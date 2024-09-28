¡Ö¥ê¥¼¥í¡×Âè¸Þ¾Ï¤Î¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º1´¬¤¬ËÜÆüÈ¯Çä¡ª °°Õ¤¬¤¦¤´¤á¤¯¿åÌçÅÔ»Ô¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¤Ø¡Ä¡Ä10·î¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á3rd season¤¬ÊüÁ÷³«»Ï¡ª
9·î28Æü È¯Çä
²Á³Ê¡§748±ß
¡¡KADOKAWA¤Ï¡¢¥Þ¥ó¥¬¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è Âè¸Þ¾Ï ¿å¤ÎÅÔ¤È±ÑÍº¤Î»í¡×¤Î1´¬¤ò9·î28Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï748±ß¡£
¡¡ËÜºî¤Ï¥·¥êー¥ºÎß·×1,300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±Ì¾¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ÎÂè¸Þ¾Ï¤ò¥³¥ß¥«¥é¥¤¥º¤·¤¿¤â¤Î¡£ºî²è¤Ï¹âÀ¥¼ãÌï»á¤¬¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡1´¬¤Ç¤Ï¡ÖÀ»°è¡×¤Ç¤ÎÀï¤¤¤«¤é1Ç¯¸å¡¢¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë¤¬¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¤Î¾·ÂÔ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿åÌçÅÔ»Ô¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¤Ø¡£¿å¤ÎÅÔ¤Ç²û¤«¤·¤¤ÌÌ¡¹¤Èµì¸ò¤ò²¹¤á¤ë°ì¹Ô¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç°°Õ¤¬êÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×¤Ï10·î2Æü¤è¤êTV¥¢¥Ë¥á¤Î3rd season¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÚTV¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×3rd season ¥á¥¤¥óPVÂè2ÃÆ¡Û
¡¡¤Þ¤¿¸¶ºîºÇ¿·´©¤Ë¤¢¤¿¤ë¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡×39´¬¤â¡¢9·î25Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è Âè¸Þ¾Ï ¿å¤ÎÅÔ¤È±ÑÍº¤Î»í¡×1´¬¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
📚¸¶ºî¾ðÊó📚- ¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è¡Ù¸ø¼° (@Rezero_official) September 24, 2024
ºÇ¿·´©¡ØRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è£³£¹¡Ù¤Ï
¤¤¤è¤¤¤èÌÀÆü9·î25Æü(¿å)È¯Çä¤Ç¤¹📚✨#¥ê¥¼¥í pic.twitter.com/MOFCFQsXPe
°°Õ¤¬êÁ¤¯¿åÌçÅÔ»Ô¤Ø¡¢½¸¤¨ÎòÀï¤Î±ÑÍº¤¿¤Á¡£
¡ØÀ»°è¡Ù¤Ç¤ÎÀï¤¤¤«¤é°ìÇ¯¡¢
Ê¿²º¤ÊÆü¡¹¤òÁ÷¤ë¥Ê¥Ä¥¡¦¥¹¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢
²¦Áª¸õÊä¼Ô¤Î°ì¿Í¡¢¥¢¥Ê¥¹¥¿¥·¥¢¤Î¾·ÂÔ¤Ë¤è¤ê¡¢°ì¹Ô¤Ï¿åÌçÅÔ»Ô¥×¥ê¥¹¥Æ¥é¤Ø¤È½ÐÈ¯¤·¤¿¡£
¿å¤ÎÅÔ¤Ç²û¤«¤·¤¤ÌÌ¡¹¤Èµì¸ò¤ò²¹¤á¤ë¥¹¥Ð¥ëÃ£¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ç¤Ï°°Õ¤¬êÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ――¡£
(C)KADOKAWA CORPORATION 2024
¢¨²èÁü¤Ï¼ÂÊª¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£