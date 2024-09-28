ミランvsレッチェ スタメン発表
[9.27 セリエA第6節](ジュゼッペ・メアッツァ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 7 アルバロ・モラタ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 90 タミー・エイブラハム
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 20 Álex Jiménez
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
監督
パウロ・フォンセカ
[レッチェ]
先発
GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ
DF 4 Kialonda Gaspar
DF 6 フェデリコ・バスキロット
DF 13 P. Dorgu
DF 25 アントニーノ・ガッロ
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 29 ラサッナ・クリバリ
MF 75 B. Pierret
FW 3 アンテ・レビッチ
FW 7 テテ・モレンテ
FW 9 ニコラ・クルストビッチ
控え
GK 1 クリスティアン・フリュヒトル
GK 32 J. Samooja
GK 98 A. Borbei
DF 2 A. Pelmard
DF 19 G. Jean
MF 8 H. Rafia
MF 10 レミ・ウダン
MF 22 ラメック・バンダ
MF 27 E. McJannet
MF 36 F. Marchwiński
MF 40 L. Hasa
FW 23 R. Burnete
FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ
監督
ルカ・ゴッティ
※27:45開始
<出場メンバー>
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 19 テオ・エルナンデス
DF 22 エメルソン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 7 アルバロ・モラタ
MF 10 ラファエル・レオン
MF 11 クリスティアン・プリシッチ
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 29 ユスフ・フォファナ
控え
GK 25 N. Raveyre
GK 96 L. Torriani
DF 20 Álex Jiménez
DF 28 マリック・ティアウ
DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 8 ルベン・ロフタス・チーク
MF 18 K. Zeroli
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
監督
パウロ・フォンセカ
[レッチェ]
先発
GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ
DF 4 Kialonda Gaspar
DF 6 フェデリコ・バスキロット
DF 13 P. Dorgu
DF 25 アントニーノ・ガッロ
MF 20 イルベル・ラマダニ
MF 29 ラサッナ・クリバリ
MF 75 B. Pierret
FW 3 アンテ・レビッチ
FW 7 テテ・モレンテ
FW 9 ニコラ・クルストビッチ
控え
GK 1 クリスティアン・フリュヒトル
GK 32 J. Samooja
GK 98 A. Borbei
DF 2 A. Pelmard
DF 19 G. Jean
MF 8 H. Rafia
MF 10 レミ・ウダン
MF 22 ラメック・バンダ
MF 27 E. McJannet
MF 36 F. Marchwiński
MF 40 L. Hasa
FW 23 R. Burnete
FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ
監督
ルカ・ゴッティ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります