Í¥¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤òÉ½¾´¤¹¤ëÃæÉô¥Æ¥ì¥ÓÂç¾Þ¡¡£Ã£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÖÀ¼ー¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¡£²£°£²£´½ÕÊÔ¡×¤¬¡ÖÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
Åì³¤¡¦ËÌÎ¦ÃÏÊý¤ÎÍ¥¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤òÉ½¾´¤¹¤ë¡ÖÃæÉô¥Æ¥ì¥ÓÂç¾Þ¡×¤ÇCBC¥Æ¥ì¥ÓÀ©ºî¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¤¬¡¢¡ÖÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛÍ¥¤ì¤¿ÈÖÁÈ¤òÉ½¾´¤¹¤ëÃæÉô¥Æ¥ì¥ÓÂç¾Þ¡¡£Ã£Â£Ã¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡ÖÀ¼ー¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¡£²£°£²£´½ÕÊÔ¡×¤¬¡ÖÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ
¼õ¾Þ¤·¤¿¤Î¤Ï¤³¤È¤·3·î¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êーÈÖÁÈ¡ÖÀ¼¡Ê¤³¤¨¡Ëー¤¢¤Ê¤¿¤Ø¡¡2024½ÕÊÔ¡×¡ÊÂç±à¹¯»Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡¢ÏÆÅÄ°¡ºÌ¹á¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー¡Ë¤Ç¤¹¡£
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢Ì¾¸Å²°Âç³Ø°å³ØÉôÉíÂ°ÉÂ±¡¤Î°å»Õ¤é¤¬¡¢¤Î¤É¤Î¤¬¤ó¤ÇÀ¼¤ò¼º¤Ã¤¿°¦ÃÎ¸©¤ÎÃËÀ´µ¼Ô¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢¤«¤Ä¤Æ¤ÎÀ¼¤òAI¤ÎÎÏ¤ÇºÆ¸½¤¹¤ë¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Î³«È¯¤Ë2Ç¯´ÖÌ©Ãå¡£
¿³ºº°÷¤«¤é¤Ï¡ÖÀ¼¤¬½Ð¤Ê¤¤º¤Æñ¤µ¤òÉÁ¤¤Ê¤¬¤é¡¢¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤¯µ»½Ñ³«È¯¤Ë´õË¾¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡×¤ÈÉ¾²Á¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ï¡¢YouTube¡ÖCBC¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥êー¡×¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç»ëÄ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡£