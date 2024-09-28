ºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÇÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤ò¹µ¤¨¤Æ¡×Ãí°Õ´µ¯¡¡Ãæ¹ñ¤ÇÍè·î1Æü¤«¤éÂç·¿Ï¢µÙ
Ãæ¹ñ¤Ë¤¢¤ëÆüËÜÂç»È´Û¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÇÍè·î1Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂç·¿Ï¢µÙ¤òÁ°¤ËºßÎ±Ë®¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡ÖÆüËÜ¸ì¤ÇÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤¹¤Î¤ò¹µ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤Ê¤ÉÃí°Õ´µ¯¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ºßÃæ¹ñÆüËÜÂç»È´Û¤Ï26Æü¡¢Íè·î1Æü¤«¤éÃæ¹ñ¤Ç»Ï¤Þ¤ë¹ñ·ÄÀá¤ÎÂç·¿Ï¢µÙ¤òÁ°¤Ë¡¢ºßÎ±Ë®¿Í¤ËÂÐ¤·¤Æ¡Ö¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤Ë¤¯¤ì¤°¤ì¤âÎ±°Õ¤·¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ËÅØ¤á¤ë¤è¤¦¡×¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤ÈÀÜ¤¹¤ëºÝ¤Ë¤Ï¸ÀÆ°¤äÂÖÅÙ¤ËÃí°Õ¤·¡¢°ì¿Í¤Ç¤ÎÌë´Ö³°½Ð¤Ï¹µ¤¨¤ë¡×¤Û¤«¡¢¡ÖÃë´Ö¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¼þ°Ï¤ËÃí°Õ¤·¡¢ ÆüËÜ¸ì¤ÇÂçÀ¼¤ÇÏÃ¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤Ï¹µ¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ ÆüËÜ¿ÍÆ±»Î¤Ç½¸ÃÄ¤ÇÁû¤°¤Ê¤É¤ÎÌÜÎ©¤Ã¤¿»É·ãÅª¤Ê¹Ô°Ù¤ÏÈò¤±¤ë¡×¤ÈÃí°Õ´µ¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£·î18Æü¤Ë¿¼¥»¥ó¤ÇÆüËÜ¿Í¤ÎÃË»Ò»ùÆ¸¤¬½±¤ï¤ì»àË´¤·¤¿»ö·ï¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢¸½ÃÏ¤ÎºßÎ±Ë®¿Í¤ËÉÔ°Â¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼õ¤±·Ù²ü´¶¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£