日経225先物テクニカルポイント（28日夜間取引終了時点）
28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2410円安の3万7440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40750.23円 ボリンジャーバンド3σ
39829.56円 27日日経平均株価現物終値
39660.02円 ボリンジャーバンド2σ
38569.81円 ボリンジャーバンド1σ
38286.00円 5日移動平均
38235.87円 75日移動平均
37735.00円 一目均衡表・転換線
37718.35円 200日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
37479.60円 25日移動平均
37440.00円 28日夜間取引終値
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36389.39円 ボリンジャーバンド-1σ
36177.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35299.18円 ボリンジャーバンド2σ
34208.97円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40750.23円 ボリンジャーバンド3σ
39829.56円 27日日経平均株価現物終値
39660.02円 ボリンジャーバンド2σ
38569.81円 ボリンジャーバンド1σ
38286.00円 5日移動平均
38235.87円 75日移動平均
37735.00円 一目均衡表・転換線
37718.35円 200日移動平均
37510.00円 一目均衡表・基準線
37479.60円 25日移動平均
37440.00円 28日夜間取引終値
36430.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36389.39円 ボリンジャーバンド-1σ
36177.50円 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35299.18円 ボリンジャーバンド2σ
34208.97円 ボリンジャーバンド3σ
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