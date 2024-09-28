¼«Ì±¡¦ÀÐÇË»á¤ÈÎ©·û¡¦ÌîÅÄ»á¡¢Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¡¦¹ë±«¤ÎÂÐ±þ¤ä½°±¡²ò»¶¤Ê¤ÉÏÀÀï
¼«Ì±ÅÞÁíºÛ¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐÇË»á¤È¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤¬27ÆüÌë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¡Önews zero¡×¤Ë¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¡¢ÀÐÀî¸©Ç½ÅÐÃÏ¿Ì¤È¹ë±«¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤ä½°µÄ±¡²ò»¶¤Î»þ´ü¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀÀï¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö¤¤Ã¤Á¤ê¤ÈÈïºÒÃÏ¤Î¾õ¶·¤òÆ§¤Þ¤¨¤Æ¡¢ÊäÀµÍ½»»¤òÁÈ¤ó¤Ç¡¢¤½¤·¤ÆÍ½»»¤ò1Æü¤âÁá¤¯À®Î©¤µ¤»¤ë¡£¤³¤ì¤¬»ä¤Ï¤¢¤ë¤Ù¤»Ñ¤À¤È¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇË¿·ÁíºÛ
¡ÖÂ¨¸úÀ¤¬¤¢¤ë¤Î¤ÏÍ½È÷Èñ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Í½È÷Èñ¤Î»È¤¤Êý¤Ï¼¹¹Ô¤â´Þ¤á¤Æ¤¤Á¤ó¤È¿×Â®¡¦Åª³Î¤Ë»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤½¤³¤ÏÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¶¯¤¤»ÑÀª¤ÇÎ×¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×
Î©·ûÌ±¼çÅÞ¡¦ÌîÅÄÂåÉ½
¡Ö²ò»¶¤òÁá¤¯¤ä¤ë¤¿¤á¤ËÍ½È÷Èñ¤ÇÂÐ±þ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤Ê¤é¤Ð¤½¤ì¤Ï»ä¤Ï°ã¤¦¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¡¦ÀÐÇË¿·ÁíºÛ
¡ÖÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ã¤ÆÌ¾Á°¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤ì´ðËÜÅª¤Ë°Ñ°÷²ñ¤Ê¤Î¤Ç¤Í¡¢ÌîÅÞ¤ÎÅÞ¼ó¤¬¼ÁÌä¤·Æâ³ÕÁíÍýÂç¿Ã¤¬ÅúÊÛ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦·Á¤Ç¤¹¤«¤é¡¢Í½»»°Ñ°÷²ñ¤ÈÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ã¤Æ°ìÂÎÅª¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤±¤ì¤Ð¤Ê¤È¡¢À¯ÉÜ¤À¤±¤Ç·è¤á¤é¤ì¤ëÏÃ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¹ñ²ñ¤Î¸½¾ì¤Ç¤¤Á¤ó¤ÈÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡×
¤Þ¤¿ÀÐÇË»á¤Ï½°µÄ±¡¤Î²ò»¶¡¦ÁíÁªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Íè·î27Æü¤Ë¹Ô¤¦²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡Ö¤¤¤í¤ó¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤ë¤¬ÁªÂò»è¤¬¾Ã¤¨¤¿¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤ËÀÐÇË»á¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ëÎ¢¶âµÄ°÷¤ò¼¡¤ÎÁªµó¤Ç¸øÇ§¤¹¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÍ½ÃÇ¤ò»ý¤Ã¤Æ¸øÇ§¤·¤Ê¤¤¤È¤Ï¸À¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö»ä¤¬¤Ê¤¼¸øÇ§¤¹¤ë¤Î¤«ÀâÌÀ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¤ÆÌîÅÄ»á¤Ï¡Ö¤â¤·¼«Ì±ÅÞ¤¬Î¢¶âµÄ°÷¤ò¸øÇ§¤¹¤ë¤Ê¤é¤ÐÌîÅÞ¤¬¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤Æ¡¢Í¸¢¼Ô¤Ë¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¤òÍ¿¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È±þ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£