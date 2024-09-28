¾Ã¶ËÅª»Ù»ý¤È¿´¤»¤è¡á¼«Ì±ÁíºÛÁª
¡¡ÇÉÈ¶Î¢¶â»ö·ï¤ÎµÕÉ÷¤¬¼ý¤Þ¤é¤Ê¤¤Ãæ¡¢°ÛÎã¤Î£¹¸õÊä¤¬ÍðÎ©¤·¤¿¼«Ì±ÅÞÁíºÛÁª¤Ï¡¢¤è¤ê¤Þ¤·¤Ê¸õÊä¤òÁª¤Ö¡Ö¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÎÍÍÁê¤òÄè¤·¤¿¡£
¡¡·ë²Ì¤Ï¤¢¤ë°ÕÌ£ÌµÆñ¤ÊÁªÂò¤È¸À¤¨¤è¤¦¡£Âè£±£°£²Âå¼óÁê¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤ëÀÐÇËÌÐ¿·ÁíºÛ¤Ï¡¢¡ÖÎ¢¶â¡×¤Ç¼º¤Ã¤¿À¯¼£¤Ø¤Î¿®Íê²óÉü¤È¤¤¤¦½ÅÀÕ¤òÃ´¤¦¡£
¡¡´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎÉÔ½ÐÇÏÉ½ÌÀ¤Ç¸ý²Ð¤¬ÀÚ¤é¤ì¤¿ÁíºÛÁª¡£½°ÌÜ¤Î°ìÃ×¤¹¤ë¡Ö¥Ý¥¹¥È´ßÅÄ¡×¸õÊäÉÔºß¤ÎÃæ¡¢ÀÐÇË»á¤¬È¾¤Ð¾ÃµîË¡¤ÇÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¤«¤Í¤Æ¡ÖÅÞÆâÌîÅÞ¡×¤Î¥ì¥Ã¥Æ¥ë¤òÅ½¤é¤ì¡¢»þ¤ÎÀ¯¸¢¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÈ¯¸À¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿·ÐÎò¤¬¡¢´íµ¡Åª¾õ¶·¤Ë´Ù¤ëÅÞÆâ¤Ç°ìÄê¤Î»Ù»ý¤òÆÀ¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÁíºÛÁª¤Ï¹â»ÔÁáÉÄ·ÐºÑ°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´ÅöÁê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¸µ´Ä¶Áê¤È¤Î»°¤Ä¤É¤â¤¨¤ÎÁè¤¤¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÏÀÀï¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡¢¿Íµ¤Àè¹Ô¤Î¾®Àô»á¤Ï·Ð¸³ÉÔÂ¤òÏªÄè¤·¼ºÂ®¡£·èÁªÅêÉ¼¤Ç¤Ï¡¢¶¯¤¤ÊÝ¼é¿§¤¬¤à¤·¤í´í¤¦¤µ¤È´¶¤¸¤é¤ì¤¿¹â»Ô»á¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÀÐÇË»á¤¬¤è¤ê¤Þ¤·¤À¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤¿¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¡£¶ìÀï¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¼¡´ü½°±¡Áª¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢ºÆ¤Ó´ÇÈÄ¤Î³Ý¤±ÂØ¤¨¤òµá¤á¤ëÀ¼¤¬¶¯¤Þ¤í¤¦¡£
¡¡º£²ó¤ÎÁíºÛÁª¤Ï´ßÅÄ¼óÁê¤ÎÇÉÈ¶²ò¾ÃÀë¸À¤ò¼õ¤±¡¢ËãÀ¸ÇÉ°Ê³°¤Î£µÇÉÈ¶¤¬²ò»¶¤ò·è¤á¤¿Ãæ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£ÇÉÈ¶¤Ê¤ÁíºÛÁª¤Î¤¢¤ê¤è¤¦¤¬Ìä¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢µìÍè¤ÎÇÉÈ¶¤ò¼´¤È¤·¤¿¹ç½¾Ï¢¹Õ¤ÎÆ°¤¤¬ºÇ½ªÈ×¤Ç¸²ºß²½¡£ÇÉÈ¶²ò¾Ã¤Ï¡ÖÎ¢¶â¡×¤Î½¹Ê¹¤«¤éÀ¤´Ö¤Î¼ªÌÜ¤ò¤½¤é¤»¤ëÁÀ¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Èµ¿¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£
¡¡ÀÐÇË»á¤Ïº£¸å¡¢ÅÞ²þ³×¤Ï¤â¤Á¤í¤óÆâÀ¯³°¸ò¤ÎÆñÂê¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤¬¶ì¼ê¤ÇÅÌÅÞ¤òÁÈ¤à¤³¤È¤ò¹¥¤Þ¤Ê¤¤¤È¤µ¤ì¡¢ÅÞÆâ´ðÈ×¤¬ÀÈ¼å¡Ê¤¼¤¤¤¸¤ã¤¯¡Ë¤Ê¤À¤±¤ËÉÔ°Â¤â»Ä¤ë¡£Ä¾¤Á¤Ë¼è¤ê¤«¤«¤ëÅÞ¼¹¹ÔÉô¤È³ÕÎ½¤Î¿Í»ö¤¬»î¶âÀÐ¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢ÁíºÛÁª¸õÊä¼Ô¤é¤ò´ó¤»½¸¤á¤¿¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥à¡×¡Ê´ßÅÄ¼óÁê¡Ë¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤é¤ì¤ë¶ÉÌÌ¤Ç¤Ê¤¤¤Î¤ÏÌÀ¤é¤«¤À¡£¡¡