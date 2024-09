【「ファイナルファンタジー」シリーズぬいぐるみ4種】9月28日 発売価格:2,970円~

「ファイナルファンタジーVII リメイク ぬいぐるみ クラウド・ストライフ」

スクウェア・エニックスは、「ファイナルファンタジー」シリーズをモチーフにしたぬいぐるみ4種を9月28日に発売する。価格は2,970円から。

今回発売されるのは、「ファイナルファンタジー」シリーズに登場するモンスター「サボテンダー」と「トンベリ」、そして「FINAL FANTASY VII REMAKE」に登場するキャラクター「クラウド・ストライフ」と「セフィロス」をそれぞれ立体化したぬいぐるみ。クラウドとセフィロスは可愛くディフォルメされて製作されている。

ラインナップ

「ファイナルファンタジー ぬいぐるみ サボテンダー」

価格:2,970円

□スクウェア・エニックス e-STOREのページ

「ファイナルファンタジー ぬいぐるみ トンベリ」

価格:3,190円

□スクウェア・エニックス e-STOREのページ

「ファイナルファンタジーVII リメイク ぬいぐるみ クラウド・ストライフ」

価格:4,180円

□スクウェア・エニックス e-STOREのページ

イメージ

「ファイナルファンタジーVII リメイク ぬいぐるみ セフィロス」

価格:4,180円

□スクウェア・エニックス e-STOREのページ

イメージ

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

(C)SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.