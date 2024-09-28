ÇÐÍ¥¥Þ¥®¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó»àµî¡¡¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥Þ¥¯¥´¥Ê¥¬¥ëÀèÀ¸Ìò
±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¤Ç¥Þ¥¯¥´¥Ê¥¬¥ëÀèÀ¸Ìò¤ò±é¤¸¤¿¥¤¥®¥ê¥¹½Ð¿È¤ÎÇÐÍ¥¥Þ¥®¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£89ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹BBC¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Þ¥®¡¼¡¦¥¹¥ß¥¹¤µ¤ó¤Ï27Æü¤ÎÁáÄ«¡¢¥í¥ó¥É¥ó»ÔÆâ¤ÎÉÂ±¡¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£89ºÐ¤Ç¤·¤¿¡£±Ç²è¡Ö¥Ï¥ê¡¼¡¦¥Ý¥Ã¥¿¡¼¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Þ¥¯¥´¥Ê¥¬¥ëÀèÀ¸¤ò±é¤¸¡¢Âç¥Ò¥Ã¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥À¥¦¥ó¥È¥ó¡¦¥¢¥Ó¡¼¡×¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢À¤³¦Åª¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤Î¸ùÀÓ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¤¥®¥ê¥¹²¦¼¼¤«¤éÃËÀ¤Î¡Ö¥Ê¥¤¥È¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¾Î¹æ¡¢¡Ö¥Ç¥¤¥à¡×¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥®¥ê¥¹¤Î¥¹¥¿¡¼¥Þ¡¼¼óÁê¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤ºÍÇ½¤ÇÂ¿¤¯¤Î¿Í¡¹¤«¤é°¦¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ºîÉÊ¤Ï¤³¤ÎÀè¤â¤º¤Ã¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤µ¤ì¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò´ó¤»¤Þ¤·¤¿¡£