¼Ö¤¤¤¹¥Æ¥Ë¥¹¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÇÆ¼Ô¡¦¾®ÅÄ³®¿Í¤¬´°¾¡È¯¿Ê¡¡°Û¼¡¸µ¡ª¥µ¡¼¥Ö200¥¥íÀë¸À¡Ö¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×
¡¡¡þÃË»Ò¥Æ¥Ë¥¹¡¡ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥ª¡¼¥×¥óÂè3Æü¡Ê2024Ç¯9·î27Æü¡¡Åìµþ¡¦ÍÌÀ¥Æ¥Ë¥¹¤Î¿¹¸ø±à¡Ë
¡¡¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉô¤¬³«Ëë¤·¡¢¥·¥ó¥°¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯ÇÆ¼Ô¤ÇÀ¤³¦¥é¥ó¥¥ó¥°1°Ì¤Î¾®ÅÄ³®¿Í¡Ê18¡áÅì³¤Íý²½¡Ë¤¬À¤³¦55°Ì¤ÎÃæ¹ñÁª¼ê¤Ë6¡½0¡¢6¡½0¤Ç´°¾¡¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³2ÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤Ø¹¥È¯¿Ê¤·¤¿¡£½à·è¾¡¤Ï¿¿ÅÄÂî¡Ê39¡áTOPPAN¡Ë¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£·ò¾ï¼Ô¤Î¥À¥Ö¥ë¥¹1²óÀï¤Ç¤ÏÀ¾²¬ÎÉ¿Î¡Ê29¡á¥ß¥¥Ï¥¦¥¹¡Ë¾å¿ù³¤ÅÍ¡Ê29¡á¹¾ºê¥°¥ê¥³¡ËÁÈ¤¬ÇÔÂà¤·¤¿¡£
¡¡¥Ñ¥ê¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¤Î½éÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¾®ÅÄ¤Ï1¥²¡¼¥à¤â¼º¤ï¤Ê¤¤´°¾¡¤À¤Ã¤¿¡£±«Å·¤Ç²°Æâ¥³¡¼¥È¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¡¢Ìµ´ÑµÒ¡£¼ä¤·¤¤´Ä¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£¾¡Éé¤ÏÌÀÆü¡Ê¤Î½à·è¾¡¡Ë¤È¤¢¤µ¤Ã¤Æ¡Ê¤Î·è¾¡¡Ë¡£¤³¤Î2»î¹ç¤¬ÌÌÇò¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤Ë¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£º£¸å¤Ï¼Ö¤¤¤¹¤ÎÉô¤Ç¤Ï°Û¼¡¸µ¤È¤Ê¤ë¥µ¡¼¥Ö¤Ç200¥¥í¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤âÀë¸À¡£¸½ºß¤ÏºÇÂ®174¥¥í¤Ç¡ÖºÇ½é¤Ï110¡Á120¥¥í¤°¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¾å¤¬¤êÂ³¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤ë¤È»×¤¦¡×¤È¼«¿®¤ò¸«¤»¤¿¡£