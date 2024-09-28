¡Ú¥·¥ê¥¦¥¹SÍ½ÁÛ¡Û½©¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë°ìÀï ¥ªー¥ë¥Àー¥È¤ÎÃæµþ1900¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤Ï¡©
¡¡¥Ï¥ó¥ÇÀï¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ì¯¤À¤¬¡¢¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþÂç¾ÞÅµ¤Ø¤ÈÂ³¤¯½©°ìÏ¢¤Î¥Àー¥È¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¶¥Áö¤Ø¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ìー¥¹¡£Ä¹¤¯ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì2000m¥³ー¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤Ï³«ºÅÆü³ä¤ê¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤2020～22Ç¯¤Þ¤Ç¤ÈÆ±ÍÍ¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì1900m¥³ー¥¹¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Âç¤¤Ê°ã¤¤¤Ïºå¿À2000m¥³ー¥¹¤Ï¥¹¥¿ー¥ÈÉôÊ¬¤¬¼Ç¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãæµþ1900m¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¥Àー¥È¥³ー¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¡¡¡ý¥ª¥á¥¬¥®¥Í¥¹¤Ï»°µÜSÍ¥¾¡ÇÏ¡£º£Ç¯1·î¤ÎÅì³¤S¤Ç¤Ï2Ãå¤Ç¡¢3ºÐ»þ¤Ë¤Ï¥ì¥Ñー¥ÉS2Ãå¤â¤¢¤ë¡£¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï[4-2-1-1]¤ÇÉÔ²Ä²ò¤ÊÂçÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¥Õ¥§¥Ö¥é¥êーS°Ê³°¤ÏÇÏ·ô¤ÎÂÐ¾Ý¤«¤é³°¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼Ç¥¹¥¿ー¥È¤¬¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥³ー¥Êー4²ó¤ÎÁ´¥Àー¥È¥³ー¥¹¤Ï[3-2-0-0]¤À¡£Á°Áö58kg¤Ç°µ¾¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë59kg¤Î¥Ï¥ó¥Ç¤Ï¤ä¤à¤òÆÀ¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡£
¡¡¡»¥í¥³¥Ý¥ë¥Æ¥£¤Ï°ËÀªS¡¢¤½¤·¤ÆÊ¿¾ëµþSÍ¥¾¡ÇÏ¡£°ìºòÇ¯½Õ¤Ë2¾¡¥¯¥é¥¹¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¼ç¤ËÃ»µ÷Î¥Àï¤ò»È¤ï¤ì¡¢3¾¡¥¯¥é¥¹¤Ç¤ÏÆ¬ÂÇ¤Á¤Î¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Ãæµ÷Î¥¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¿º£Ç¯¤Î½Õ¤ËÆÍÇ¡³ÐÀÃ¡£3¾¡¥¯¥é¥¹ÆÃÊÌ¡¢¥ªー¥×¥óÆÃÊÌ¤ò³Ú¾¡¤·¤Æ¤¤¿¡£500kg¤òÄ¶¤¨¤ëÂç·¿¤Î¥Ø¥Ëー¥Ò¥åー¥º»º¶ð¤Ç¡¢Àª¤¤¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢¥¥Ï¥Ô¤Ï°ìºòÇ¯¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥ºC3ÃåÇÏ¡£º£½Õ¤Ï¼Ç¤ÎÄ¹µ÷Î¥Ï©Àþ¤òÊâ¤ó¤À¤Î¤ÁÊ¿°ÂS2Ãå¡£Á°Áö¤Ï¾®²ó¤ê¤Î¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¶ì¤·¤á¤é¤ì¤¿°õ¾Ý¤À¤¬¡¢Ãæµþ¥³ー¥¹¤Ï[2-1-2-0]¤ÈÆÀ°Õ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÉñÂæ¤À¡£¶¯Îõ¤ÊËöµÓ¤òÉð´ï¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¤ä¤ä´ïÍÑ¤µ¤Ë·ç¤¯¤¿¤á¾¡¤Á¤¤ì¤Ê¤¤¥±ー¥¹¤âÂ¿¤¤¤¬¡¢¾ï¤Ë¾å°ÌÁè¤¤¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤ËÎÏ¤Ï¤¢¤ë¡£
¡¡¢¤¥«¥ó¥Ô¥ªー¥Í¤ÏÂçÀãHCÍ¥¾¡ÇÏ¡£2¾¡¥¯¥é¥¹¤ÇÄ¹¤¯ÂÆ§¤ß¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¸åÂ³¤ò3ÇÏ¿ÈÆÍ¤Êü¤·¤¿Á°Áö¤Ï¶¯¤¯¡¢½¼¼Â´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿°õ¾Ý¤À¡£¥Ø¥Ëー¥Ò¥åー¥º»º¶ð¤ÎÂç·¿ÇÏ¤Ç¡¢ÁÄÊì¤¬¥í¥¸ー¥¿¡£¥ìー¥¹¤Ö¤ê¤ËÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£
¡¡¢¤¥ô¥¡¥ó¥äー¥ë¤ÏºòÇ¯¤Î3ÃåÇÏ¡£BSN¾Þ3Ãå¤«¤éÄ©¤à¥íー¥Æー¥·¥ç¥ó¤ÏºòÇ¯¤ÈÆ±¤¸¤À¡£°ã¤¦¤Î¤Ï¡¢ÉñÂæ¤¬ºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤«¤éÃæµþ¶¥ÇÏ¾ì¤Ø¤ÈÊÑ¤ï¤ë¤³¤È¡£¥×¥é¥¹¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¤¡£Ãæµþ¥³ー¥¹[2-1-0-1]¤Î¢¤¥Ï¥®¥Î¥¢¥ì¥°¥ê¥¢¥¹¤È¥Þー¥¥å¥êーC¤Ç¥¯¥é¥¦¥ó¥×¥é¥¤¥É¤Ë¥Ï¥Êº¹¤Þ¤ÇÇ÷¤Ã¤¿¢¤¥Ó¥è¥ó¥É¥¶¥Õ¥¡¥¶ー¤ò²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£