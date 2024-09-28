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¢¨1¡¡»²¹Í¡¡https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2023-11-27/S4RGMDT1UM0W01
¢¨2¡¡https://www.onecareer.jp/articles/3414