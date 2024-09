【ROBOT魂 <SIDE AC> IB-07: SOL 644 / Ayre】9月28日 発売価格:18,150円

BANDAI SPIRITSは、フィギュア「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-07: SOL 644 / Ayre」を9月28日に発売する。価格は18,150円。

本商品は、フロムソフトウェアの3D戦闘メカアクションゲーム「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」に登場する「IB-07: SOL 644 / Ayre」を立体化したアクションフィギュア。約330パーツにより特徴的な造形ディテールを再現しているほか、メインカラーのグレーは大部分を彩色で、各部の赤にはグラデーション塗装を採用している。

また、関節の一部にはダイキャストパーツを使用し、膝部分には引き出し機構を内蔵することで可動範囲を追求。付属品として全2種類の手首パーツのほか、キャノンユニット一式が同梱される。

「ROBOT魂 <SIDE AC> IB-07: SOL 644 / Ayre」

サイズ:全高約160mm

材質:ABS、ダイキャスト、PVC製

【セット内容】

・本体

・交換用手首パーツ左右

・キャノンユニット一式

(C)Bandai Namco Entertainment Inc. / (C)1997-2023 FromSoftware, Inc. All rights reserved.

※発売日は流通により前後する場合があります。