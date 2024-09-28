¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡°µÅÝÅª¤Ë¶¯¤¤¡ª¤³¤³12Ç¯¤Ç11ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡Ý2¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2024Ç¯9·î26Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï3Ç¯Ï¢Â³22ÅÙÌÜ¤ÎÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£¤³¤³12Ç¯¤Ç11ÅÙÌÜ¤È¶áÇ¯¤Ï°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸Ø¤ë¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÀ©ÇÆ¤Ï¥³¥í¥Ê²¼¤ÇÃ»½Ì¥·¡¼¥º¥ó¤À¤Ã¤¿20Ç¯¤¬ºÇ¸å¡£¥Õ¥ë¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï88Ç¯¤Þ¤Ç¤µ¤«¤Î¤Ü¤ë¡£ÆüËÜÁª¼ê¤Ç¤ÏÌîÌÐ±ÑÍº¤¬1Ç¯ÌÜ¤Î95Ç¯¤È¡¢04Ç¯¤ËÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£¤¤¤º¤ì¤â¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£
¡¡¹õÅÄÇî¼ù¡¢ºØÆ£Î´¤¬ºßÀÒ¤·¤¿08Ç¯¤âÍ¥¾¡¤·¤¿¤¬¡¢¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔÂà¡£Á°ÅÄ·òÂÀ¤Ï¥É·³¤Ë½êÂ°¤·¤¿16¡Á19Ç¯¤ËÁ´¤ÆÃÏ¶èÍ¥¾¡¡£¥À¥ë¥Ó¥Ã¥·¥åÍ¤âÅÓÃæ²ÃÆþ¤·¤¿17Ç¯¤È¡¢Íâ18Ç¯¤Ï2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÇÔ¤ì¡¢¥É·³¤ÇÀ¤³¦°ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÆüËÜÁª¼ê¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡£