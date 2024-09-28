¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡ÛÃæÂ¼Âº¡¡½àÍ¥¾¡Àï¤Ç¤âÀï¤¨¤ë»Å¾å¤¬¤ê¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¡£¾å°Ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡Ö£á£õ¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¾Þ¡×¤Ï£²£·Æü¡¢Í½ÁªºÇ½ªÆü¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢ÃæÂ¼Âº¡Ê£´£´¡áºë¶Ì¡Ë¤¬ÆÀÅÀÎ¨£¶¡¦£¸£¶¡¢£±£´°Ì¤ÇÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤ó¤É¤ó²ó¤ê²á¤®¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤À¤±¤É¡¢»Å¾å¤¬¤ê¤Ï¤¤¤¤¡£¹Ô¤Â¤È¤«¿¤Ó¤¬¤¤¤¤¤·¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£ÂÎ´¶¤â¤¤¤¤¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¤¹¤´¤¯¤¤¤¤¼ê±þ¤¨¡£Á´ÂÎ¤Ë¤¤¤¤¤·¡¢¼«Ê¬¤Ç¤Ï¾å°Ì¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È½àÍ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â°ÒÄ¥¤ì¤ëÂ¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£··î¤Î°²²°¤Ç¤Ï£²¥³¡¼¥¹¤«¤éº¹¤·¤Æº£Ç¯½é£Ö¡££µ·î°Ê¹ß¤Ï£¶Í¥½Ð£±£Ö¡¢¤·¤Ã¤«¤ê£Á£±¾¡Î¨¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºë¶Ì¤Ç¤â¶þ»Ø¤ÎÂ®¹¶ÎÏ¤ò¸Ø¤ëÃæÂ¼¤¬½àÍ¥¤âÃíÌÜ¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Öº£Àá¤Ï¥¹¥¿¡¼¥È¤Î¸«¤¨Êý¤¬ÉÝ¤¤¡×¤ÈÉÔ°Â¤ò¤³¤Ü¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤â¥³¥ó¥Þ£±£µ¤È¤·¤Ã¤«¤ê¤Þ¤È¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¹½¤¨¤ëÂôÂç²ð¡¢ÅÚ»³ÂîÌé¤¬¥³¥ó¥Þ£²£°Âæ¤È¥¹¥¿¡¼¥È¤Ë²ÝÂê¤ò»Ä¤¹¤À¤±¤Ë¡¢£µ¥³¡¼¥¹¤«¤é¤Ç¤â°ì·â¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï½½Ê¬¤¢¤ë¡£