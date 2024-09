【DP-12 光の寓話Ver.】2025年10月 発売予定価格:28,380円撮影: あみあみ秋葉原ラジオ会館店

Wonderful Worksより、2025年10月に発売される1/7スケールフィギュア「DP-12 光の寓話Ver.」。こちらは、サンボーンが運営するスマートフォン向け戦略RPG「ドールズフロントライン」より、ショットガンの人形「DP-12」を立体化したものだ。

今回は2022年にゲーム内で実装された、DP-12の水着スキンである「光の寓話」を再現している。まるで真夏の避暑地に遊びに来たときのような、優雅さを感じさせるスタイルになっており、セクシーでありながらも爽やかな雰囲気の作品に仕上げられている。

フィギュアの素材はPVCで、全高は約250mmだ

大きなひまわりの花をあしらった帽子が印象的な、こちらのDP-12。この帽子自体はキャストオフ仕様になっており、自由に取り外すことも可能だ。その日の気分に合わせて、見た目を変えてみるというのも良さそうだ。

水色の長い髪は、毛先にかけて透き通るようなグラデーションが掛かっており美しい。前髪部分には、十字のようなポイントカラーが入っているところも魅力的だ。白い衣装と白い素肌とのマッチングも素晴らしく、真夏の雰囲気にもピッタリ合っている。

髪はグラデーションが掛かっている

帽子は着脱可能だ

帽子には、キャラクターを模ったアクセサリーが付けられている

なんといっても素晴らしいのが、水着の上から身に付けているスケスケのサイドスリップワンピースだ。こちらはクリアパーツでその素材感を表現している。また、このワンピース部分は帽子と同じようにキャストオフ仕様になっており、水着姿だけの状態にすることも可能だ。

胸元が大きく開いており、大きすぎるバストも目立って見える

スキンイラストを元に、細部までしっかりと作り込まれている

手に持っているバッグも高級感溢れるデザインだ

バカンスに訪れているような格好でありながら、手にはしっかりと武器を収納したケースを持っているところが「ドルフロ」らしいところだ。その武器ケースの上には、小型のロボットが張り付くようにちょこんと座っているところもかわいらしい。

クリアパーツでサイドスリップワンピースのスケスケ感を再現している

武器ケースの上にはロボットが張り付いている

足の指には青いネイルが塗られている

こちらの「DP-12 光の寓話Ver.」は、現在あみあみ秋葉原ラジオ会館店で展示中のデコマスだ。予約の締め切りは11月6日までと、まだ少しだけ余裕がある。その前に、実物をチェックしておきたいという人は、この機会にお店に足を運んでみよう。

(C) SUNBORN Network Co., Ltd. (C)SUNBORN Japan Co., Ltd.