¥æー¥í¡¢£Å£Ã£Â¤Î£±£°·îÍø²¼¤²´üÂÔ¤¬²ÃÂ®¡á£Î£Ù°ÙÂØ
¡¡¤¤ç¤¦¤Î°ÙÂØ»Ô¾ì¤Ï£Î£Ù»þ´Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¥É¥ëÇä¤ê¤¬Í¥Àª¤È¤Ê¤ëÃæ¡¢¥æー¥í¥É¥ë¤Ï°ì»þ£±¡¥£±£²¥É¥ëÂæ¤ò²óÉü¤¹¤ë¾ìÌÌ¤¬¸«¤é¤ì¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤½¤Î¿å½à¤Ï¶¯¤¤¾åÃÍÄñ¹³¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¡¢Ä¾¤°¤Ë£±¡¥£±£±¥É¥ëÂæ¤Ë²¡¤·Ìá¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ý¥ó¥É¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾åÃÍ¤Î½Å¤¤°õ¾Ý¤Î¥æー¥í¤À¤¬¡¢£Å£Ã£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤¬³¸¤òÈï¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ËÜÆü¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î£¹·îÄ´ºº¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£È£É£Ã£Ð¡ËÂ®ÊóÃÍ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¹ñ¤È¤âÁ°·îÈæ¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ£Å£Ã£Â¤¬Íø²¼¤²¥Úー¥¹¤òÂ®¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£±£°·î¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Î³ÎÎ¨¤ò£¸£°¡ó¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤âÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¡¢·Êµ¤ÄãÌÂ¤¬Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
EUR/USD¡¡1.1168¡¡EUR/JPY¡¡159.51¡¡EUR/GBP¡¡0.8333
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ
¡¡¥Ý¥ó¥É¤ËÈæ¤Ù¤ì¤Ð¾åÃÍ¤Î½Å¤¤°õ¾Ý¤Î¥æー¥í¤À¤¬¡¢£Å£Ã£Â¤ÎÍø²¼¤²´üÂÔ¤Î¶¯¤Þ¤ê¤¬³¸¤òÈï¤»¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ËÜÆü¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤È¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î£¹·îÄ´ºº¤Î¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á»Ø¿ô¡Ê£È£É£Ã£Ð¡ËÂ®ÊóÃÍ¤¬È¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Î¾¹ñ¤È¤âÁ°·îÈæ¤ÇÍ½ÁÛ³°¤Î¥Þ¥¤¥Ê¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¤Æ£Å£Ã£Â¤¬Íø²¼¤²¥Úー¥¹¤òÂ®¤á¤ë¤È¤Î´ÑÂ¬¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢Ã»´ü¶âÍ»»Ô¾ì¤Ç¤Ï£±£°·î¤Î£Å£Ã£ÂÍý»ö²ñ¤Ç¤ÎÍø²¼¤²¤Î³ÎÎ¨¤ò£¸£°¡ó¤Þ¤Ç¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤âÈ¯É½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢£¹·î¤Î¼º¶ÈÎ¨¤¬Í½ÁÛ°Ê¾å¤Î¾å¾º¤È¤Ê¤ê¡¢·Êµ¤ÄãÌÂ¤¬Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Ë¤Þ¤¹¤Þ¤¹±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤·¤¿¡£
EUR/USD¡¡1.1168¡¡EUR/JPY¡¡159.51¡¡EUR/GBP¡¡0.8333
MINKABU PRESSÊÔ½¸Éô¡¡ÌîÂôÂîÈþ