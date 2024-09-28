¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¤Ç¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤ËÄ©Àï¡ªÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÎ¾¿Æ¤«¤é¤Ï¡Ö¤³¤ìÃ¯¤Í¡×
¡¡¶¶ËÜ´ÄÆà¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¤ÎÂè111ºî¡Ö¤ª¤à¤¹¤Ó¡×¡ÊNHKÁí¹ç¡¦·î¡ÁÅÚ¡¢¸áÁ°8»þ¡Á¤Û¤« ¢¨ÅÚÍË¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¤¬9·î30Æü¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ë¡£ËÜºî¤Ç¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤ë¥Ò¥í¥¤¥ó¤ÎÊÆÅÄ·ë¤ò±é¤¸¤ë¶¶ËÜ¤¬¡¢¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤Î±éµ»¤ä¡¢¥®¥ã¥ë¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«¿È¤Î»×¤¤¤ä´¶ÁÛ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢Ê¡²¬¸©¡¦»åÅç¤ÇÇÀ¶È¤ò±Ä¤àÎ¾¿Æ¤äÁÄÉãÊì¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿Ê¿À®¸µÇ¯À¸¤Þ¤ì¤Î¥Ò¥í¥¤¥ó¡¦·ë¤¬¡¢¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢±ÉÍÜ»Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Á¤â¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤ò¶»¤Ë¡¢¸½Âå¿Í¤¬Êú¤¨¤ëÌäÂê¤ò¿©¤ÎÃÎ¼±¤È¥³¥ß¥åÎÏ¤Ç²ò·è¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±ï¤ä¿Í¤ò¤à¤¹¤ó¤Ç¤¤¤¯¡ÈÊ¿À®ÀÄ½Õ¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡É¡£µÓËÜ¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¡ÖÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡×¤Ê¤É¤Îº¬ËÜ¥Î¥ó¥¸¡£·ë¤ÎÎ¾¿Æ¤òËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡¢ËãÀ¸µ×Èþ»Ò¡¢»Ð¤òÃçÎ¤°Í¼Ó¡¢ÁÄÉãÊì¤ò¾¾Ê¿·ò¡¢µÜºêÈþ»Ò¤¬±é¤¸¤ë¡£½é½µ¤Ï¡¢¶âÈ±¡¦¥ß¥Ë¥¹¥«¤Ê¤É¥ÉÇÉ¼ê¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¿È¤òÊñ¤ó¤À¥®¥ã¥ë¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤òÄÌ¤¸¡¢·ë¤¬¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤ËÌ¥¤»¤é¤ì¤Æ¤æ¤¯»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£
¡¡¶¶ËÜ¤Ï¥®¥ã¥ëÊ¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¼þ¤ê¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ë¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¿ÆÀ¤Âå¤«¤½¤ì¤è¤ê¼ã¤¤¡¢º£¤Î30Âå¤«¤é40Âå¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬¥®¥ã¥ëÀ¤Âå¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ñÎÁ¤ÇÅö»þ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢ÌÀ¤ë¤¤¼Ì¿¿¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¥®¥ã¥ë¤Ï¿´°Õµ¤¤¬ÂçÀÚ¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¼«¿È¥®¥ã¥ë¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ðÊó¤ò¤Û¤È¤ó¤É»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¶Ã¤¯¤³¤È¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÄ´¤Ù¤ëÃæ¡¢¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò´Ó¤¯À¸¤Êý¤¬¤¹¤´¤¯ÁÇÅ¨¤À¤Ê¤È¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡¥®¥ã¥ë¥á¥¤¥¯¤Ç¤Î»£±Æ¤â¤¹¤Ç¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¡Ö¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¯¤é¤¤Ç»¤µ¤Î¥Õ¥¡¥ó¥Ç¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¥¥é¥¥é¤Î¥é¥á¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢Ìý¤«¤È¤¤¤¦¤«¤Î¤´¤È¤¯¸ý¹È¤â¤Ä¤±¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£»þ´Ö¤â¤«¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ä¤±¤Þ¤È¤«´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡Ä¡Ä¡×¤È¥á¥¤¥¯¤ÎÍÍ»Ò¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡Ö¥á¥¤¥¯¤òÊÑ¤¨¤ÆÃ¯¤À¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÂæËÜ¤Ë¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Î¾¿Æ¤¬»£±Æ¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿»þ¤Ë¡¢»ä¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¡Ø¤³¤ìÃ¯¤Í¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÂæËÜ¤Ë½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¥ê¥¢¥ë¤À¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð´é¤ÇÏÃ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯Îý½¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤Ë¥¨¥¥¹¥È¥é¤Î³§¤µ¤ó¤ÎÁ°¤Ç¥Ñ¥é¥Ñ¥é¤òÍÙ¤ë¤È¥Î¥ê¥Î¥ê¤ÇÍÙ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤Ë¤Ï¥®¥ã¥ë¤ò±é¤¸¤ë¥¥ã¥¹¥È¤¿¤Á¤È¿©»ö¤Ë½Ð¤«¤±¤¿¤ê¤·³Ú¤·¤ó¤À¤³¤È¤âÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎÉñÂæ¤Ï2004Ç¯¡£Åö»þ¤Ï5ºÐ¤À¤Ã¤¿¶¶ËÜ¤À¤¬¡¢¤½¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÁ´Á³°ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£°ì¼þ²ó¤Ã¤Æ¿·Á¯¤À¤Ê¤È»×¤¦¸ÅÃå¤¬½Ð¤ÆÍè¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â»ä¼«¿È¤Ï¤½¤³¤òÄÌ¤Ã¤ÆÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ó¤Ê¥í¡¼¥é¥¤¥º¤Ï¤¤¤Æ¤¿¤ó¤À¤È¤«¶Ã¤¯¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¡ÊÅö»þ¤Î¿Í¤Ï¡ËÃ»¤¹¤®¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¥Ç¥Ë¥à¤ò¤Ï¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¼«Ê¬¤¸¤ãÁª¤Ð¤Ê¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢¥Ô¥ó¥¯¤ËÎÐ¤È¤«¹ç¤ï¤»¤¿¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤â¤ª¤â¤Á¤ã²°¤µ¤ó¤ËÇä¤Ã¤Æ¤¤¤½¤¦¤Ê¤â¤Î¤È¤«¡Ä¡Ä¡£²Ä°¦¤¤¤·³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¾®³Ø¹»¤Î»þ¤Ï¿È¶á¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍÎÉþ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤Èµ¤»ý¤Á¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
¡¡¡È¥®¥ã¥ëº²¡É¤Ë¤ª¤±¤ë¼«¿È¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡ÖÃç´Ö¤òÂç»ö¤Ë¤¹¤ëÉôÊ¬¤¬¥®¥ã¥ë¤Ë¤Ï¤¢¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£»ä¼«¿È¤âÍ§Ã£¤ÏÂçÀÚ¤ÊÂ¸ºß¡£¾ï¤Ë°ìÈÖ¤ÎÌ£Êý¤Ç¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¹â¹»¤Î»þ¤Ï»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢³Ø¹»¤Ë¤ÏÉÑÈË¤Ë¹Ô¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¼þ¤ê¤ÎÍ§Ã£¤¬¤¹¤´¤¯Í¥¤·¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»Ù¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤é¤ªÊÛÅö¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢¾Þ¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤é¹õÈÄ¤Ë´ó¤»½ñ¤¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡£»ä¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ë·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¼«¿È¤âÃç´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤ÈÁê¼ê¤«¤é¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ï¥®¥ã¥ë¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§Ì¾¼¯¾Í»Ë¡Ë