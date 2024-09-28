ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÃæÅç²êÀ¸¥¢¥Ê¡¢Ç¥¿±Êó¹ð¡Ö¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡¡»ºµÙ¤Ï¡Ö¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤¿¸å¡Ä¡×
¡¡ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÃæÅç²êÀ¸¥¢¥Ê¡Ê34¡Ë¤¬¡¢27Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ønews zero¡Ù¡Ê¸å11¡§30¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢Ç¥¿±¤·¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤â¡ªÃæÅç²êÀ¸¥¢¥Ê¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Î¹Àè¡×¤ò¾Ò²ð
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÂ´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃæÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤ä¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤¿¸å¡¢»ºµÙ¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤¬ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬¤³¤Î¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ä¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¥¢¥Ê¤Ï1990Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢2013Ç¯¤ËÆ±¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£2018Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤â¡ªÃæÅç²êÀ¸¥¢¥Ê¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿Î¹Àè¡×¤ò¾Ò²ð
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç¡¢Æ±ÈÖÁÈ¤ÎÂ´¶È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿ÃæÅç¥¢¥Ê¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤Î³§ÍÍ¡¢¤½¤·¤ÆÈïºÒÃÏ¤ä¸½¾ì¤Ê¤É¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§ÍÍ¡¢ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤·¤Æ»ä»ö¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÅÙ¿·¤·¤¤Ì¿¤ò¼ø¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤â¤¦¾¯¤·¤æ¤Ã¤¿¤ê¤ÈÆ¯¤¤¤¿¸å¡¢»ºµÙ¤ËÆþ¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£ËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£¡Ö¤¤ç¤¦¤¬ºÇ¸å¤ÎÊüÁ÷¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤¬½é¤á¤Æ¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤¬¤³¤Î¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¤·¤¿ÊüÁ÷¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ä¤Ã¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¥Û¥Ã¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ÇÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÃæÅç¥¢¥Ê¤Ï1990Ç¯4·îÀ¸¤Þ¤ì¡¢ÂçºåÉÜ½Ð¿È¡£·ÄØæµÁ½ÎÂç³ØË¡³ØÉôË¡Î§³Ø²ÊÂ´¶È¸å¡¢2013Ç¯¤ËÆ±¶É¤ËÆþ¼Ò¤·¤¿¡£2018Ç¯2·î¤Ë·ëº§¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£