌÜÀþ¡É¤Îµ®½Å¥·¥ç¥Ã¥È¡Ö¤ä¤Ã¤È¥«¥á¥éÌÜÀþ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¥Ç¥³¤Á¤ã¤ó¡×
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆüËÜ»þ´Ö27Æü¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ñ¥É¥ì¥¹Àï¤Ë¾¡Íø¤·¡¢3Ç¯Ï¢Â³¡¦22ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤ò·è¤á¤¿¡£ÂçÃ«¤Ï¥í¥Ã¥«¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥Õ¥¡¥¤¥È¤Î¸å¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËºÆ¤Ó»Ñ¤ò¸½¤·¡¢¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤È¥Ç¥³¥Ô¥ó¤ÈµÇ°»£±Æ¡£¥á¥¸¥ã¡¼7Ç¯ÌÜ¤Ç½é¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÃ£À®¤·¤¿´î¤Ó¤ò²ÈÂ²¤Ç¤«¤ßÄù¤á¤¿¡£