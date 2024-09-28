　28日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比2410円安の3万7440円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40750.23円　　ボリンジャーバンド3σ
39829.56円　　27日日経平均株価現物終値
39660.02円　　ボリンジャーバンド2σ
38569.81円　　ボリンジャーバンド1σ
38286.00円　　5日移動平均
38235.87円　　75日移動平均
37735.00円　　一目均衡表・転換線
37718.35円　　200日移動平均
37510.00円　　一目均衡表・基準線
37479.60円　　25日移動平均
37440.00円　　28日夜間取引終値
36430.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
36389.39円　　ボリンジャーバンド-1σ
36177.50円　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
35299.18円　　ボリンジャーバンド2σ
34208.97円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース