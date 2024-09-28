¥Þ¥óU¡¢¡È2028Ç¯¡É¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢Í¥¾¡¤òÌÜÉ¸¤Ë¡©¡¡¥Ù¥é¥ÀCEO¤¬¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È150¡Ù¤òÈ¯É½¤«
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÎºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤òÌ³¤á¤ë¥ª¥Þ¡¼¥ë¡¦¥Ù¥é¥À»á¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤Ë¸þ¤±¤¿ÌÜÉ¸´ü¸Â¤òÀßÄê¤·¤¿¤è¤¦¤À¡£27Æü¡¢¥¤¥®¥ê¥¹»æ¡Ø¥Ç¥¤¥ê¡¼¡¦¥á¡¼¥ë¡Ù¤¬¥¤¥®¥ê¥¹¥á¥Ç¥£¥¢¡ØThe Athletic¡Ù¤Îµ»ö¤ò°úÍÑ¤·¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢2¾¡1Ê¬2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢ÇÔÀï¿ô¤ÈÁí¼ºÅÀ¿ô¤Ç²áµîºÇÄã¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢º£µ¨¤âÂ¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢¥Ù¥é¥À»á¤¬25Æü¤ËËÜµòÃÏ¡Ø¥ª¡¼¥ë¥É¡¦¥È¥é¥Ã¥Õ¥©¡¼¥É¡Ù¤Ç²ñµÄ¤ò³«ºÅ¤·¤¿ÌÏÍÍ¡£¥¯¥é¥Ö¤ÎÌî¿´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ±éÀâ¤·¤¿Æ±»á¤Ï¡¢2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°²¦¼ÔÃ¥´Ô¤¬ÌÜÉ¸¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡Ø¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È150¡Ù¤È¤¤¤¦Ì¾¤ÎÄó°Æ¤òÈ¯É½¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¡È2028Ç¯¡É¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸´ü¸Â¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤¬1878Ç¯¤Ë¡Ö¥Ë¥å¡¼¥È¥ó¡¦¥Ò¡¼¥¹¡×¤ÎÌ¾¾Î¤ÇÀßÎ©¤µ¤ì¤Æ¤«¤é150¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤ËÍ³Íè¤·¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¡£Æ±»á¤Ï½÷»Ò¥Á¡¼¥à¤Ë¤âÆ±¤¸ÌÜÉ¸¤òÀßÄê¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿2012¡Ý2013¥·¡¼¥º¥ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ù¥é¥À»á¤ÎÌîË¾¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡º£¥·¡¼¥º¥ó¤³¤³¤Þ¤Ç5»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿¥ê¡¼¥°Àï¤Ç¡¢2¾¡1Ê¬2ÇÔ¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡£ºò¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¡¢ÇÔÀï¿ô¤ÈÁí¼ºÅÀ¿ô¤Ç²áµîºÇÄã¤Î¿ô»ú¤òÃ¡¤½Ð¤·¤¿Æ±¥¯¥é¥Ö¤À¤¬¡¢º£µ¨¤âÂ¾¤Î¥Ó¥Ã¥°¥¯¥é¥Ö¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤Çº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤¬ºÇ¸å¤Ë¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¤òÀ©¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥¡¡¼¥¬¥½¥ó´ÆÆÄ¤ÎÀ¯¸¢²¼¤Ç¤¢¤Ã¤¿2012¡Ý2013¥·¡¼¥º¥ó¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥Ù¥é¥À»á¤ÎÌîË¾¤Ï¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£