¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£ÇµÁ´ÆüËÜ²¦¼Ô·èÄêÀï¡Û¿·³«¹Ò £µ¥³¡¼¥¹¤«¤éÇòÀ±È¯¿Ê¡Ö¿·¥Ú¥éÃ¡¤¤¤ÆÂ¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î£Çµ¡ÖÁ´ÆüËÜÇÆ¼Ô·èÄêÀï¡¡³«Àß£·£²¼þÇ¯µÇ°¶¥Áö¡×¤¬£²£·Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¿·³«¹Ò¡Ê£²£¸¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½éÆü£´£Ò¡¢£´¥«¥É¤Î¼éÅÄ½Ó²ð¤¬»Å³Ý¤±¤¿¤È¤³¤í¤ò¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤éÁÀ¤¤À¡¤Þ¤·¤¿¤Þ¤¯¤êº¹¤·¤ÇÆÍ¤È´¤±¤¿¡£¥Ú¥é¸ò´¹¤ÇÄ´À°ÃÙ¤ì¤¬·üÇ°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢£µ¹æÄú¤Ç¤ÎÇòÀ±¤ÏÂç¤¤Ê¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¡ÖÅ¸³«¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¿·¥Ú¥éÃ¡¤¤¤ÆÂ¼«ÂÎ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¹ç¤ï¤»ÀÚ¤ì¤Æ¤Ï¤¤¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢¤Þ¤À¾åÀÑ¤ß¤ÎÍ¾ÃÏ¤â¤¢¤ë¡£ºòÇ¯£±£±·î¤Î£·£±¼þÇ¯µÇ°¤Ç¤Ï½à£Ö¡£ÅöÃÏ¼þÇ¯Ï¢Â³Í¥½Ð¤Ø¸þ¤±¡¢¾å¡¹¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£