[9.27 セリエA第6節](ジュゼッペ・メアッツァ)

※27:45開始

<出場メンバー>

[ミラン]

先発

GK 16 マイク・メニャン

DF 19 テオ・エルナンデス

DF 22 エメルソン

DF 23 フィカヨ・トモリ

DF 46 マッテオ・ガッビア

MF 7 アルバロ・モラタ

MF 10 ラファエル・レオン

MF 11 クリスティアン・プリシッチ

MF 14 ティジャーニ・ラインデルス

MF 29 ユスフ・フォファナ

FW 90 タミー・エイブラハム

控え

GK 25 N. Raveyre

GK 96 L. Torriani

DF 20 Álex Jiménez

DF 28 マリック・ティアウ

DF 31 ストラヒニャ パヴロヴィッチ

DF 33 D. Bartesaghi

MF 8 ルベン・ロフタス・チーク

MF 18 K. Zeroli

MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ

MF 80 ユヌス・ムサ

FW 9 ルカ・ヨビッチ

FW 21 サムエル・チュクウェゼ

監督

パウロ・フォンセカ

[レッチェ]

先発

GK 30 ウラディミーロ・ファルコーネ

DF 4 Kialonda Gaspar

DF 6 フェデリコ・バスキロット

DF 13 P. Dorgu

DF 25 アントニーノ・ガッロ

MF 20 イルベル・ラマダニ

MF 29 ラサッナ・クリバリ

MF 75 B. Pierret

FW 3 アンテ・レビッチ

FW 7 テテ・モレンテ

FW 9 ニコラ・クルストビッチ

控え

GK 1 クリスティアン・フリュヒトル

GK 32 J. Samooja

GK 98 A. Borbei

DF 2 A. Pelmard

DF 19 G. Jean

MF 8 H. Rafia

MF 10 レミ・ウダン

MF 22 ラメック・バンダ

MF 27 E. McJannet

MF 36 F. Marchwiński

MF 40 L. Hasa

FW 23 R. Burnete

FW 50 サンティアゴ・ピエロッティ

監督

ルカ・ゴッティ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります