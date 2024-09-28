¥É¥¸¥ã¡¼¥¹ÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¤¬Áª¤ó¤ÀÂçÃ«æÆÊ¿¤ªµ¤¤ËÆþ¤êSHOT¡¡
¡¡¡þ¥Ê¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹7¡Ý2¥Ñ¥É¥ì¥¹¡Ê2024Ç¯9·î26Æü¡¡¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡Ë
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÎµåÃÄÀìÂ°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¤òÄ¹¤¯Ì³¤á¤ë¥¸¥ç¥ó¡¦¥¹¡¼¥Õ¡¼»á¡Ê61¡Ë¤¬¡¢º£µ¨¤Î¿ô¡¹¤Î¤ªÊõ¥·¥ç¥Ã¥È¤ÎÃæ¤«¤é¡Ömy¡¡favorite¡Ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î°ìËç¡Ë¡×¤òÁªÂò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£»Ë¾å6¿ÍÌÜ¤Î¡Ö40¡½40¡×Ã£À®¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¡¢ÂçÃ«¤ÎÇØ¸å¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤¬Ç÷ÎÏ½½Ê¬¤Ë¼Ì¤ë¡£¤Þ¤¿¥¹¥Ý¥Ë¥ÁËÜ»æ¤Î¸½ÃÏÇÉ¸¯¥«¥á¥é¥Þ¥ó4¿Í¤â¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤òÁª¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÇÆ¯¤¤¤Æ39Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ë¡£°ìÈÖ¤Î»×¤¤½Ð¤Ï88Ç¯¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºÂè1Àï¤Ç¤Î¥«¡¼¥¯¡¦¥®¥Ö¥½¥ó¤ÎµÕÅ¾¥µ¥è¥Ê¥é2¥é¥ó¡£¤Þ¤À3Ç¯ÌÜ¤À¤Ã¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¥Ù¥¹¥È¤Ê¼Ì¿¿¤ÏÂ¸ºß¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¤¤¡£8·î23Æü¤Î¥ì¥¤¥ºÀï¡£æÆÊ¿¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËþÎÝÃÆ¤Ç¡Ö40¡½40¡×¤òÃ£À®¤·¤¿»þ¤Î°ìËç¤À¡£»ä¤Ï±¦Íã¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥óÀÊ¤«¤é»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£æÆÊ¿¤ÎËÜÎÝÂÇ¤Ï»ä¤Î´é¤Î±¦Â¦¤Î¿¿¾å¤òÈô¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤¿¡£»î¹ç¸å¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ï»ä¤Ë¸þ¤«¤¤¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆÁÇÀ²¤é¤·¤¤·Ð¸³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤«¤Ê¤êÁý¤¨¤¿¡£ÌîÌÐ±ÑÍº¤Î»þÂå¤ò»×¤¤½Ð¤¹¡£ÀÎ¤Ï¿·Ê¹¡¢»¨»ï¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤ÏÁ´¤Æ¤¬¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤À¡£ÂçÃ«¤Ï»þ¡¹¡¢»ä¤Ë¡ÖÊÑ´é¡×¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢ÉáÄÌ¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤Î°ì¿Í¡£³Ú¤·¤¤¤·¡¢ÎÉ¤¤Æ±Î½¤À¡£¡Ê¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¸ø¼°¥«¥á¥é¥Þ¥ó¡Ë
¡¡¢ã¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿51¡Ý51Ã£À®¡¡ÂôÅÄÌÀÆÁ¢äÎò»ËÅª¤ÊÌë¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¥²¡¼¥àÁ°È¾¤Ç2ÅðÎÝ¤ò·è¤á¤ë¤È¡¢¤½¤³¤«¤é°µ´¬¤Î3ÂÇÀÊÏ¢È¯¤Ç»Ë¾å½é¤Î¡Ö50¡½50¡×¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤Æ¡Ö51¡½51¡×¤È¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¬°ìÈÖ¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÂçÃ«¤ÏÏÃ¤·¤¿¤¬¡¢µå¾ì¤Ë¤¤¤ëÃ¯¤â¤¬¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ã¥±¥¬¤Î¸ùÌ¾¤À¤Ã¤¿ÂçÃ«¡ß¥Ç¥³¥Ô¥ó¡¡À¾ÈøÂç½õ¢ä¥Ç¥³¥Ô¥ó¤¬¸ø¤Î¾ì¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¡£¼ºÇÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¹¥Ý¥¸Ãµ¤·¤Ë±¦±ýº¸±ý¤·¡¢Âè1¸õÊä¤ËÃå¤¯¤È¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤«¤é¡Ö¤³¤³¤«¤é»£±Æ¤·¤Æ¤ÏÂÌÌÜ¤À¡×¤È°ì³å¤µ¤ì¡¢¹²¤Æ¤ÆÂè2¸õÊä¤Ø¡£¤¢¤È¤«¤éÊ¹¤¯¤È¤½¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î´ª°ã¤¤¡£¤½¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¤¤¤¤¼Ì¿¿¤¬»£¤ì¤¿¡£
¡¡¢ãÂçÃ«¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤½¤Î¤â¤Î¡¡ÇòÄ»²Â¼ù¢ä¥Û¡¼¥à½éÀï¡¢ÂçÃ«¤Ï¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¥Ö¥ë¡¼¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿¡£ÀÄ¤¯À¡¤ó¤À¶õ¤Î²¼¡¢¥Ù¥Ã¥Ä¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤é¤ÈÊâ¤¯¤µ¤Þ¤Ï¥É¥¸¥ã¡¼¥Ö¥ë¡¼¤½¤Î¤â¤Î¡£µ®½Å¤Ê½Ö´Ö¤ËÎ©¤Á²ñ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤Æ¥·¥ã¥Ã¥¿¡¼¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£
¡¡¢ã¼¹Ç°¤ÇÂª¤¨¤¿¥·¥ã¥ï¡¼¡¡¸÷»³µ®Âç¢äËÜÎÝÂÇ¤Î¤¿¤Ó¤ËÂçÃ«¤¬Íá¤Ó¤¿¤Ò¤Þ¤ï¤ê¤Î¼ï¥·¥ã¥ï¡¼¡£¼Â¤Ï¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ë¤Î¤Ë2¥«·îÈ¾¤«¤«¤Ã¤¿¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹Â¦¥Ù¥ó¥Á¥Û¡¼¥à´ó¤ê¤Î¥«¥á¥é¥Þ¥óÀÊ¤Ï¡¢¥ê¥â¡¼¥È¥«¥á¥é¤ÎÀßÃÖ¤¬²ÄÇ½¡£¤·¤«¤·ÂçÃ«¤¬¤É¤Î°ÌÃÖ¤Ç¼ï¤òÍá¤Ó¤ë¤«¤ÏÆü¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¡£½ÐÄ¥´ü´ÖÃæ¤Ë¤É¤Î°ÌÃÖ¤¬ÎÉ¤¤¤«¸¦µæ¤ò½Å¤Í¤¿·ë²Ì»£¤ì¤¿°ìËç¡£