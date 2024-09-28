[9.27 ラ・リーガ第8節](Estadio Municipal José Zorrilla)

※28:00開始

<出場メンバー>

[バジャドリー]

先発

GK 13 カール・ハイン

DF 2 ルイス・ペレス

DF 3 ダビド・トーレス

DF 22 ルーカス・ローザ

DF 35 J. Bah

MF 8 キケ・ペレス

MF 12 Mario Martín

MF 15 エライ・キュマルト

FW 11 ラウール・モロ

FW 14 フアンミ・ラタサ

FW 18 ダルウィン・マチス

控え

GK 1 André Ferreira

DF 30 Raúl Chasco

MF 4 ビクトル・メセゲル

MF 10 イバン・サンチェス

MF 20 スタンコ・ユリッチ

MF 24 ケネディ

MF 28 チュキ

MF 34 Mario Maroto

FW 7 ママドゥ・シラ

FW 9 マルコス・アンドレ

FW 19 アマト・アンディアエ

監督

パウロ・ペッソラーノ

[マジョルカ]

先発

GK 13 レオ・ロマン

DF 6 ホセ・マヌエル・コペテ

DF 21 アントニオ・ライージョ

DF 22 ホアン・モヒカ

DF 23 パブロ・マフェオ

MF 8 マヌ・モルラネス

MF 10 セルジ・ダルデル

MF 12 サムエル・コスタ

MF 27 ロベルト・ナバーロ

FW 14 ダニ・ロドリゲス

FW 17 サイル・ラリン

控え

GK 1 ドミニク・グレイフ

GK 25 イバン・クエジャル

DF 2 マテウ・モレイ

DF 3 トニ・ラト

DF 16 バレリー・フェルナンデス

DF 39 セバスティアン ウェイド

MF 5 オマール・マスカレル

MF 18 アントニオ・サンチェス

MF 33 D. Luna

FW 9 アブドン・プラッツ

FW 20 シキーニョ

FW 30 Marc Domenech

監督

ハゴバ・アラサテ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります