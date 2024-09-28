¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¡ÃÏ¶èS¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¤è¤ê¤â¥á¥Ã¥Ä¤ÎÊý¤¬¡Ä¡¡¥×¥ì¡¼¥ª¥ÕÅ¸Ë¾
¡¡ÃÏ¶èÍ¥¾¡¤·¤¿¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¾¡Î¨.597¤Ç¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¡£¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÏÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¤³¤ÎÆü¤Î½ç°Ì¤ÇÁÛÄê¤·¤¿ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¥Ñ¥É¥ì¥¹¡½¥á¥Ã¥Ä¤Î¾¡¼Ô¤ÈÀï¤¦¡£¥Ñ·³¤È¤ÏºÇ¸å¤Þ¤ÇÃÏ¶èÍ¥¾¡¤òÁè¤¤¡¢º£µ¨ÂÐÀï¤Ï5¾¡8ÇÔ¡£¥á·³¤È¤Ï4¾¡2ÇÔ¤Ç¡¢¥Ñ·³¤è¤ê¤Ï¤ä¤ê¤ä¤¹¤¤Áê¼ê¤À¡£
¡¡¥ê¡¼¥°Í¥¾¡·èÄê¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÁê¼ê¤Ï¾¡Î¨2°Ì¤Î¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤¬ÍÎÏ¡£º£µ¨ÂÐÀï¤Ï1¾¡5ÇÔ¤Ç16¾¡¤Î¥¦¥£¡¼¥é¡¼¡¢38ËÜÎÝÂÇ¤Î¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¡¢30È¯¤Î¥Ï¡¼¥Ñ¡¼¤ÈÅêÂÇ¤Ë¶¯ÎÏ¤À¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤ÈÂÐÀï¤Ê¤é¤Ð¡¢ÂçÃ«¤È¥¸¥ã¥Ã¥¸¤Îµæ¶Ë¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥¢¥Ã¥×¤¬¼Â¸½¤¹¤ë¡£