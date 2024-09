賞味期限60秒⁉︎ 無添加ソフトクリームが人気の「スナックミー」新店舗が登場（東京・とうきょうスカイツリー駅）

「食べログ」に新しく登録されたお店の中から『注目のお店』をご紹介。今回はとうきょうスカイツリー駅近くにオープンした、できたておやつや身体にも優しいお菓子を購入できるスナックミーの新店舗。観光の合間に一息つくのにもおすすめです。

毎日、たくさんの新しいお店が登録されている「食べログ」。そんな「食べログ」のデータベースの中でも、オープン早々、高い評価の口コミがあったり、多くの「保存」をされたりしている『注目のお店』を食いしん坊ライターが紹介します。早くもお店に訪問した食べログレビュアーのコメントも掲載!

snaq.me stand 押上(東京・とうきょうスカイツリー駅)

できたておやつを楽しんで 写真:お店から

2024年8月、とうきょうスカイツリー駅から徒歩3分ほどの場所に、できたておやつのカフェスタンド「snaq.me stand 押上」がオープンしました。手掛けるのは「おやつと世界を面白く。」を理念とする株式会社スナックミー。おやつで社会をよくしていくという考え方のもと、“お菓子”というモノではなく“おやつ”という体験を提供するブランドを生み出していくおやつ体験メーカーを目指しているそう。個人向けのサブスクサービスをメインで展開していましたが、オフライン事業への注力を強化し2022年4月に清澄白河に初出店。定期便やオンラインストアでしか買えなかった商品を中心に販売してきました。2024年2月、より店舗でしか楽しめない体験を提供できるよう、東京・蔵前に「snaq.me stand」の1号店をオープンし、できたてフィナンシェやオリジナルのフローズンドリンク「FROSTA(フロスタ)」などが話題を呼んでいます。

店内には人気商品がずらり 写真:お店から

今回オープンする同店は、その2号店で、店内面積を拡大し10席を用意。その場で出来立ておやつを楽しめるとともに、サブスクの人気商品50商品以上の物販も行っています。また、清澄白河店も「snaq.me stand」の3号店としてリニューアルしています。

外にはテラス席も 写真:お店から

東京スカイツリーからも近く、観光や隅田川散歩の際にも立ち寄りやすい立地です。オフラインは基本的には赤を基調としているそうですが、店内は赤を控えめにした優しい色合い。人気の商品を実際に手に取って選べるのもうれしいですね。

無添加ソフトクリーム 写真:お店から

おすすめは十勝ジャージー乳を使用して作ったここでしか食べられないスナックミーのオリジナルの「無添加ソフトクリーム」(490円)。原材料は、牛乳、生クリーム、甜菜糖の3種のみ。白砂糖を使わずに優しい甘みが特徴の甜菜糖を使用することで、十勝ジャージー乳のおいしさを最大限に楽しめます。安定剤を使用していないため、自然ななめらかさであると同時に非常に溶けやすいので、賞味期限は60秒! もちろん溶けてもおいしく味わえます。添えられた店内で焼き上げるラングドシャのほどよい甘みとサクサクした生地の相性は抜群。溶けやすい「無添加ソフトクリーム」は、カップで提供されます。



アメリカンクッキー 写真:お店から

他にも限定焼き菓子を販売していて、クッキー生地にアーモンドプードルを使用することで外側サクサク、内側がしっとりするように仕上げた「アメリカンクッキー」(390円)は食感も良く人気の商品。クッキーの具材には皮付きのヘーゼルナッツ、アガベチョコチップを使用。皮付きのヘーゼルナッツを使うことで皮の香ばしさとヘーゼルナッツの香りをより感じやすく、チョコチップは噛みごたえがある大きめのものを入れています。

ブルーベリーケーキ 写真:お店から

バター生地とクッキー生地の構成になっている「ブルーベリーケーキ」(490円)は、生地にブルーベリーをたくさんいれて、ブルーベリーの甘みが引き立つようにクリームチーズを練り込んでいます。底に敷いたクッキー生地はバター生地のふわふわ食感と反してサクサクで、いろんな食感を楽しめます。



スナックミーのパティシエ特製の、オフラインだから出せる焼き菓子はシーズンによって変わるそうです。また、11種類のおやつから好みのものを組み合わせる「ギフトボックス」(6個詰め・3,480円/12個詰め・6,480円)も販売。家族や大切な方への贈り物にも重宝しそうですね。

こだわりのドリンクと一緒にリラックスタイムを 写真:お店から

ドリンクは時期によってロースタリーが変わるスペシャルティーコーヒーや、カフェオレ、スナックミーのECストアで人気の紅茶などを提供。気温が高い日にはスペシャルティーコーヒーを使ったコールドブリューコーヒー(380円)がおすすめです。

おいしいおやつと一緒にオーダーして、ほっと一息つける時間を過ごしてみてはいかがでしょう。

どれにしようか迷ってしまいそうな品揃え 写真:お店から

サブスクで高評価の定番商品や新作は、個包装された食べきりサイズのおやつから、大袋タイプまで用意。また、コンビニやスーパーなどに展開している植物性プロテインバー「CLRBAR(クリアバー)」、高タンパクジャーキー「good JerQy(グッドジャーキー)」、ギルトフリーなグラノーラクランチ「Guilt Free Crunch(ギルトフリークランチ)」なども販売しています。できたておやつをその場で食べるもよし、自分へのご褒美や手土産に人気の商品を購入してもよし。近くに行った際は是非立ち寄って欲しい、おすすめの新店です。

食べログレビュアーのコメント

無添加ソフトクリーム 出典:ぐるサポさん

『[無添加ソフトクリーム]

原材料は、牛乳、生クリーム、てんさい糖の3種類のみ!安定剤を使用していないので、賞味期限はなんと60秒※!

優しい甘みとミルクの風味、なめらかな食感がたまらない、お店オリジナルの濃厚ソフトクリーム

※溶けても食べられます。



[アメリカンクッキー]

香ばしさがたまらない!外側さくさく内側しっとり食感のクッキー

アーモンドプードルやヘーゼルナッツ、アガベチョコチップなどのこだわり食材を使っていて、贅沢な味わいです。



[ブルーベリーケーキ]

ブルーベリーたっぷりのケーキ!

バター生地とクッキー生地の二重構造になっていて、中にはクリームチーズを練り込まれています!果実の甘酸っぱさが良いです



[フィナンシェケーキ(あんバター)]

キューブ型の可愛いフィナンシェ。

バターが香るしっとりとした生地と中には、ぎっしりとあんこが入っています。

大人から子供まで楽しめるお菓子です』(ぐるサポさん)

出典:kakku156さん

『スカイツリーの近くをふらふら歩いていると、ふとソフトクリームの置物が立ったお菓子屋さんを発見したので入ってみる。



店内にはドライフルーツやクッキーからおせんべいまで、魅力的なお菓子がたくさん。中でもレジ横に販売されてたアメリカンクッキーとブルーベリーケーキに目を奪われ店内飲食で購入しました



ナッツとチョコがたっぷり入ったクッキーもブルーベリーの酸味が良い味出してるケーキも本格的でとっても美味でした。甘いもの好きにはたまらん!



休日のソラマチはどうしても混んで休憩場所探しに困るので、美味しいお菓子が食べられる穴場スポットとしてぜひこれからも活用していこうと思います』(kakku156さん)

※価格は税込。

<店舗情報>◆snaq.me stand 押上住所 : 東京都墨田区向島1-24-15 grande forét 1FTEL : 不明の為情報お待ちしております

