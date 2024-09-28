バジャドリーvsマジョルカ スタメン発表
[9.27 ラ・リーガ第8節](Estadio Municipal José Zorrilla)
※28:00開始
<出場メンバー>
[バジャドリー]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 3 ダビド・トーレス
DF 22 ルーカス・ローザ
DF 35 J. Bah
MF 8 キケ・ペレス
MF 12 Mario Martín
MF 15 エライ・キュマルト
FW 11 ラウール・モロ
FW 14 フアンミ・ラタサ
FW 18 ダルウィン・マチス
控え
GK 1 André Ferreira
DF 30 Raúl Chasco
MF 4 ビクトル・メセゲル
MF 10 イバン・サンチェス
MF 20 スタンコ・ユリッチ
MF 24 ケネディ
MF 28 チュキ
MF 34 Mario Maroto
FW 7 ママドゥ・シラ
FW 9 マルコス・アンドレ
FW 19 アマト・アンディアエ
監督
パウロ・ペッソラーノ
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 14 ダニ・ロドリゲス
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 1 ドミニク・グレイフ
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 39 セバスティアン ウェイド
MF 5 オマール・マスカレル
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
※28:00開始
<出場メンバー>
[バジャドリー]
先発
GK 13 カール・ハイン
DF 2 ルイス・ペレス
DF 3 ダビド・トーレス
DF 22 ルーカス・ローザ
DF 35 J. Bah
MF 8 キケ・ペレス
MF 12 Mario Martín
MF 15 エライ・キュマルト
FW 11 ラウール・モロ
FW 18 ダルウィン・マチス
控え
GK 1 André Ferreira
DF 30 Raúl Chasco
MF 4 ビクトル・メセゲル
MF 10 イバン・サンチェス
MF 20 スタンコ・ユリッチ
MF 24 ケネディ
MF 28 チュキ
MF 34 Mario Maroto
FW 7 ママドゥ・シラ
FW 9 マルコス・アンドレ
FW 19 アマト・アンディアエ
監督
パウロ・ペッソラーノ
[マジョルカ]
先発
GK 13 レオ・ロマン
DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ
DF 21 アントニオ・ライージョ
DF 22 ホアン・モヒカ
DF 23 パブロ・マフェオ
MF 8 マヌ・モルラネス
MF 10 セルジ・ダルデル
MF 12 サムエル・コスタ
MF 27 ロベルト・ナバーロ
FW 14 ダニ・ロドリゲス
FW 17 サイル・ラリン
控え
GK 1 ドミニク・グレイフ
GK 25 イバン・クエジャル
DF 2 マテウ・モレイ
DF 3 トニ・ラト
DF 16 バレリー・フェルナンデス
DF 39 セバスティアン ウェイド
MF 5 オマール・マスカレル
MF 18 アントニオ・サンチェス
MF 33 D. Luna
FW 9 アブドン・プラッツ
FW 20 シキーニョ
FW 30 Marc Domenech
監督
ハゴバ・アラサテ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります